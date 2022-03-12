Стартует женская Суперлига: от Невы до Енисея, нет «Спартака», есть финансовое стимулирование

В это воскресенье, 13 марта, стартует Суперлига – чемпионат России по футболу среди женщин . У турнира новый формат, в нем играют звезды сборной России, а игры будут показывать по каналам «Матч ТВ». Объясняем, как и где следить за Суперлигой.

Что вообще за Суперлига?

Чемпионат России среди женщин проводится с 1992 года, хотя первые соревнования для девушек появились еще в конце 1980-х. В 1989-м был организован всесоюзный турнир женских команд с 30 участниками из 20 городов СССР. На следующие 2 года он трансформировался в полноценный чемпионат СССР, а в 1992-м появился чемпионат России из 15 клубов.

За 30 лет чемпионат несколько раз менял число участников: в 2015-м и 2016-м соревновались всего 6 команд. Из-за этого часто менялся формат, и от года к году девушки играли в два, в три и даже в четыре круга. В 2008-м чемпионат и вовсе прошел в два этапа: на первом каждая из 7 команд провела 12 матчей, а на втором первая четверка разыгрывала медали, а три оставшихся клуба – шанс остаться в высшем дивизионе.

В 2019-м РФС принял программу развития женского футбола до 2030 года. Одним из этапов по популяризации женского футбола стала реформа Суперлиги – ее провели этой зимой.

О новом формате турнира

В последние годы чемпионат играли по обычной круговой системе, но в этом году все намного интереснее.

Сначала команды сыграют основной этап в два круга, после чего состоится заключительный этап по схеме 4+6. Четыре лучших команды сыграют каждая с каждой в два круга, а команды, занявшие места с пятого по десятое, сыграют друг с другом в один круг. Очки, набранные на основном этапе, будут поделены на два.

«Реформа формата, направленная на увеличение конкурентности и увеличения числа зрелищных матчей, готовилась РФС совместно с клубами Суперлиги, – рассказала руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова. – Мы и в конце прошлого года, и в начале этого вели консультации с клубами, услышали их позиции. В итоге консолидированное мнение и РФС, и большинства клубов сошлось на новом экспериментальном формате чемпионата».

В прошлом сезоне команды со второго по четвертое место уместились в 10-очковый интервал, а с пятого по восьмое – в 9-очковый. Поэтому матчи между ними на заключительном этапе будут особенно зрелищными. А в матчах команд верхней четверки наверняка соберется практически вся сборная России.

Какие команды играют в Суперлиге?

География женского футбола внушительнее, чем в РПЛ: Суперлига точно так же охватывает европейскую часть России (от Санкт-Петербурга до Краснодара), а на восток простирается аж до Красноярска.

Состав участников этого сезона такой же, как и в прошлом: по условиям турнира команды не вылетают из лиги. Семь из десяти команд находятся в структуре клубов РПЛ и ФНЛ: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Ростов», «Рубин», «Енисей» и «Чертаново». С ними сыграют ЦСКА, «Рязань-ВДВ» и пермская «Звезда-2005».

Кстати, «Звезда-2005» – самая титулованная команда за 30 лет турнира (6 чемпионств, 2 вторых места, 3 третьих). На втором месте неофициального зачета – воронежская «Энергия» (5-6-3), на третьем – «Россиянка» из Подмосковья (5-6-0).

В перспективе лига хочет, чтобы у каждого клуба РПЛ была своя женская команда, но пока это не является первым приоритетом.

«Требования по развития женского футбола заложены в правилах по лицензированию футбольных клубов, которые претендуют на лицензию РФС-1, то есть клубы РПЛ в первую очередь. В этих правилах выстроена траектория развития женского направления внутри футбольных клубов, – объясняет Мария Сучкова. – на текущий сезон мы ожидаем от клубов в первую очередь вложений в детско-юношеский футбол. Сейчас для нас важно, чтобы они сконцентрировались на взращивании молодых игроков, просто потому что девушек, которые играют на уровне основного чемпионата, пока не так много в принципе. По мере развития событий футболисток будет становится больше.

Мы надеемся, что вскоре будет очевидно, что иметь женскую команду в структуре клуба – это выгодно для развития бренда клуба. И нам хочется, чтобы это понимание укреплялось в клубах изнутри: не как мера принуждения со стороны РФС, а как понимание того, что это новая реальность развития футбольной индустрии».

Кстати, московский «Спартак» провел в женской лиге всего пять сезонов, но в 2007-м прекратил свое существование из-за проблем с финансированием. Но в январе клуб заявил, что работает над созданием женского подразделения: возможно, уже в следующем сезоне мы увидим красно-белых в Суперлиге.

Кто фавориты?

В последние годы лидерство захватили клубы из Москвы: после двух подряд чемпионств ЦСКА в прошлом сезоне чемпионом стал московский «Локомотив», созданный лишь в 2018 году. В прошлом сезоне «Локо» взял требл, выиграв Суперлигу, Кубок и Суперкубок России, а в символическую сборную года попали сразу семь футболисток команды, причем одна из них – Алсу Абдуллина – в декабре перешла в лондонский «Челси». Перед нынешним сезоном «Локо» усилился еще двумя игроками сборной – пришли Наталья Машина и Надежда Ильиных.

Петербургский «Зенит» еще моложе (основан в 2020 году), но стремительно прогрессирует: уже в своем втором сезоне добрался до бронзовых медалей Суперлиги и финала Кубка России. В этом сезоне в атаке «Зенита» будет играть Армиса Куч – лучшая футболистка Черногории-2021, которая фанатеет от Златана Ибрагимовича и, как и он, успела поиграть в Швеции и Испании.

Конкуренцию «Локо» и «Зениту» составят ЦСКА под руководством Александра Григоряна (да, того самого), титулованная «Звезда-2005» и, возможно, «Ростов», который уже в дебютном сезоне добрался до пятого места. Ну и вне зависимости от борьбы за чемпионство стоит следить за дерби (московские, южное, Москва-Питер) – там всегда огонь, какие бы места ни занимали команды.

Чемпион в Суперлиге и так меняется чаще, чем в РПЛ, но Мария Сучкова уверена, что с новой реформой чемпионат станет еще более конкурентным: «В долгосрочной перспективе это, конечно, произойдет. И здесь надо смотреть не только на саму реформу формата, но и в целом на самые разные меры для укрепление женского футбола, которые предпринимает РФС.

Наша основная ставка – на детско-юношеские и молодежные турниры, которые появились в прошлом году и будут еще сильнее развиваться в этом: это ЮФЛ для девушек и Молодежная лига, которые как раз позволяют клубам отобрать, натренировать, наиграть новых молодых футболисток. А те через несколько лет пополнят их основные команды. Здесь целый комплекс мер: и финансовой поддержки (в 2022-м РФС ​​предусмотрел программу конкурентного финансового стимулирования женских футбольных клубов), и поддержки в части подготовки спортивного резерва, ну и реформы формата в том числе».

Подождите, что за финансовое стимулирование?

По итогам чемпионата каждая из 10 команд получит сумму, которую определяют три критерия: результат выступления в Суперлиге, показатели работы клуба с аудиторией («Маркетинговый чемпионат»), результат выступления клуба в Молодежной лиге.

«Каждый клуб должен концентрироваться на трех направлениях, которые мы считаем ключевыми: развитие спортивного мастерства игроков, вклад клуба в подготовку ближайшего резерва и работа в области продвижения женского футбола, – поясняет Сучкова. – Система выплат учитывает новый формат чемпионата и сконструирована таким образом, чтобы каждый клуб мог претендовать на выплату вне зависимости от того, в какой группе команда будет находиться по итогам двух кругов чемпионата».

С маркетингом лиги работает и сам РФС: например, в сезоне 2020 года провел ребрендинг Чемпионата России, который впервые получил маркетинговое название и цельное визуальное оформление. Активное продвижение ведется в медиа и социальных сетях.

Где можно будет увидеть матчи Суперлиги?

С этого сезона РФС и «Матч ТВ» пришли к соглашению: все прямые трансляции матчей будут доступны бесплатно на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а отдельные игры каждого тура будут показаны на каналах «Матч Премьер» и «Матч Страна».

Мария Сучкова: «Безусловно, это очень сильно поможет популяризации женского футбола. Последние два года мы поступательно развиваем трансляции Суперлиги. Следующий шаг – ресурсы главного спортивного медиахолдинга и расширение аудитории по всей стране».

И, конечно, матчи можно смотреть вживую. Билеты стоят совсем недорого, а матчи проводятся в хороших условиях.

Главные действующие лица

По итогам сезона-2021 РФС составил символическую сборную Суперлиги. Основное представительство в ней получили футболистки-чемпионки из «Локомотива».

Лучшим игроком сезона была признана топ-бомбардир лиги Нелли Коровкина, забившая за «Локомотив» 20 голов. Ее одноклубницу Марину Федорову назвали лучшим универсальным игроком лиги. А в 2018-м, играя за «Енисей», она забивала вот такую красоту:

Кроме того, присмотреться стоит к Нике Беловой. Полузащитнице «Зенита» всего 18 лет, но она уже закрепилась в составе команды, финишировавшей третьей.

Вратарь ЦСКА Эльвира Тодуа (здесь можно посмотреть ее интервью у Глеба Чернявского) в 2016-м заработала уникальное для голкипера достижение: с пенальти забила первый гол в чемпионате России.

Исторический случай в женском ЧР по футболу, стартовавший сегодня. 1-й гол чемпионата забила вратарь Эльвира Тодуа!! pic.twitter.com/D9zbdsAqnT — Сборная России (@TeamRussia) 29 апреля 2016 г.

Еще одна рекордсменка – Олеся Курочкина. Нападающая «Звезды-2005» в октябре забила самый быстрый гол в истории профессионального женского футбола: всего через 9,36 секунды после стартового свистка.

Фото: wfl.rfs.ru; VK/superleague_ru; zvezda-2005.ru; w.fc-zenit.ru