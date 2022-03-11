«Спартак» снова победил Газизова в суде. Нет, вряд ли это финал

Спор из-за денег между Шамилем Газизовым и «Спартаком» идет больше года. Сегодня он приблизился к развязке, но вероятно, это еще не финал.

Суд отклонил требование Газизова восстановить его в должности

В очередном раунде противостояния бывший гендиректор «Спартака» требовал восстановить его в должности и выплатить 86 млн рублей, но суд встал на сторону клуба – уже четвертый раз. Правда, возможности менеджера еще не исчерпаны – можно повоевать за деньги, обжаловав решение.

«Мы не знаем, будет ли господин Газизов обжаловать данное решение. Мы удовлетворены решением, считаем, что оно законное и правильное, другого и не ожидали», – рассказала представитель московского клуба Елена Чачуа.

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Четвертое поражение Газизова? Вы точно вспомните предыдущие три? А были ли победы? Глеб Чернявский собрал все раунды этого бесконечного баттла.

1-й раунд, декабрь 2020-го. Всех сразу шокировала неустойка: в телеграме писали про 400 млн рублей, инсайдер Сергей Егоров сообщал о 100 миллионах

В начале декабря 2020-го Шамиль Газизов ушел из «Спартака», а клуб проводил его в твиттере гифкой из «Симпсонов» (где Эйб заходит в бурлеск-клуб Maison Derrière и сразу же выходит).

Гифку вскоре удалили, но это оказалось только началом войны. Сразу впечатлили цифры компенсации: сначала анонимный телеграм-канал Sport_inside сообщил о безумных 400 млн рублей неустойки, но вскоре Сергей Егоров назвал цифру скромнее – 100 млн.

На этом, казалось, все закончено. Оставалось только восхититься Газизовым – если считать вместе с зарплатой (он получал около 6 млн рублей в месяц), то за 153 дня работы Шамиль получил больше 100 миллионов рублей!

Плюс была история с Уруновым: если бы игрока продали за сумму больше 1 млн евро, то Газизову полагалось 50% от суммы без учета 1 млн евро. Условно: если «Спартак» продает Урунова за 2 млн, Газизов получает 500 тысяч.

Казалось, менеджер обеспечил себя на всю жизнь.

2-й раунд, март 2021-го. Пошла жара: акционер «Спартака» потребовал вернуть неустойку, выплаченную Газизову

Веселье началось в марте: один из акционеров «Спартака» – компания «Капитальные активы», владеющая 22% акций клуба – потребовал признать недействительным решение совета директоров, согласно которому Газизов получил от клуба не менее 88 млн рублей.

Иск подали в арбитражный суд Москвы – «Капитальные активы» требовали отменить спорную компенсацию, вернуть деньги в клуб и заново рассмотреть ситуацию, спросив мнение всех акционеров.

3-й раунд, апрель 2021-го. Снова всплыла сумма в 400 млн, Газизов заявил, что деньги ему должен не «Спартак», а лично Федун

На этот раз про 400 млн написали уже не в анонимном телеграм-канале, а в «Спорт-Экспрессе». Сообщалось, что 100 млн – только один из траншей, а «Спартак» должен Газизову еще 300.

Через неделю Газизов подтвердил, что ждет деньги. Правда, уточнил, что должен ему лично Леонид Федун.

«Денег должен остался не «Спартак», – говорил Газизов. – Все договоренности были с Леонидом Арнольдовичем Федуном. У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своем уходе.

Больше никого я не видел, мне и не нужно было – владелец есть. У меня с ним были определенные договоренности, мало того – они есть на бумаге. «Спартак» мне ничего не должен.

Меня вызывают в суд и говорят, что есть какие-то проблемы. Я набрал первому лицу, не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд».

4-й раунд, июнь 2021-го. Газизов подал в суд на «Спартак» и потребовал 299,4 млн рублей, Зарема в ответ назвала его аферистом

За два месяца Федун, видимо, так и не взял трубку. Газизов подал в суд.

В заявлении бывший гендиректор указал, что ему выплатили 99,8 млн рублей из 399,2 миллиона рублей – такая сумма прописана в неком допсоглашении к трудовому договору.

Зарема сразу отреагировала в телеграме, получилось лаконично: «Шамиль-Ко – знатный аферист».

5-й раунд, июнь 2021-го. Оказалось, Федун не глядя подписал допсоглашение с Газизовым

Телеграм-канал «КБ Телега» рассказал, как все было. Газизов сначала подписал обычный бессрочный договор со «Спартаком» с зарплатой 6,6 млн рублей – по трудовому кодексу при увольнении по инициативе клуба ему должны были выплатить только три оклада.

Но вскоре Газизов пришел в офис «Лукойла» и принес Федуну на подпись допсоглашение, в котором был прописан срок контракта – 5 лет – и обязательство выплатить всю сумму, которую бы получил менеджер за пять лет работы, в случае досрочного увольнения.

Получается, при увольнении через пять месяцев после приема на работу Федун обещал заплатить Газизову зарплату за 4 года и 7 месяцев. 55 неотработанных Газизовым месяцев как раз и стоят около 400 миллионов рублей.

По версии «КБ Телеги», Федун был уверен, что документ прошел юридическую экспертизу в клубе, поэтому не глядя поставил подпись.

В суде Федун как раз и настаивал, что его ввели в заблуждении при подписании этого трудового договора.

6-й раунд, июнь 2021-го. Газизов выиграл суд у «Спартака» по делу о 300 невыплаченных миллионах. Зарема рассказала, что Шамиль считал Тедеско геем

Шамиль быстро вышел вперед: Октябрьский суд Уфы удовлетворил иск Газизова из-за невыплаты 299,4 млн рублей. В интервью Sports.ru он тогда сказал: «Иск удовлетворен в полном объеме, я доволен. Больше мне сказать нечего. «Спартак» имеет полное право попробовать обжаловать это решение. Это их дело».

Юристы «Спартака» тут же сообщили, что подадут на апелляцию.

Примерно тогда же вышло интервью Заремы с Ксенией Собчак, где прозвучала платиновая цитата о том, какими методами Газизов предлагал избавиться от Тедеско: «Он говорил, что Доменико нетрадиционной ориентации. Я в шоке: Леонид, что будем делать?»

7-й раунд, август 2021-го. «Спартак» заявил, что Газизов никогда не увидит денег (несмотря на две победы в суде)

Иск «Капитальных активов» (из второго раунда баттла) московский суд не удовлетворил – снова победа Газизова. Казалось, что Шамиль всех переиграл и теперь получит космические 400 млн рублей.

При этом «Спартак» и акционеры клуба были спокойны и говорили, что никому не позволительно получать столько денег за три месяца работы.

«Господин Газизов все еще далек от получения этих денег, так и напишите, – заявила после суда юрист «Спартака» Татьяна Завьялова. – Процессуально все возможности еще не исчерпаны».

8-й раунд, октябрь 2021-го. Все перевернулось: жалобы «Спартака» удовлетворил Верховный Башкирский суд, клуб заявил, что в Башкирии есть правосудие

Оказалось, что возможности действительно не исчерпаны. Осенью верховный суд Башкирии удовлетворил все ходатайства «Спартака».

«Решение Октябрьского суда Уфы отменено, – говорила Завьялова. – Леонид Федун привлечен в качестве третьего лица без права самостоятельных требований, дело приостановлено до решения арбитража.

Как оказалось, в Башкирии есть правосудие. Оно достаточно грамотное, коллегия безумно грамотно подошла ко всему с огромным уважением, с процессуальным пониманием того, что делают».

9-й раунд, октябрь 2021-го. Теперь уже московский суд признал незаконным соглашение о выплате 400 млн, а 88 млн разрешил взыскать

Московский арбитражный суд тоже оказался на стороне «Спартака» и его акционеров.

«Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признать недействительным решение совета директоров «Спартака», – сказала Завьялова. – Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено.

Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 миллионов рублей признано судом незаконным. Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 млн рублей».

10-й раунд, декабрь 2021-го. Суд окончательно отказал Газизову, менеджер заявил, что обжалует решение в кассационном суде

Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в выплатах. Менеджер пообещал, что будет биться до конца.

«Конечно, буду обжаловать в кассационном суде, я не удовлетворен решением, – говорил Газизов. – То, что суд счел, что этого достаточно, – удивительное решение. Я не присутствовал, какой смысл, там есть мои представители. В ближайшее время буду подавать в кассационный суд».

11-й раунд, декабрь 2021-го. Газизов рассказал, что Федун обещал ему акции клуба, «Спартак» назвал это хотелками

Под Новый год началось совсем сумасшествие. Газизов рассказал удивительное:

«Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть акции клуба. Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде, и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора».

Детали раскрыл «Матч ТВ»: якобы Федун обещал Газизову 10% акций «Спартака» и бонус в 1 млн евро в год при выходе в еврокубки.

Позже Газизов даже показал в суде расписку от Федуна, а в «Спартаке» захотели провести экспертизу ее подлинности.

Завьялова прокомментировала так: «Эту бумагу крайне сложно назвать каким-то обязательством. Это, скорее, какие-то наброски хотелок и условий, которые обсуждались сторонами перед заключением трудового договора, но которые не вошли в трудовой договор с господином Газизовым. Дополнительный опцион, кроме трудового договора с Газизовым, Федун не подписывал».

12-й раунд, январь 2022-го. Газизов подал жалобу, потребовал восстановить его в клубе и выплатить 86 млн рублей

«Господин Газизов решил в очередной раз о себе напомнить, что все еще ждет премии, – сказала Завьялова. – Наверное, без разницы от кого – от Федуна или «Спартака». Он хочет признать расторжение трудового договора недействительным и восстановить его в должности. Также он просит выплатить зарплату в размере 86 миллионов рублей за прошедшее время».

13-й раунд, январь 2022-го. Зарема назвала Газизова сказочником и жвачкой, прилипшей к ботинку

«Слушайте, на самом деле этот персонаж нас уже очень сильно утомил. Просто как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает», – ну вы помните этот легендарный эфир в шоу «Есть тема».

14-й раунд, февраль 2022-го. «Спартак» рассказал о планах взыскать 100 млн рублей в Газизова

«Спартак» в самое ближайшее время подаст несколько исков с целью взыскать с господина Газизова все убытки, в том числе за юридические услуги по делам, в которых он проиграл, – заявила Завьялова. – Точную сумму сейчас не скажу, но она составит более 100 миллионов рублей. Из них 88 миллионов – сумма, которую он себе перечислил, уходя из клуба, а также юридические услуги по делам в Уфе и в Москве».

15-й раунд, февраль 2022-го. Газизов обратился в РФС из-за слов Федуна, адвокат Добровинский назвал Шамиля юридическим девственным

Газизова не порадовали слова Федуна о том, что тот «выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы с клубом».

Шамиль посчитал, что эти слова умаляют его деловую репутацию. И считает, что Федун нарушил регламент РФС по этике.

«Спартак» ответил, что готовит ответ, а ярче всех высказался адвокат Добровинский – тот самый, который выводил Зарему на громкую связь в шоу «Матч ТВ».

«Я не вижу никаких оснований для наказания господина Федуна. Господин Газизов, видимо, юридически девственный, поэтому он просто зацепился за фразу, лишь бы сделать какую-то гадость».

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Jiri Hubatka/imageBROKER.com; РИА Новости/Михаил Воскресенский