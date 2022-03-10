Фото дня. Миранчук и Малиновский жмут друг другу руки на баннере болельщиков «Аталанты»

Без комментариев.

У болельщиков «Аталанты», кажется, появилась традиция – показывать баннер, посвященный теплым отношениям между Алексеем Миранчуком и Русланом Малиновским.

Впервые он был замечен в среду у базы клуба. В четверг он появился на трибунах во время матча 1/8 финала Лиги Европы против «Байера».

Это баннер об уважении двух мужчин. Мужчин из разных стран. Мы не знаем, когда такое будет возможно в обычной жизни вне футбольной команды. Но хочется, чтобы такое когда-нибудь было.

А пока мы отключаем комментарии к этому посту. Давайте просто посмотрим на баннер и не будем ни о чем спорить.

Если вам нравится баннер – вы можете выразить отношение к нему и надежду простым тихим плюсом.

Спасибо.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo