Фото дня. Миранчук и Малиновский жмут друг другу руки на баннере болельщиков «Аталанты»

Без комментариев.
У болельщиков «Аталанты», кажется, появилась традиция – показывать баннер, посвященный теплым отношениям между Алексеем Миранчуком и Русланом Малиновским.
Впервые он был замечен в среду у базы клуба. В четверг он появился на трибунах во время матча 1/8 финала Лиги Европы против «Байера».
Это баннер об уважении двух мужчин. Мужчин из разных стран. Мы не знаем, когда такое будет возможно в обычной жизни вне футбольной команды. Но хочется, чтобы такое когда-нибудь было.
А пока мы отключаем комментарии к этому посту. Давайте просто посмотрим на баннер и не будем ни о чем спорить.
Если вам нравится баннер – вы можете выразить отношение к нему и надежду простым тихим плюсом.
Спасибо.
Фото: REUTERS/Daniele Mascolo