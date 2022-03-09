«По России – верное решение, но Польша сразу в следующем раунде – неприемлемо». Как участники стыков оценили вердикт ФИФА

Глава польского футбольного союза ликует.

Сборная Польши автоматически пройдет в финал стыков за право выступить на ЧМ-2022 – такое решение приняла ФИФА. Были инсайды, что организация может перенести матч Россия – Польша на июнь, но надежды российских болельщиков не оправдались.

Были ли альтернативные варианты?

Да. Кроме автоматического выхода Польши в следующий раунд стыков ФИФА рассматривала еще два сценария. Первый – замена России другой сборной. Среди возможных опций были Словакия и Венгрия, но у каждой из этих команд уже запланированы матчи, и их отмена привела бы к финансовым потерям.

Вторым вариантом было проведение кругового турнира между Польшей, Швецией и Чехией. В таком случае все три команды сыграли бы по два матча и получили бы равные условия. Но ФИФА отказалась от этой опции из-за организационных сложностей – в первую очередь, из-за проблем с логистикой и расписанием.

Что думают о решении ФИФА шведы, чехи и поляки?

•‎ Шведов оно не удовлетворило. Генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Сьостранд хотел, чтобы Польша получила нового соперника.

«Мы думаем, что по спортивному принципу разумно и справедливо было бы, если б в полуфинале сборная Польши получила нового соперника. Мы понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но условия должны быть равными для всех», – заявил Сьостранд.

Главный тренер Швеции Янне Андерссон также осудил вердикт: «ФИФА наконец-то приняла верное решение в отношении России, но со спортивной точки зрения оно совершенно неприемлемо».

•‎ Глава Футбольной ассоциации Чехии Петр Фоусек к вердикту ФИФА отнесся более спокойно: «Это ожидаемое решение, которое было наиболее вероятным из всех вариантов. То, что Польша сразу выйдет в финал, мы воспринимаем как факт. Если мы хотим играть на ЧМ, нам просто нужно сыграть с двумя соперниками, так что ситуация для нас не изменилась».

•‎ Поляки же радости от прохода в следующий раунд не скрывали. «ФИФА исключила Россию из плей-офф ЧМ. Хороший выбор! Российский футбол должен столкнуться с последствиями. Мы доказали, что футбольная солидарность имеет смысл!» – ликовал президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

В комментарии для ТАСС пресс-служба польского футбольного союза добавила, что они хотели бы сыграть с Россией: «Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА».

Фото: globallookpress.com/Joel Marklund/Keystone Press Agency, Lukasz Grochala/Cyfrasport