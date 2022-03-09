Обновление коллекции самых крупных побед ЛЧ! Вот главные экспонаты: рекордные 8:0, пять раз «Бавария», дважды «Шахтер» и «Спартак»

«Бавария» вынесла «Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 7:1, и хоть разгромы в ЛЧ случаются часто, такие крупные счета все-таки удивляют. Особенно учитывая, что речь про плей-офф, это точно в коллекцию разносов.

Мы включили сюда все, что было в Лиге чемпионов в семь мячей и крупнее, а из побед в шесть выбрали только плей-офф.

«Ливерпуль» – «Бешикташ» (8:0) – ноябрь 2007-го

Англичане первыми в истории Лиги чемпионов забили восемь мячей в одном матчей, а крупнее с того момента в турнире никто никогда не выигрывал. Просто осознайте, как изменилось время: хет-трик тогда сделал Йосси Бенаюн, дубль – Питер Крауч.

«Реал» – «Мальме» (8:0) – декабрь 2015-го

Повторение рекорда ЛЧ восемь лет спустя. Причем это тоже победа Рафаэля Бенитеса – вот кто собрал оба главных разгрома. Тут все устроили два монстра: Криштиану Роналду сделал покер, Карим Бензема – хет-трик.

«Ювентус» – «Олимпиакос» (7:0) – декабрь 2003-го

Игра, где главного героя выделить труднее, семь голов распределились между шестью разными футболистами. Единственный с дублем – Давид Трезеге. От списка других авторов вы как минимум прослезитесь: Микколи, Энцо Мареска, ди Вайо, дель Пьеро, Салайета. Ух!

«Арсенал» – «Славия» (7:0) – октябрь 2007-го

Здесь со звездой матча проще: это Тео Уолкотт выскочил 18-летним дебютировать в Лиге чемпионов и сразу поучаствовал в таком. У него дубль, и это по-прежнему самый юный дубль для ЛЧ. Тоже дубль у Сеска, вписались Александр Глеб и Никлас Бендтнер.

«Жилина» – «Марсель» (0:7) – ноябрь 2010-го

Андре-Пьер Жиньяк сверкнул: положил хет-трик. В том розыгрыше «Жилина» не набрала очков вообще, а «Марсель» вышел в плей-офф – правда, уже в 1/8 отлетел от «Ман Юнайтед».

«Валенсия» – «Генк» (7:0) – ноябрь 2011-го

Рвал Роберто Сольдадо: оформил хет-трик еще в первом тайме и принес «Валенсии» легкие три очка. Правда, в плей-офф тогда никто из этой пары не вышел – пропустили «Челси» и «Байер».

«Бавария» – «Базель» (7:0) – март 2012-го, 1/8 финала

Мюнхенцы уже забивали семь в 1/8 финала ЛЧ – 10 лет назад «Базелю». Благодаря покеру футболиста, которого больше всех ценит наш теннисист Даниил Медведев – Марио Гомеса. Тогда баварцы дошли до финала ЛЧ, но там проиграли «Челси».

БАТЭ – «Шахтер» (0:7) – октябрь 2014-го

Неожиданно крупная соседская встреча, уже к перерыву «Шахтер» вел со счетом 6:0. За команду Мирчи Луческу пять мячей тогда забил Луис Адриано, который проникнется российским футболом чуть позже.

«Бавария» – «Шахтер» (7:0) – март 2015-го, 1/8 финала

Через год с небольшим «Шахтер» уже и сам получил зеркальный счет – от главного мастера таких разгромов. Причем все очень похоже на свежий пример «Зальцбурга»: на выезде «Бавария» закончила вничью (только тут было 0:0), а дома развлеклась по полной. Уже тогда громили с помощью Томаса Мюллера и Роберта Левандовского, забивавших и сейчас.

«Барселона» – «Селтик» (7:0) – сентябрь 2016-го

Хет-трик Месси, разгром на «Камп Ноу» – вроде бы не так уж удивительно, учитывая разницу в классе с праймовой «Барсой». Но нужно напомнить: после быстрого пропущенного «Селтик» в середине первого тайма чуть не сравнял. Но Мусса Дембеле не забил пенальти, и все к развалу.

«Марибор» – «Ливерпуль» (0:7) – октябрь 2017-го

В ЛЧ-2017/18 от «Ливерпуля» сильно пострадал не только «Спартак», но и «Марибор». Тоже получили 0:7, а команда Юргена Клоппа в итоге влетела в финал с «Реалом» – но взять титул не получилось.

«Ливерпуль» – «Спартак» (7:0) – декабрь 2017-го

Травмирующий опыт для каждого, кто это видел.

Особенно вживую: мы знаем, что нет ничего хуже.

«Ман Сити» – «Шальке» (7:0) – март 2019-го, 1/8 финала

Первый раунд плей-офф в ЛЧ-2018/19 стал для «Сити» легчайшим: забивала вся линия атаки, дубль Серхио Агуэро. А получал от них молодой главный тренер Доменико Тедеско.

«Барселона» – «Бавария» (2:8) – август 2020-го, 1/4 финала

Этот матч фанаты «Барсы» не забудут еще очень долго. Особенно больно – дубль арендованного у каталонцев Филиппе Коутиньо в самой концовке встречи. Такого разгрома от «Мюнхена» точно не ждали.

«Ман Юнайтед» – «Рома» (7:1) – апрель 2007-го, 1/4 финала

Дубль и голевая молодого Криштиану Роналду – часть рецепта, когда этот счет впервые встретился нам в плей-офф Лиги чемпионов. А еще два забивал тренер, на котором потом все держалось: Майкл Кэррик.

«Бавария» – «Спортинг» (7:1) – март 2009-го, 1/8 финала

«Бавария» обожает громить своих соперников в ЛЧ – особенно в плей-офф. Швайнштайгер, Подольски и Мюллер развлекались тогда как могли. Но уже в 1/4 мюнхенцы столкнулись с той самой потрясающей «Барсой» и не справились.

«Барселона» – «Байер» (7:1) – март 2012-го, 1/8 финала

Лео Месси отгрузил пента-трик и получил от L’Equipe оценку десять. Но взять Лигу чемпионов-2011/12 «Барса» все-таки не смогла, вылетев в полуфинале от «Челси».

«Бавария» – «Зальцбург» (7:1) – март 2022-го, 1/8 финала

Свежайший пример с рекордно быстрым хет-триком Роберта Левандовского.

Самый быстрый хет-трик в ЛЧ сделал Левандовски. Успел к 23-й минуте, забил 3 гола за 10:22

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle, David Ramos, Phil Cole, Laurence Griffiths, Michael Regan, Manu Fernandez/Pool, Jasper Juinen, Clive Brunskill