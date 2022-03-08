О духе времени
Блог

Польша вместо матча с Россией – сразу в финале стыков к ЧМ-2022. А игру Украины перенесли на июнь

CAS CAS
Политика
УЕФА УЕФА
сборная Шотландии по футболу сборная Шотландии по футболу
ФИФА ФИФА
Сборная Украины по футболу Сборная Украины по футболу
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Сборная Польши по футболу Сборная Польши по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
квалификация ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022
Футбол Футбол

Остается микронадежда на CAS.

ФИФА опубликовала список ключевых решений относительно остатков европейского отбора к ЧМ-2022.

Главное для нас: сборная Польши, которая должна была играть с Россией первый стыковой матч, автоматически прошла в финал раунда – ей остается одна победа до чемпионата мира, за выход сыграют с победителем пары Швеция – Чехия.

Организация отмечает, что приняла решение после консультаций с УЕФА. А ФИФА сейчас позиционирует это как продолжение, уточнение мер от 28 февраля, когда Россию отстранили ото всех турниров – клубных и для сборных – под эгидой ФИФА и УЕФА.

Россия еще борется в CAS: там как раз зарегистрировали обращение

Российский футбольный союз пробует отменить решения об отстранении через Спортивный арбитражный суд (CAS).

Туда подали единый иск сразу и к ФИФА И УЕФА, требование – восстановить в правах все футбольные сборные России во всех разновидностях игры, а также компенсировать ущерб, который нанесли таким решением.

8 марта стало известно, что CAS зарегистрировал этот иск – суд в официальном релизе отметил, что инициирует параллельно два производства, и пообещал держать в курсе событий.

Насколько оперативно они рассмотрят дела и когда будут готовы обнародовать решение, пока неизвестно.

Ясно только, что РФС настаивает на ускоренном порядке всех процедур – очевидно, при идеальной картине рассчитывают, что оправдательный вердикт может быть вынесен до 22 марта, когда должны были сыграть Россия и Польша, это могло бы дать шанс этому матчу все же состояться.

Стык Украины с Шотландией сдвинули на июнь. Украинцы попросили так сделать

Кроме того, ФИФА объявил о переносе матча Шотландия – Украина на июнь, пока без точной даты проведения. Благодаря тому, что чемпионат мира впервые пройдет осенью-зимой, сдвиг на лето не мешает планам.

В ФИФА уточнили, что украинская сторона обратилась с такой просьбой 3 марта, понимая, что не сможет обеспечить подготовку своей команды и дорогу в Шотландию на игру.

Чтобы принять это решение, консультировались не только с шотландцами, но еще с Австрией и Уэльсом – эти команды попали в другой полуфинал этого пути на ЧМ-2022. ФИФА отмечает, что все заинтересованные стороны единогласно поддержали идею переноса на июньское окно для игр сборных.

Что еще важно: Австрия с Уэльсом первый полуфинал сыграют 24 марта, как и планировалось, а вот победитель этой пары будет готовиться к летнему решающему матчу за право сыграть на чемпионате мира.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 пройдет 1 апреля. На ней последний участник от Европы будет еще неизвестен: останется три варианта.

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция

АПЛ тоже ушла из России – клубы единогласны. Вдобавок к разрыву Лиги 1, НХЛ и НБА

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Alessandro Garafallo

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные