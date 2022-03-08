Остается микронадежда на CAS.

ФИФА опубликовала список ключевых решений относительно остатков европейского отбора к ЧМ-2022.

Главное для нас: сборная Польши, которая должна была играть с Россией первый стыковой матч, автоматически прошла в финал раунда – ей остается одна победа до чемпионата мира, за выход сыграют с победителем пары Швеция – Чехия.

Организация отмечает, что приняла решение после консультаций с УЕФА. А ФИФА сейчас позиционирует это как продолжение, уточнение мер от 28 февраля, когда Россию отстранили ото всех турниров – клубных и для сборных – под эгидой ФИФА и УЕФА.

Россия еще борется в CAS: там как раз зарегистрировали обращение

Российский футбольный союз пробует отменить решения об отстранении через Спортивный арбитражный суд (CAS).

Туда подали единый иск сразу и к ФИФА И УЕФА, требование – восстановить в правах все футбольные сборные России во всех разновидностях игры, а также компенсировать ущерб, который нанесли таким решением.

8 марта стало известно, что CAS зарегистрировал этот иск – суд в официальном релизе отметил, что инициирует параллельно два производства, и пообещал держать в курсе событий.

Насколько оперативно они рассмотрят дела и когда будут готовы обнародовать решение, пока неизвестно.

Ясно только, что РФС настаивает на ускоренном порядке всех процедур – очевидно, при идеальной картине рассчитывают, что оправдательный вердикт может быть вынесен до 22 марта, когда должны были сыграть Россия и Польша, это могло бы дать шанс этому матчу все же состояться.

Стык Украины с Шотландией сдвинули на июнь. Украинцы попросили так сделать

Кроме того, ФИФА объявил о переносе матча Шотландия – Украина на июнь, пока без точной даты проведения. Благодаря тому, что чемпионат мира впервые пройдет осенью-зимой, сдвиг на лето не мешает планам.

В ФИФА уточнили, что украинская сторона обратилась с такой просьбой 3 марта, понимая, что не сможет обеспечить подготовку своей команды и дорогу в Шотландию на игру.

Чтобы принять это решение, консультировались не только с шотландцами, но еще с Австрией и Уэльсом – эти команды попали в другой полуфинал этого пути на ЧМ-2022. ФИФА отмечает, что все заинтересованные стороны единогласно поддержали идею переноса на июньское окно для игр сборных.

Что еще важно: Австрия с Уэльсом первый полуфинал сыграют 24 марта, как и планировалось, а вот победитель этой пары будет готовиться к летнему решающему матчу за право сыграть на чемпионате мира.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 пройдет 1 апреля. На ней последний участник от Европы будет еще неизвестен: останется три варианта.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Alessandro Garafallo