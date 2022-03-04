«Челси» сейчас = полная неопределенность. Санкции (пока не ввели) ударят по трансферам, зарплатам и помешают продаже

«Челси» ищет нового владельца. В среду Роман Абрамович успокоил – он не торопится с продажей, нужно найти подходящего покупателя. Что будет дальше, вряд ли представляет даже сам бизнесмен. Что происходит сейчас, рассказывает близкий к «Челси» автор Доминик Фифилд. Ниже – главные тезисы.

• Абрамович спешит, несмотря на успокаивающие заявления. Всем потенциальным покупателям он установил дедлайн до пятницы для предварительных предложений. Бизнесмен уже получал запросы о продаже, которые, похоже, счел неподходящими.

• Важно: Абрамович пока не в санкционном списке, окружение надеется, что он там и не окажется. По словам близких к бизнесмену источников, владелец «Челси» не сделал ничего плохого для столь жестких мер Британии. Для замораживания британских активов Абрамовича Министерству иностранных дел Великобритании и Национальному агентству по борьбе с преступностью еще придется доказать, что он как-то связан с российской властью. Помогает реакция Абрамовича – он сам дал понять, что готов расстаться с клубом.

Хотя негатива вокруг много. Министр культуры Британии Надин Доррис удивлена, что российский бизнесмен все еще не под жесткими санкциями, и выражает надежду, что британский МИД поскорее решит этот вопрос.

• Если санкции введут, Абрамович частично (или полностью) потеряет доступ к активам и банковским услугам – грубо говоря, это похоже на блокировку банковской карточки обычному человеку. OFSI (Управление по осуществлению финансовых санкций) следит, чтобы лицо под санкциями не использовало подставные компании для обхода ограничений. Насколько реально обойти ограничения и насколько реально выявить схемы обхода – пока вопрос.

• На прошлых выходных Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду, чтобы формально отстраниться от клуба, но фактически оставаться его владельцем. Кажется, этот план не сработал. В таком случае санкции могли прилететь и в «Челси» – как британскому активу Абрамовича.

• Нарушение санкций в Британии может рассматриваться как уголовное преступление.

Ок, как возможные санкции скажутся на «Челси»?

• Если санкции введут, под угрозой вся деятельность клуба: от оплаты коммунальных услуг на стадионе до получения средств от продажи билетов или призовых за победы в турнирах , клуб покинут спонсоры.

• Санкции повлияют и на трансферы. «Челси» еще расплачивается с «Байером» – за Кая Хавертца, «Ренном» – за Эдуарда Менди и «Лейпцигом» – за Тимо Вернера. Как совершать платежи, если счета заблокированы? И как их получать? Лондонцы летом продали игроков более чем на 100 млн, которые повиснут в воздухе, если санкции вступят в силу.

• Зарплаты пока не под угрозой, но возможны задержки. Годовой фонд заработной платы «Челси» за год вырос на 17,5% до 333 миллионов фунтов. Сумма подскочила за счет бонусов игрокам после победы в ЛЧ. С учетом всех работников (от стюардов на стадионе и продавцов в клубном магазине до медиков, всего около 800 человек) – это 434,9 млн фунтов.

Покрытие таких расходов станет огромной проблемой для клуба, одно из решений – использование резервов. Однако вполне вероятно, что на первом этапе возникнут сбои. В случае санкций банки тщательно изучат все транзакции, которые могут быть связаны с Абрамовичем. Ведь в случае малейших нарушений им грозят штрафы. Теоретически это может привести к задержкам выплат игрокам и сотрудникам «Челси».

Сможет ли Абрамович продать клуб, если попадет под санкции?

В теории это возможно, но процесс значительно осложнится. Некоторые предполагают, что в таком случае доходы от продажи, скорее всего, будут храниться на замороженном счете.

Хотя правительство может принять во внимание тот факт, что Абрамович планирует передать весь чистый доход от продажи пострадавшим на Украине. В случае санкций это может спасти клуб.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев; REUTERS/Toby Melville; East News/PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP; globallookpress.com/imago sportfotodienst