«Эвертон» разорвал контракт с компанией Усманова. Без ее денег клубу будет очень сложно

Главный акционер – доверенное лицо бизнесмена.

«Эвертон» прекращает сотрудничество с холдингом USM – одним из главных активов российского бизнесмена Алишера Усманова. Контракт разорван в одностороннем порядке.

Что такое USM?

USM – ведущий холдинг бизнесмена, в который входят его главные активы: от оператора сотовой связи «Мегафона» до «Металлоинвеста» – крупнейшего игрока на рынке производства и поставок железорудной и медной продукции по всей планете.

USM основан в 2012-м для консолидации различных проектов Усманова и его партнеров, которые больше 20 лет вкладывались в различные проекты: от Twitter и Uber до Facebook и Xiaomi. В 2017-м USM подписал контракт с «Эвертоном» на 12 млн фунтов в год, при этом USM выбил из «Эвертона» расширенное партнерство: так на «Гудисон Парке» появилась реклама «Мегафона».

• В январе 2020-го USM согласилась заплатить 30 млн фунтов за право на название нового стадиона клуба. Важно, что Усманов выкупал себе не название, а шанс участвовать в торгах за него.

• Позже «Мегафон» и Yota стали официальными спонсорами женской команды «Эвертона»: сумма сделки не разглашалась, но клуб заявлял, что это одна из самых выгодных сделок за всю историю женского английского футбола.

• В финансовом отчете за тот сезон «Эвертон» гордился, что годичные доходы достигли отметки в 63,7 млн фунтов. Проговаривается, что такие показатели стали возможными только из-за тех 30 миллионов, которые USM выложил за название.

Влияние Усманова настолько велико?

• Формально Усманов никогда не числился акционером клуба, но его связи с владельцем «Эвертона» Фархадом Мошири всегда влияли на проект – бизнесмен не только вкладывается, но и принимает важные решения: The Athletic пишет, что переговоры с Рафой Бенитесом проходили именно на яхте Усманова.

• Есть и более свежие примеры. Газета Mirror заявила, что без Усманова не обошлись и переговоры с Френком Лэмпардом. Бизнесмен активно задавал Френку вопросы, пока действующий владелец молчал.

• Усманов познакомился с Мошири в 1989-м через иранского владельца компании Middlesex Holdings. Мошири завоевал доверие российского бизнесмена и стал личным советником. Сейчас он также занимает пост председателя совета директоров в USM Holdings.

• В 2016-м Мошири продал долю и уступил Усманову все имеющиеся ценные бумаги лондонского клуба. На вырученные деньги иранский бизнесмен приобрел 49,9% акций «Эвертона» – согласно информации BBC, это личный подарок Усманова. Возможно, Фархад принимает все решения через российского бизнесмена.

Что ждет «Эвертон»?

Клуб рискует.

• По информации The Athletic, долги «Эвертона» за последние три года составили 265 млн фунтов, что далеко от допускаемых лигой 105 миллионов.

• Сейчас клуб наверняка получит поддержку со стороны руководства АПЛ, но «Эвертон» вынужден искать новых инвесторов – и как можно скорее.

• Главное, что права на название стадиона не проданы, поэтому Усманов не может потребовать 30 млн обратно. Клуб уверяет, что готов к потерям, но отказ от USM сильно ударит по финансам.

• Действий в отношении Мошири, как доверенного лица Усманова, пока нет.

Председатель акционеров «Эвертона» Джон Блейн рассказывал, что этот вопрос решится в самое ближайшее время.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan