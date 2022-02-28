ФИФА и УЕФА все решили:

• Сборная России по футболу отстранена от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА. Стыковых матчей за ЧМ-2022 не будет, в других турнирах участвовать тоже нельзя.

• Российские клубы участвовать в европейских турнирах тоже больше не могут. «Спартак» не сыграет с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.

• Женская сборная России тоже пострадала, на нее распространяется бан. Команда должна была играть 7 апреля матч квалификации ЧМ – он не состоится.

Что еще нужно понимать?

1) ФИФА и УЕФА выступили совместно: это консолидированная позиция обеих управляющих организаций, они приняли решение на совещании вечером в понедельник.

2) В официальных формулировках нет никаких указаний на то, при каких условиях будет снят бан: говорится только о том, что он действует до следующего уведомления по теме. По сути, речь о бессрочном отстранении.

Лиги наций для сборной России не будет, еврокубков в следующем сезоне тоже.

3) В заявлении ФИФА подчеркнута особая срочность вопросов: «Решения приняты бюро Совета ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА – высшими директивными органами обеих организаций по таким неотложным вопросам. Футбол здесь полностью сплочен и полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми».

Кроме того, УЕФА уже разорвал спонсорский контракт с «Газпромом»: в отдельном релизе организации говорится, что отношения с российской компанией прекращены немедленно, сотрудничество прекращено по всем совместным проектам – Лига чемпионов, турниры сборных и конкретно Евро-2024.

РФС не согласен с решениями ФИФА и УЕФА: считает их дискриминацией

Российский футбольный союз через час после решения отреагировал своим заявлением:

«Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.

Подобные действия вносят раскол в международное спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики.

Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного законодательства».

По информации «Чемпионата», РФС планирует обжаловать отстранение российских сборных и клубов в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Alexander Kulebyakin