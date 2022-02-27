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«Лидс» уволил Бьелсу. Мы запомним его шпионаж, идеальный фэйр-плей, легендарное ведро и настоящую любовь

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На замену могут взять Джесси Марша.

Марсело Бьелса уволен из «Лидса». The Athletic сообщает, что аргентинец был на грани после разгрома от «Ливерпуля» (0:6) – а еще одна катастрофа (0:4 с «Тоттенхэмом») не оставила тренеру шансов. 

Клуб прощается с Бьелсой по-человечески – ему даже устроят прощальную церемонию. Есть за что – «Лидс» пережил с Марсело множество увлекательных историй.

Бьелса идеально подошел «Лидсу». В его честь даже назвали улицу

• Перед стартом сезона-2021/22 казалось, что «Лидс» и Бьелса идеально подходят друг другу. В августе 2021-го с тренером продлили контракт: объявили об этом при помощи фотографии ведра, на котором аргентинец сидит во время матчей.

• За месяц до этого Бьелса приходил на тренировку «Лидса» U11: устроил для детей упражнение «Убойный футбол», которое он практикует в первой команде (три часа футбола без правил и пауз). Причем Бьелса делал это не один раз – он регулярно посещал команды разных возрастов, оставался вечно вовлеченным. 

• Об уходе Бьелсы, вероятно, больше всех сожалеет спортивный директор «Лидса» Виктор Орта – он восхищается гением Бьелсы с 2002 года. «Я пробовал подписать Бьелсу в клубы, где работал, уже три раза (до «Лидса» были  «Севилья» и «Зенит»). Он всегда был моим любимым тренером», – объяснял Виктор в интервью Sky.

В клубе рассказывали, что Орта и Бьелса могут орать друг на друга часами – но это абсолютно не мешало их отношениям: все списывали на издержки характера. Важно, что до этого руководство принимало его главные принципы работы.

«Моя задача – помогать ему: выполнять пожелания, предлагать свои идеи. И в «Севилье», и в «Зените» руководители думали в первую очередь о результатах, но Бьелсу нельзя ограничивать только результатами здесь и сейчас. Он требует повышения стандартов клуба, роста всех футболистов, сотрудников, инфраструктуры», – слова Орты из того же интервью Sky.

• В городе тренера тоже любили. Например, летом 2020-го Бьелсу шикарно отблагодарили за выход в АПЛ: одну из улиц Лидса временно переименовали в Marcelo Bielsa Way (игра слов –  way можно перевести и как «улица», и как «путь» – Sports.ru).

• В Чемпионшипе Бьелса показал идеальный пример фэйр-плей: приказал «Лидсу» дать «Астон Вилле» забить без сопротивления. Все из-за того, что его команда отличилась, пока на газоне лежал игрок «Астон Виллы», получивший травму. Аргентинец позволил сравнять, несмотря на острую борьбу за путевку в Премьер-лигу.

• В феврале 2019-го с «Лидсом» произошла история еще сюрреалистичнее: клуб оштрафовали на 200 тысяч фунтов за шпионаж. Марсело Бьелса признал, что это он отправил человека наблюдать за тренировкой «Дерби» без разрешения клуба.

• Бьелса помогал «Лидсу» даже финансово: заплатил 150 тысяч фунтов за новый тренажерный зал. Его спроектировала жена аргентинца.

Что-то пошло не так: травмы, ужасные результаты и логичное увольнение

C набором очков в последнее время у «Лидса» проблемы: 4 поражения подряд с общим счетом 2:17. Особенно сильно просела оборона: в феврале «Лидс» стал первой командой с 1986 года, пропустившей 20 голов в чемпионате Англии за месяц. Тогда «Ньюкасл» пропустил 21. Сейчас «Лидс» идет на опасном 16-м месте в АПЛ, а по потерянным – вообще в зоне вылета.

 

Сам Бьелса никогда не стыдился разгромов – и подробно объяснял позицию, когда еще в прошлом сезоне «Лидс» отхватил 2:6 против «МЮ»: «Я всегда буду пытаться сократить отставание в счете, даже если есть риск, что оно увеличится. И я всегда говорил, что в английском футболе это ценится – даже если соперник победил. Но в последнее время, очевидно, это не так».

Удручающие результаты точно связаны с травмами лидеров. С декабря травмированы Кэлвин Филлипс (пропустил уже 13 матчей) и Патрик Бэмфорд, который вообще, если не считать 22 минут против «Брентфорда», лечится с сентября. С Бэмфордом у Бьелсы вообще особенные и очень близкие отношения – как у отца с сыном. Без них (особенно Филлипса) у аргентинца все разладилось, и последовала отставка.

«Это самое сложное решение, которое мне приходилось принимать за время моего пребывания в «Лидсе», – грустит владелец клуба Андреа Радридзани. – С Марсело мы провели три прекрасных сезона, вернулись в АПЛ, это навсегда останется в памяти болельщиков. Однако я должен действовать в интересах клуба и считаю, что сейчас команде необходимы перемены».

А кто может сменить Бьелсу?

Видимо, Джесси Марш, которого в начале зимы убрали из «Лейпцига». Журналист Николо Скира сообщил, что английский клуб уже предложил ему соглашение на два года. С Бьелсой вели тяжелые переговоры по расторжению контракта – все дело в юридической волоките, помощникам Бьелсы платит сам Марсело, а не клуб.

Лето 2020-го Бьелса отработал в «Лидсе» без контракта. Фаны боялись, что он психанет и уйдет (как в «Лацио» и «Марселе»)

Фото: globallookpress.com/Mark Cosgrove, Simon Davies; Gettyimages.ru/George Wood

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