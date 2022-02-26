Абрамович отдает «Челси»: говорит, это в интересах клуба. Но, кажется, дело в угрозе санкций

Пока – членам правления благотворительного фонда.

Вечером в субботу на сайте «Челси» появилось лаконичное обращение Романа Абрамовича:

«На протяжении почти 20 лет я рассматривал свою роль как роль хранителя клуба, чья задача заключается в том, чтобы мы добивались наибольшего возможного успеха, а также строили свое будущее, обладая положительной роль в обществе.

Я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому я сегодня передаю управление клубом членам правления благотворительного фонда «Челси» .

Я считаю, что сейчас они находятся в лучшем положении для того, чтобы заботиться об интересах клуба, футболистов, персонала и болельщиков».

Что все это значит?

Роман Абрамович отходит от управления «Челси» – очевидно, не хочет, чтобы в сложившейся ситуации его личность мешала клубу жить, негативно влияла на его повседневную жизнь и операционную деятельность.

Наверняка сыграло роль давление, с которым «Челси» и лично Абрамович столкнулись в последние дни.

Его атаковали из-за событий на территории Украины: припоминали связь с Владимиром Путиным и требовали публично осудить действия России.

Бизнесмен на это не пошел.

Кто именно и как давил на Абрамовича?

На фоне украинского кризиса Абрамович подвергся давлению со стороны британских властей. Самым активным был член парламента Великобритании Крис Брайант – сначала заявил, что российский предприниматель больше не должен владеть «Челси».

«Британское правительство сосредоточено на том, чтобы лица, связанные с незаконной деятельностью, не могли обосноваться в Великобритании, и будет пользоваться иммиграционными полномочиями для предотвращения этого.

Это было почти три года назад, и все же удивительно мало было сделано в этой связи. Конечно, господин Абрамович больше не должен владеть клубом в этой стране? Конечно, мы должны рассмотреть возможность конфискации некоторых активов, включая дом за 152 миллиона фунтов? И убедиться, что другие люди, у которых были подобные визы первого уровня, не занимаются вредоносной деятельностью?», – заявил Брайант.

А затем он добавил, что Абрамович обязан выступить против спецоперации на Украине: «иначе мы будем считать, что он по-прежнему в подчинении у Путина».

Почему Абрамович не продал «Челси»?

Такие слухи действительно были, они логично возникли в такой ситуации.

По данным Bloomberg, потенциальные покупатели активизировались. Спортивные инвесторы и частные компании, включая американские фирмы, готовят потенциальные предложения о покупке «Челси» .

Но все не так просто: Forbes выяснил, что лондонский клуб должен Абрамовичу в общей сложности два миллиарда долларов. В случае санкций российский бизнесмен может потребовать вернуть займ, а «Челси» просто не в состоянии его выплатить.

В такой ситуации отход от управления и передача тем, кто и так уже работает в клубе и рядом с ним, выглядит как минимум спокойной временной мерой.

Кто теперь управляет клубом?

Члены правления благотворительного фонда «Челси» – это шесть человек, вот они:

Брюс Бак, председатель клуба – в прошлом американский юрист, многолетний хранитель традиций «Челси». Правда, судя по инсайдам, пошатнувший свои позиции, когда объявляли о создании Суперлиги: сообщалось, что Бак убедил Абрамовича в безобидности этого процесса, а в итоге все пошло не так, реакция болельщиков оказалась особенно жесткой.

Джон Дивайн, юрист – глава крупной юридической компании, работающей и за пределами футбола: в регби, крикете, баскетболе, хоккее и боксе.

Эмма Хейес, руководитель женского футбола – ведет это направление в «Челси» с 2012-го, ее работу благодаря титулам и вообще развитию женской команды в клубе считают успешной.

Пиара Повар, руководитель антирасистской организации FARE – многолетний борец за равенство во всех его проявлениях.

Пол Рамос, финансовый директор «Челси» – человек, который контролирует денежные процессы в клубе.

Хью Робертсон, вице-президент Британской олимпийской ассоциации – в недавнем прошлом министр спорта, работавший в том числе во время суперуспешной для хозяев лондонской Олимпиады-2012.

А как «Челси» достался Абрамовичу? Это было так давно

Да, почти 20 лет назад.

Бизнесмен всерьез заинтересовался футболом благодаря великому четвертьфиналу Лиги чемпионов-2002/03 между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», после которого уехал со стадиона на машине с Рио Фердинандом. Поначалу была вероятность, что Абрамович вложится в российский футбол, была информация про ЦСКА и «Торпедо», но через пару месяцев после судьбоносного похода на футбол случилась покупка «Челси».

Тогда, в 2003-м, Абрамович заплатил 140 миллионов фунтов: 60 – владельцу Кену Бейтсу, 80 – в счет клубных долгов.

150 миллионов фунтов миллиардер сразу же вложил в трансферы, и мир английского футбола, впечатления о топ-клубах, модели поведения новых инвесторов навсегда изменились.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; globallookpress.com/ASHLEY WESTERN via imago-images.de, Arne Dedert/dpa, Conor Molloy/News Images