Эриксен снова играет! Как же приятно опять видеть Кристиана на поле: он дебютировал за «Брентфорд»

Долгожданное возвращение Кристиана Эриксена состоялось. Датчанин дебютировал за «Брентфорд»: вышел на поле в официальном матче – против «Ньюкасла» – впервые за 259 (!) дней.

На 52-й минуте, при счете 0:2, Эриксен заменил Матиаса Йенсена – привычно вышел в полузащите, но голами и ассистами не помог.

Перед игрой тренер «Брентфорда» Томас Франк объявил, что Эриксен будет в заявке – и призвал наслаждаться моментом.

«Это большой день для всех нас, но в особенности для Кристиана и его семьи. Для всех, кто вовлечен в футбол и видел, что случилось в июне, это очередное напоминание о том, что у нас есть возможность делать свое дело, жить и наслаждаться каждым моментом», – сказал датчанин про датчанина.

Для перехода Эриксену провели углубленное обследование – с заключением кардиолога

«Брентфорд» объявил о трансфере Кристиана Эриксена в январе, его подписали как свободного агента до конца сезона. Переход датчанина объявили эффектным роликом с музыкой, похожей на ту, что обычно используют в трейлерах голливудских блокбастеров.

Слухи начали связывать Эриксена и «Брентфорд» еще в середине января. Позже появились детали от Sky Sports. По их информации, клуб оценивал готовность Эриксена играть. Акцентировали, что медицинское обследование, которое предстояло Кристиану, будет углубленным из-за проблем, возникших у него с сердцем летом 2021-го в стартовом матче Евро.

Футболисту нужно было получить заключение кардиолога, его должна была одобрить еще и Футбольная ассоциация Англии. По всей видимости, все прошло успешно – и Эриксен получил необходимые допуски для игры в АПЛ.

Датчанин давно готовился к возвращению: например, он тренировался с молодежкой «Аякса», чтобы набрать форму.

Эриксен в «Брентфорде» – это просто красивая акция или польза команде тоже будет?

Напомним мнение классного телеграм-канала об английском футболе «Англия, Англия»:

Вот что получит «Брентфорд» при идеальном – и это весомая оговорка – раскладе.

Эриксен и главный тренер команды Томас Франк пересекались в сборной Дании U-17. А схема 3-5-2 знакома Кристиану по «Интеру» – там с большим трудом, но датчанин все же адаптировался.

«Он умеет делать нужные пасы и угрожать воротам. Еще у него очень, очень хорошие подачи со стандартов. Это игрок, которому можно дать мяч, а дальше он решит, что делать», – Франк уже предупредил, что ждет АПЛ. У «Брентфорда» и так полный порядок со стандартами (самые острые по xG), Эриксен добавит качества тем из них, которые не ауты.

С общим креативом похуже: меньше xG с игры в лиге накопили лишь четыре команды. Решения Эриксена могут разнообразить позиционные атаки.

Эриксен долго восстанавливался, но возвращаться на поле не боится

Пару недель назад Кристиан дал большое интервью BBC – там рассказал про сложную подготовку и ощущения перед возвращением на поле.

«Честно говоря, я никогда особо не отчаивался.

Я шаг за шагом следовал по плану врача, с первого прогноза до тех этапов, которые мне пришлось пройти, чтобы проверить состоятельность самого плана. Все шло медленно, но семья помогала мне. Они знали, что я хочу вернуться, но я понимал: если возникнут проблемы, придут плохие новости, я остановлюсь.

Я люблю свою семью и учитываю все то, через что они пережили в прошлом и проходят сейчас. Это было долгое восстановление, и оно продолжается до сих пор. Изо дня в день. Кажется, момент возвращения приближается, и я терпеливо жду его. Это будет потрясающе. Это особенная возможность для меня».

Кристиан ничего и никого не боится: «Я хотел пройти все тесты и поговорить со всеми врачами о рисках и границах допустимого. Они сами сказали: «Да, у тебя кардиовертер-дефибриллятор, но в остальном ничего не изменилось, ты можешь продолжать нормальную жизнь. Предела нет». Это было облегчением, потому что я не хотел бы сильно рисковать.

Моя главная цель – чтобы через 30 лет происходящее со мной не повлияло на мое здоровье. Я бы уже перевернул страницу, если бы оставался серьезный риск. Чувствую себя в безопасности. Врачи разрешили мне играть – другие причины не имеют для меня значения.

Я ничего не боюсь. Ни предстоящих испытаний, ни хулиганов на поле».

Фото: REUTERS/John Sibley, Peter Nicholls