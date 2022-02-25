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Санкции УЕФА: Петербург без финала ЛЧ (примет Париж), «Спартак» сыграет вне России, по сборной ждем решения ФИФА

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УЕФА отреагировал на ситуацию на Украине внеочередным заседанием исполкома.

Вот его главные решения.

• Санкт-Петербург ожидаемо лишился финала Лиги чемпионов-2022. 28 мая матч пройдет в Париже на «Стад де Франс».

«Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами, – отреагировал Александр Дюков. – РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение. 

РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков.

Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей – с высоким уровнем организации и безопасности».

Европейские политики призывали к переносу еще после признания Луганской и Донецкой народных республик. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил: «Россия становится все более изолированной. У России статус изгоя… Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут там проводиться».

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• В Европарламенте призывали УЕФА и к разрыву контракта с «Газпромом», но пока решения нет. Нынешнее соглашение обязывает вещателей крутить рекламу российской компании во время трансляций Лиги чемпионов – за это УЕФА получает около 40 миллионов евро в год.

• Российские и украинские клубы и сборные будут играть в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных полях. Организация пока не уточнила сроки, лишь заявив, что решение принято до дальнейшего уведомления.

Как минимум «Спартак» проведет домашний матч 1/8 финала Лиги Европы в другой стране. Игры на нейтральных полях проходят без зрителей. 

Важно: решения по стыковым матчам к ЧМ-2022 сюда не относятся. Здесь ждем решения ФИФА, но вряд ли удастся избежать переноса игр в нейтральную страну. 

• Вопрос о лишении Казани матча Суперкубка УЕФА-2023 пока не поднимался. По мере развития ситуации УЕФА планирует собираться на дополнительные заседания.

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Фото: globallookpress.com/Jurgen Jarnberger/Keystone Press Agency, Joel Marklund/Keystone Press Agency, Stupnikov Alexander/spartak.com

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