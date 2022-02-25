«Шальке» без «Газпрома», «Ман Юнайтед» – без «Аэрофлота»? Эхо санкций на спонсорском рынке

Происходящее на Украине отражается и на футболе. УЕФА, вероятно, лишит Санкт-Петербург финала Лиги чемпионов, два матча РПЛ перенесены из-за закрытия аэропортов на юге России («Краснодар» – «Локомотив» и «Ростов» – «Крылья Советов»), а пара европейских клубов разрывает отношения с крупными спонсорами из России.

«МЮ» ищет новый самолет – «Аэрофлоту» запрещено летать в Британию

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о пакете санкций в отношении России. Одна из мер направлена против «Аэрофлота»: активы перевозчика в Великобритании заморожены, ему будет запрещено совершать рейсы в королевство «до дальнейшего распоряжения».

«Аэрофлот» – официальный перевозчик и спонсор «Манчестер Юнайтед». Сложно представить, что сотрудничество будет продолжено. О расторжении договора не сообщалось, но The Mirror писала о высокой вероятности такого сценария.

«Юнайтед» уже летал на матч против «Атлетико» в Лиге чемпионов не «Аэрофлотом» – вместо этого воспользовались услугами британских линий Titan Airways. Тогда в клубе отметили, что не прекращают сотрудничество с «Аэрофлотом».

Клуб и российская авиакомпания вместе с 2013 года – сначала подписались на 5 лет, а в 2017-м продлились еще на 5. Сделка оценивалась в 40 миллионов фунтов (8 млн в сезон), при этом все платежи провели еще 4 года назад.

«Шальке» убрал с футболок «Газпром», который был на форме 15 лет

Вторая команда – немецкий «Шальке», на форме которого размещался логотип «Газпрома».

Издание Bild еще в начале недели стало закрашивать спонсора на фотографиях команды из Гельзенкирхена – вместо него выводили надпись «Свобода Украине».

В четверг, на фоне событий на Украине, «Шальке» сам отказался от размещения спонсорского логотипа. Вместо него появится надпись Schalke 04. О разрыве спонсорского договора с «Газпромом» пока не сообщается (возможно, это связано с юридическими деталями).

«Шальке» и «Газпром» подписали контракт в 2006 году, сумма оценивалась в 100 миллионов евро за пять с половиной сезонов (то есть около 18 млн в год).

По последнему контракту, рассчитанному до 2025-го, «Шальке» мог получать 30 миллионов евро за сезон. Но на фоне падения команды во вторую Бундеслигу сумма просела до 10 млн и могла вернуться к 30 в случае подъема в классе.

Что еще? УЕФА без «Газпрома»?

Bild не остановился на «Шальке» – немцы потребовали от УЕФА разорвать спонсорский контракт с «Газпромом».

Нынешнее соглашение обязывает вещателей крутить рекламу российской компании во время трансляций Лиги чемпионов – за это УЕФА получает около 40 миллионов евро в год. Давление на руководство европейского футбола растет.

Фото: globallookpress.com/Jvºrgen Fromme; REUTERS/Itar Tass, Ruben Sprich; eastnews.ru/Massimo Insabato/Mondadori Portfolio/Sipa USA