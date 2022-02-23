Стандарты – важнейшее оружие «Челси». Это заслуга тренера, который для диплома изучил 16 380 аутов в АПЛ

Победить «Лилль» помог угловой.

«Челси» уверенно разобрался с «Лиллем» (2:0): победу на 8-й минуте запустил Кай Хавертц, взлетевший после подачи Зиеша с углового. Opta посчитала: это уже четвертый результативный корнер команды в Лиге чемпионов, больше с них не забивает никто.

Если внимательно следить за скамейкой «Челси» во время матчей, можно заметить, что иногда место Тухеля у бровки занимает помощник Энтони Барри. Успешные стандарты – его заслуга.

«Мы очень сильны в стандартах, потому что Энтони и его команда аналитиков делают блестящую работу», – говорил Тухель Chelsea TV в ноябре.

Только посмотрите, как Барри преобразил стандарты «Челси». Убедительные цифры

35-летний Барри пришел летом 2020-го – Фрэнк Лэмпард переманил его из «Уигана». У The Times есть наглядная статистика, как команда исправилась при новом тренере.

В этом сезоне еще лучше: 10 голов в АПЛ после стандартов – только у «Ливерпуля» (14) и «Сити» (12) больше. Барри давал результат и в сборной Ирландии (совмещал в 2021-м): из 20 голов 5 забили со стандартов.

С карьерой футболиста у Барри не сложилось: закончил в 30 из-за проблем с коленом. До 18 лет Барри числился в академии «Эвертона» (примерно в то же время, что и Руни), но никогда не считался топ-талантом, тренеры говорили, что ему не хватает скорости. Зато все отмечали профессионализм: Энтони проводил собственную предсезонку (в академии!), не забил на учебу, обожал историю и право.

Может, схожесть карьер (Тухель тоже рано закончил) заставила Томаса приглядеться к Энтони. Не жалеет ни секунды:

«Мы не знали Энтони раньше – он уже работал в клубе, когда пришел мой штаб. Но с первого момента он стал важной частью нашей тренерской команды.

Он умеет анализировать игры и не боится высказывать свое мнение. Ему комфортно на поле, когда он отвечает за упражнения, и комфортно на тактических занятиях. Он отвечает за все стандартные положения и помогает в других упражнениях».

Вратарь Мартин Беттинелли добавляет: «Энтони очень внимателен к деталям: он изучает слабые места соперника и подстраивает под них тренировки. Мы всегда знаем, как атаковать и защищаться при стандартах».

Просмотреть несколько часов видео с угловыми соперника? Не проблема – для дипломной работы Барри изучил 16380 аутов (это 60 часов!) в сезоне АПЛ-2018/19.

Вау!

Барри звали работать главным тренером, но он не хочет уходить от Тухеля. Ценит его знания и человеческие качества

В декабре 2021-го Барри рассматривали на пост главного тренера (да-да!) сразу несколько клубов – «Абердин», «Транмер Роверс» и «Кардифф Сити». По информации The Athletic, именно Тухель убедил его остаться в «Челси» и пока не начинать карьеру главного. The Times добавляет: Барри просто в восторге от профессиональных и человеческих качеств Тухеля, поэтому в январе не согласился воссоединиться с Лэмпардом в «Эвертоне».

Бельгия тоже оценила успехи Барри – с февраля он совмещает дела в клубе с работой в сборной.

Теневые герои ничуть не хуже тех, кого мы обсуждаем каждый день.

Фото: REUTERS/Matthew Childs; globallookpress.com/Paul Terry via imago-images.de; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths