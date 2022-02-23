Стандарты – важнейшее оружие «Челси». Это заслуга тренера, который для диплома изучил 16 380 аутов в АПЛ

Победить «Лилль» помог угловой.
«Челси» уверенно разобрался с «Лиллем» (2:0): победу на 8-й минуте запустил Кай Хавертц, взлетевший после подачи Зиеша с углового. Opta посчитала: это уже четвертый результативный корнер команды в Лиге чемпионов, больше с них не забивает никто.
Если внимательно следить за скамейкой «Челси» во время матчей, можно заметить, что иногда место Тухеля у бровки занимает помощник Энтони Барри. Успешные стандарты – его заслуга.
«Мы очень сильны в стандартах, потому что Энтони и его команда аналитиков делают блестящую работу», – говорил Тухель Chelsea TV в ноябре.
Только посмотрите, как Барри преобразил стандарты «Челси». Убедительные цифры
35-летний Барри пришел летом 2020-го – Фрэнк Лэмпард переманил его из «Уигана». У The Times есть наглядная статистика, как команда исправилась при новом тренере.
В этом сезоне еще лучше: 10 голов в АПЛ после стандартов – только у «Ливерпуля» (14) и «Сити» (12) больше. Барри давал результат и в сборной Ирландии (совмещал в 2021-м): из 20 голов 5 забили со стандартов.
С карьерой футболиста у Барри не сложилось: закончил в 30 из-за проблем с коленом. До 18 лет Барри числился в академии «Эвертона» (примерно в то же время, что и Руни), но никогда не считался топ-талантом, тренеры говорили, что ему не хватает скорости. Зато все отмечали профессионализм: Энтони проводил собственную предсезонку (в академии!), не забил на учебу, обожал историю и право.
Может, схожесть карьер (Тухель тоже рано закончил) заставила Томаса приглядеться к Энтони. Не жалеет ни секунды:
«Мы не знали Энтони раньше – он уже работал в клубе, когда пришел мой штаб. Но с первого момента он стал важной частью нашей тренерской команды.
Он умеет анализировать игры и не боится высказывать свое мнение. Ему комфортно на поле, когда он отвечает за упражнения, и комфортно на тактических занятиях. Он отвечает за все стандартные положения и помогает в других упражнениях».
Вратарь Мартин Беттинелли добавляет: «Энтони очень внимателен к деталям: он изучает слабые места соперника и подстраивает под них тренировки. Мы всегда знаем, как атаковать и защищаться при стандартах».
Просмотреть несколько часов видео с угловыми соперника? Не проблема – для дипломной работы Барри изучил 16380 аутов (это 60 часов!) в сезоне АПЛ-2018/19.
Вау!
Барри звали работать главным тренером, но он не хочет уходить от Тухеля. Ценит его знания и человеческие качества
В декабре 2021-го Барри рассматривали на пост главного тренера (да-да!) сразу несколько клубов – «Абердин», «Транмер Роверс» и «Кардифф Сити». По информации The Athletic, именно Тухель убедил его остаться в «Челси» и пока не начинать карьеру главного. The Times добавляет: Барри просто в восторге от профессиональных и человеческих качеств Тухеля, поэтому в январе не согласился воссоединиться с Лэмпардом в «Эвертоне».
Бельгия тоже оценила успехи Барри – с февраля он совмещает дела в клубе с работой в сборной.
Теневые герои ничуть не хуже тех, кого мы обсуждаем каждый день.
- Дата проведения
- 22 февраля, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 80), Ковачич (Лофтус-Чик, 51), Канте, Зиеш (Сауль, 60), Пулишич (Вернер, 80), Хавертц.
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Лилль –
Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало (Гудмундссон, 76), Андре, Шека, Саншеш (Бен-Арфа, 81), Онана (Йылмаз, 65), Бамба, Дэвид (Жегрова, 81).
- Предупреждения:
- Лофтус-Чик (83), Бен-Арфа (87).
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Фото: REUTERS/Matthew Childs; globallookpress.com/Paul Terry via imago-images.de; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths
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