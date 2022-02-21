Споры из-за Fan ID, серебро на Евро в мини-футболе и много скандалов (Гринвуд, Зума, Овермарс). Что случилось вне Олимпиады?

Пока в Пекине гремела Олимпиада, остальной спорт существовал в своем режиме – много где никаких пауз не было.

Мы подготовили дайджест главных событий, которые вы могли пропустить из-за олимпийских страстей.

• Сборная России по мини-футболу взяла серебро чемпионата Европы, но запомнится турнир полуфинальной игрой против Украины – с оскорблениями Путина украинскими фанатами и призывами к насилию в отношении россиян. В финале наши проиграли португальцам – последняя победа была аж в 1999-м.

• В РПЛ намечается новый лимит: 8 легионеров на поле, 13 в заявке плюс налог на иностранцев ­– клубы будут платить за каждую проведенную ими минуту. Деньги распределят между командами, которые активно используют молодежь, а тратить их можно будет только на академии.

• КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат, турнир возобновят сразу с плей-офф. Уже в 1-м раунде встретятся «Авангард» и «Ак Барс».

• Фанаты 15 клубов РПЛ выступили против Fan ID (воздержался только «Ахмат»). Глава лиги Ашот Хачатурянц сказал, что сильно расстроится, если дело действительно дойдет до бойкота, но «идти или нет – решение каждого человека».

• Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки, одержав победу в финале над Египтом с Салахом. Мане не реализовал пенальти в основное время, но в послематчевой серии уже не промахнулся и принес стране праздник.

• Скандалов тоже хватало. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда за избиение девушки. Форварда арестовали и спустя несколько дней отпустили под залог, расследование продолжается. Клуб не допускает Мэйсона даже до тренировок, его удалили из FIFA, а Nike расторгла контракт.

• Нарвался на хейт и Курт Зума – после видео, в котором он бьет и пинает одну из своих кошек. Извинения не помогли, француза хотят судить, дело дошло до полиции, кошек у него забрали. «Вест Хэм» осудил игрока, но исключать из состава не стал.

• Марка Овермарса уволили из «Аякса» за неприемлемые сообщения коллегам-женщинам. Среди отправленных были и дикпики.

• Легендарная сделка в НБА: звездный защитник Джеймс Харден перешел из «Бруклина» в «Филадельфию».

• «Челси» выиграл клубный чемпионат мира. Для Томаса Тухеля это уже третий трофей в лондонском клубе, а для Романа Абрамовича – 21-й.

• Вернулась Лига чемпионов – в главном матче недели гениальный Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Реалом» в первом матче 1/8 финала. Месси не реализовал пенальти и вообще забивает очень мало – французские медиа казнят аргентинца практически после каждой игры, оценивая его неприлично низкими рейтингами.

• «Зенит начал вторую часть сезона домашним поражением от «Бетиса» в Лиге Европы, хотя традиционно выглядел достойно. В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 10-е место, пропустив вперед Шотландию.

• В Госдуме предложили сажать за оскорбления спортсменов. Депутату Олегу Нилову не понравились твиты с критикой Этери Тутберидзе.

• «Барса» подписалась на Spotify. В рамках спонсорской сделки стадион переименуют в «Spotify Камп Ноу», а изначальный дохода клуба составит около 93 млн евро в год.

• Чалов перезагружается в Швейцарии – вышел в старте во всех трех матчах «Базеля» после перехода, забить пока не смог, но первую голевую передачу уже сделал.

• В АПЛ прервалась 15-матчевая серия «Ман Сити» без поражений. Борьба за чемпионство оживилась, ведь «Ливерпуль» по потерянным отстает всего на три очка.

• «МЮ» хоть и не проигрывает полтора месяца, регулярно терял очки, а нестабильные результаты сопровождались недовольством методиками Рангника и безголевой серией Роналду – худшей для португальца с 2009 года.

• «Барселона» ожила при Хави – обыграли «Атлетико» и «Валенсию», впервые с августа команда влетела в топ-4. До «Реала», впрочем, очень далеко – лидер Ла Лиги к первому месту никого не подпускает.

Фото: East News/Pro Shots/Sipa USA; Gettyimages.ru/Gareth Copley; 1tv.ru/скриншот трансляции; globallookpress.com/Pius Koller via www.imago-images/www.imago-images.de; REUTERS/Mohamed Abd El Ghany, Bill Streicher-USA TODAY Sports, Sarah Meyssonnier, Evgenia Novozhenina, Pablo Morano