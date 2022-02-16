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Кажется, «Сити» уже прошел дальше – за 32 минуты. Не почувствовали «Спортинг»

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«В первые пять минут мы увидели, насколько хорош «Спортинг».

Пока в Мадриде бодались «Реал» и «ПСЖ», в Лиссабоне – и вообще в противостоянии «Сити» и «Спортинга» – все уже ясно: команда Пепа Гвардиолы в первом тайме забила четыре. Но заканчивать можно было после первого получаса – «Спортинг» уже горел 0:3.

7-я минута, 0:1. Бернарду пробил – но Адан отразил удар. Мяч отскочил к Де Брюйне, который покатил на Мареза.

Алжирец в одиночестве в центре штрафной. Спасибо за легкий гол.

Первый гол подарил единственную интригу: его сначала отменили из-за якобы офсайда КДБ, но потом все же засчитали.

17-я минута. Безусловно, такой красоте от Бернарду сложно было противостоять. Но кто-то же должен был его (и вообще зону подбора после углового) держать?

32-я минута. Взгляните на скрин. Есть догадки, как прострел от Мареза мог дойти до Фодена? Все просто: между ног одного защитника, мимо ноги второго.

У Фила оставалось время качнуть Адана и забить в ближний.

Все закончилось уже после 0:3, но «Сити» на всякий случай забил еще два: Канселу забросил в штрафную, Стерлинг принял мяч, поскользнулся и все равно свободно покатил на Бернарду – рикошетом от Инасиу мяч залетел в ворота. А уже во втором тайме Стерлинг принял пас неподалеку от штрафной и пробил издали. 

Пеп уверен, что 0:5 – не по игре.

«В первые пять минут мы увидели, насколько хорош «Спортинг», и разница между обеими командами, поверьте, не 5:0. В атаке мы были очень строги, мы хорошо обороняемся, а они атакуют большим количеством игроков перед мячом, и мы наказываем их в контратаках», – любезничал Гвардиола.

Согласны?

Летом Пеп остался без форварда (Криш и Кейн сорвались), но не загрустил. У «Сити» уже 8 опций в центре атаки – обычные, ложные и гибрид

Рекомендуем Амориму новую лекцию от Пепа: не копировать победителей, не метаться при поражениях, решать мастерством, а не походами в спортзал

Фото: REUTERS/Carl Recine

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