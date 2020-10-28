Акции «Ювентуса» подорожали за пять лет в четыре раза. Роналду – это только одна из причин

Разбираемся вместе с «Открытие Брокер».

Вечер 20 февраля 2019 года в Мадриде. В концовке матча на стадионе «Ванда Метрополитано» Диего Годин заталкивает мяч в ворота Войчеха Щченсны, вскидывает победно руки и бежит к рекламному щиту, за которым располагаются местные болельщики. Счет становится 2:0 в пользу «Атлетико», и у «Ювентуса» совсем не остается времени отыграться в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Болельщики туринской команды негодуют – шансы на главный европейский трофей команды, недавно усилившейся Криштиану Роналду, одним из лучших игроков мира, становятся совсем призрачными.

Разочарование в тот вечер испытали не только в Турине. В Милане, где находится крупнейшая фондовая биржа страны и торгуются акции «Ювентуса», сразу же зафиксировали обвал котировок. Вечером биржа закрыта, но уже утром ценные бумаги лучшего итальянского клуба подешевели более чем на 10 процентов.

Инвесторы переживали недолго. Через две недели команды снова встретились, «Ювентус» сыграл блестяще, выиграл 3:0 и прошел в следующий раунд Лиги чемпионов. Акции команды на бирже выросли на 16%.

Это – лишь один из примеров того, как ведут себя акции футбольных клубов на бирже. Другие мы разберем вместе с инвестиционной компанией «Открытие Брокер», предоставляющей доступ на российские и иностранные фондовые биржи. Нам будет помогать начальник управления анализа рынков «Открытия Брокер» Антон Затолокин. Мы будем говорить в основном о «Ювентусе» как о самом ярком примере инвестиций в спортивный клуб, но чуть-чуть коснемся и других акций.

Если считать по динамике акций, «Ювентус» давно выиграл Лигу чемпионов

Несмотря на резкие скачки акций, подобные тем, что произошли во время плей-офф Лиги чемпионов, в целом ценные бумаги «Ювентуса» на протяжении последних лет были очень удачным вложением. В сентябре 2015-го за одну акцию «Ювентуса» давали 22-23 евроцента, сейчас – больше 90.

Если бы не коронавирус и последовавшая за ним остановка футбола (изменение форматов турниров, отсутствие зрителей на стадионах, заражения среди футболистов – все это обвалило прибыль не только итальянских клубов, но и команд по всей Европе), мы могли бы говорить о пяти- и даже шестикратном росте акций за пять лет – еще в феврале они торговались по 1,2-1,3 евро. Но, как говорится, и так неплохо:

Акции футбольного клуба на бирже – штука необычная. Сейчас без труда можно купить акции «Ювентуса», «Ромы», «Аякса», «Манчестер Юнайтед» и нескольких немецких клубов – все остальные клубы находятся в частном владении. Из перечисленных команд «Ювентус» – абсолютный чемпион: «Рома» и вовсе подешевела в два раза, «Манчестер» – на несколько десятков процентов, а вот «Аякс» подорожал, но лишь в два раза.

Притягательно сравнить рост акций со спортивными успехами клуба. Корреляция действительно есть – пока «Манчестер Юнайтед» меняет тренеров и никак не может выиграть ни в АПЛ, ни в Лиге чемпионов, «Ювентус» подряд выигрывает Серию А и два раза за пять лет выходит в финал ЛЧ.

«Если вы уверены, что какая-то команда будет успешна со спортивной точки зрения в ближайшие годы, это повод купить ее акции. Фондовый рынок достаточно спекулятивен по своей природе, поэтому любые положительные новости он склонен переоценивать. Как, впрочем, и негатив», – рассказывает Антон Затолокин. Эксперт отмечает: «Было бы интересно, если бы на бирже торговалось больше клубов. Глядишь, и люди, интересующиеся ставками, переключились бы на финансовые рынки».

Криштиану Роналду – это хорошо, но телеправа еще лучше

И все же главный показатель, на который обращают внимание на бирже – не спортивные достижения, а выручка и прибыль. В этом смысле футбольные клубы ничем не отличаются от других компаний на бирже. «При выборе ценных бумаг для инвестиций всегда нужно смотреть на баланс, динамику выручки и свободный денежный поток. Чем больше выручка, тем больше возможностей для усиления своего влияния», – указывает Антон Затолокин.

У «Ювентуса» здесь тоже все неплохо. До коронавируса его выручка уверенно росла – конкуренция между несколькими бродкастерами подняла стоимость телеправ в Серии А (выручка распределяется между клубами), спонсоры готовы были пересматривать контакты на улучшенных условиях благодаря успешным выступлениям «Ювентуса», ну а доходы от мерча и билетов росли из-за появления в клубе Криштиану Роналду.

Кстати, о Криштиану. После его перехода в «Ювентус» было много спекуляций о том, как благодаря покупке выручка команды сразу резко увеличится. Это не так: даже в первый год контракта его приобретение было минусовым для «Ювентуса» в краткосрочной перспективе (мы писали об этом большой пост).

Отчеты футбольных команд – отдельное удовольствие. В них можно узнать и зарплаты игроков, и структуру расходов

Все компании, акции которых торгуются на бирже, обязаны публиковать финансовую отчетность по специальной форме. «Это как медицинская карта – содержит всю необходимую информацию о состоянии здоровья пациента. И не важно, это молодой стартап, нефтяная компания или спортивный клуб», – поясняет Антон Затолокин.

Последний отчет «Ювентуса», опубликованный у него на сайте, посвящен второму полугодию 2019 года. Помимо большого количества цифр о финансовых результатах, в нем можно найти данные о стоимости всех игроков, в том числе молодежной и женской команды, а также узнать, например, что на зарплаты и бонусы «Ювентус» потратил суммарно больше 160 миллионов евро – по сравнению всего лишь с позапрошлым сезоном рост составил 30 миллионов.

Возможно, начинающим инвесторам понимать финансовые отчеты поначалу будет сложно. Для них есть шпаргалки, которые помогают быстро сориентироваться что к чему. «При выборе акции для покупки лучше непрофессиональному инвестору лучше ориентироваться на консенсус-прогнозы. Даже по не самым популярным ценным бумагам есть 2-3-4 прогноза от инвестбанков: они публикуют свои рекомендации и целевые цены», – говорит Антон Затолокин.

Акции футбольных клубов – малая, почти незаметная часть фондового рынка. Даже спортивный мир гораздо шире

Мы много говорили об успехах «Ювентуса» на фондовом рынке, но даже туринский клуб в масштабах финансового рынка остается почти незаметным явлением. Совокупная стоимость всех акций «Ювентуса» – 1,2 миллиарда евро.

Даже если сравнивать «Ювентус» со спортивными брендами, получится не в его пользу – adidas (между прочим, спонсор «Ювентуса») оценивается биржей в 63 миллиарда долларов. «Это совершенно разного размера бизнес, но даже такие компании можно сравнить через разные финансовые показатели», – говорит Антон Затолокин.

Последний отчет Nike показал, что компания отлично справляется с экономическими трудностями, вызванными COVID-19. Антон Затолокин видит причины хороших результатов в лояльности покупателей к бренду и инновационных продуктах. Развитие цифровых продаж напрямую покупателям считается одним из долгосрочных драйверов роста для компании. Все это позволяет позитивно смотреть на перспективы компании и ее акций.

В сухом остатке получается так: акции футбольных клубов – такие же ценные бумаги, как и все остальные. Рынок пока очень маленький, но зато есть приятный бонус: если вы разбираетесь в спорте, понимаете, насколько успешным клуб будет именно в спортивном плане, есть шанс превратить эти знания в успешные инвестиции.

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Торговля акциями российских и западных компаний – огромный интересный мир, в котором могут пригодиться любые знания: капитализировать можно даже понимание того, как будет выступать любимая команда в будущем сезоне. Вместе с «Открытие Брокер» инвестировать будет не только приятно, но и легко. Купить акции можно в несколько кликов в удобном мобильном приложении.

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Фото: Gettyimages.ru/Thananuwat Srirasant