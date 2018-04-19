11 игроков, которые нас удивят на чемпионате мира

До чемпионата мира – меньше двух месяцев. Все мы уже представляем, как на российских стадионах зажгут Месси, Роналду, Неймар, Погба и другие звезды мирового футбола. На таких турнирах, впрочем, часто выстреливают люди, от которых ничего особенного не ждут. Угадать их заранее – сложно, но мы попробуем.

Йоахим Лев на Кубке конфедераций показал резерв эшелонированной сборной и, в частности, кавер-версию Мирослава Клозе. Тимо Вернер не подвел, взял «Золотую бутсу» и доказал, что готов принять наследие великих бомбардиров бундесманншафт.

У форварда «Лейпцига» уже 7 голов в 12 играх за взрослую Германию, а в этом сезоне Тимо настругал больше 20 мячей во всех турнирах. У Вернера в начале года была небольшая пауза и незабитый пенальти Луневу, но победный мяч в ворота «Баварии» подтвердил: это форвард люксовой комплектации и идеально вписывается в экосистему немецкой футбольной фермы. Если Лев не станет для перестраховки воскрешать Марио Гомеса, а доверит Тиму финишную часть атак безупречной бундесмашины, мы получим нового претендента на рекорды Клозе.

Вы должны были запомнить его на Кубке конфедераций. Ну, кунг-фу Акинфеева-то помните? С разбега в грудь бесстрашному парню, который оказался раз в шесть быстрее Васина и забил головой с линии штрафной, заодно лишив россиян шанса выйти из группы.

Да, это тот самый Ирвинг «Чаки» Лосано. Жгучая суперзвезда мексиканского футбола. Забудьте про Велу, дос Сантосов и даже Чичарито. У него получается все и сразу. Гол в дебютном матче за «Пачуку» – и выигранные титулы. Гол в дебютном матче за ПСВ – и чемпионство. Гол в первом же нетоварищеском матче за сборную Мексики – при таком развитии (недавно он сделал дубль в ворота Бельгии) сборную тоже наверняка ждет что-то стоящее.

Любимый прием – смещение с левого фланга в центр с пушечным ударом. Фаны ПСВ говорят, что этот мексиканец по таланту сравним с Арьеном Роббеном. В 11 стартовых играх в Голландии Лосано набомбил 10 мячей и сейчас штурмует бомбардирские чарты Эредивизие. А еще он любит татарский чак-чак, за что получил соответствующее прозвище. Рэхим итегез, Чаки!

По задумке шейхов, основной состав «ПСЖ» должен состоять из чистого золота, а если у тебя вместо стелек в бутсах нет чека на несколько миллионов, то к мячу лучше не приближаться. Но в этом сезоне там регулярно играет Ло Чельсо – с виду обыкновенный уроженец Росарио, взятый в трансферном супермаркете вместе с пакетом уже на кассе, пока пробивали остальных.

Эмери пробует с его помощью решить проблему дисбаланса, когда все звезды у чужих ворот, а надо бы что-то придумывать и в середине поля. Сборная Аргентины, кстати, в этом плане похожа на парижский суперклуб: арматурный каркас «альбичелесте» при всем величии и переизбытке имен в атаке корродирует из-за зависимости от индивидуальной игры. Сампаоли наверняка не хочет, чтобы все держалось на магии Месси. Он уже дал зеленый свет Ло Чельсо в сборной, показав в дебютном для Джованни ноябрьском матче в «Лужниках», где и с кем предстоит играть в финале ЧМ.

6 лет назад серб из «Воеводины» стал чемпионом Европы U19 и через три года оказался в «Лацио». Римский гренадер при 191 см роста весит всего 76 кг. И это его плюс: он не долговяз, быстр, цепок, техничен, здорово играет длинными ногами в отборе и хорошо – головой наверху. Среди атакующих умений: поставленный удар и отличное видение поля. Его навыки расправляют графический многоугольник скиллов во все стороны – соперники давно ощутили эту мощную техничную экспансию.

На поле Савич горит игрой, часто хватая карточки за споры с арбитрами, но он и по делу в огне: больше в «Лацио» сейчас забивает только Чиро Иммобиле. Римляне рвутся в Лигу чемпионов, но даже если не удастся отбить в этой гонке атаки миланских клубов, Савич все равно там наверняка окажется: «МЮ» и «ПСЖ» готовы к тому, что трансферные торги будут вестись вблизи 9-значной суммы.

Карлуш Кейруш везет на чемпионат мира очень боеспособную команду. Мохаммади натренировался в «Ахмате» утюжить бровку, Эззатоллахи набрался премудростей от Бердыева и Гаджиева, а Джаханбахш из «Алкмара» – просто классный инсайд с кучей голов и ассистов в сезоне. Ну а главной ударной силой будет, конечно, Сердар Азмун.

Ему всего 23, на него молится вся страна и 2,3 млн подписчиков в инстаграме. Помните, как он играл за «Ростов» в еврокубках? Моментами это был футбол уровня «Барселоны», привлекавший соответствующих скаутов. По возвращению в «Рубин», где его не сразу приняла назад казанская публика, Сердар чуть поугас и наполучал травм. Но свежий дубль возвестил о том, что Азмун все же вернулся.

В сборной его талант дает результат в бесперебойном режиме: первый гол на «Казань-Арене» он забил именно в товарняке против России. В футболке Ирана Азмун неудержим: 30 голов в 29 матчах за все юношеские сборные и 22 гола в 30 играх за взрослую. В группе с Испанией и Португалией может быть неожиданный лучший бомбардир.

В квалификации к ЧМ Кардона отметился голами в ворота Перу, Боливии и Парагвая, а летом забил в ничейном матче с Испанией. Талант атакующего полузащитника «Бока Хуниорс», уверенно ворвавшегося в состав колумбийской сборной, полон специфических ингредиентов, но при этом у него пока не всегда включаются мозги: за расистский жест в адрес корейцев Эдвин на ровном месте схлопотал 5-матчевую дисквалификацию и теперь трясется за свое место на чемпионате мира. Поглядим, обладает ли Пекерман лояльностью Хиддинка. Если да, Кардона непременно сверкнет в России и попадет в новостные ленты с более уместным посылом.

Санчес – хорошая фамилия, чтобы привлечь внимание «Барселоны». Играя в защите уругвайского «Атлетико Насьональ», Дэвинсон помог команде выиграть Кубок Либертадорес. Международная федерация футбольной истории и статистики присвоила клубу статус сильнейшего в мире, а самого Санчеса уже стали донимать звонками с предложениями переехать в Каталонию и другие злачные места Европы.

Санчес не стал спешить и выбрал «Аякс» в качестве акклиматизационно-транзитного хаба. Там он быстро вырос в игрока, ставшего самой дорогой покупкой «Тоттенхэма» – обычно экономные «шпоры» выложили за колумбийца рекордный полтос. Почеттино докрутичивает оборонительное совершенство Санчеса до предельных характеристик – в этом сезоне новичок сыграл во всех матчах Лиги чемпионов. Лондон уже признал крутизну и звездность этого парня. Саранск, встречай!

Большинство игроков едут в Катар доигрывать, а этот парень с 12 лет там начинал обучение футболу – в крутой молодежной академии «Эспайр» (да, как у Галицкого, только с поправкой на коэффициент шейховского размаха). Генри научился там таким штукам, что стоило ему перейти в скромный бельгийский «Эйпен», как он начать забивать через матч и вытащил клуб в высшую лигу. А дальше – трансфер в «Эвертон», плановая аренда в «Андерлехт (9 голов за 19 матчей), титул самого перспективного игрока года и вызов в сборную.

Конечно, на свете много шустрых нигерийских бегунков – особенно в сборной Нигерии. Не для всех находится применение или хотя бы более-менее толковый и понимающий плеймейкер на поле. Однако Оньекуру привлекает разносторонностью. Действуя на месте левого инсайда, он может побыть Мусой или Ивоби, а может закрыть всю бровку, уподобившись лондонскому Мозесу. Серьезная травма оставила Генри без футбола на 3 месяца, но сейчас он уже бегает – и если тренер рискнет поставить его в основу, то Генри сделает все, чтобы запомниться.

В сказочной сборной все лучи софитов берут на себя Никлас Бендтнер и Кристиан Эриксен. Однако стоит посмотреть чуть шире, на фланг, и увидеть других героев. Например, Пионе Систо, чьи две передачи помогли датчанам пройти Северную Ирландию в стыках. Два месяца отроду он перебрался из Африки в Данию, где чуть позже стал чемпионом с «Мидтьюлландом». И даже забил по голу в двух матчах с «Манчестер Юнайтед». Скауты такое не прощают. Сегодня он зреет до топ-уровня в «Сельте», где уже забил несколько мячей и попал в топ лучших ассистентов ла лиги – больше ассистов в этом сезоне только у Месси.

Самый молодой капитан в истории «Бока Хуниорс». «Ювентус» застолбил за собой право его первоочередного выкупа еще в 2015-м, когда продавал заскучавшего по родине Тевеса. Теперь Массимилиано Аллегри устраивает над ним свои стилистические эксперименты. Материал позволяет: Родриго может сыграть в любом качестве в центре и отлично держит уровень точности передач. Бентакур обзавелся лигочемпионским опытом, сыграв в 4 групповых матчах, в том числе против «Барсы» и «Тоттенхэма», а весной вышел в основе на четвертьфинал с «Реалом».

После Нового года, впрочем, Аллегри сократил ротацию, уменьшив игровое время уругвайца. Однако тренер сборной Оскар Табарес не боится обновлять сборную и уже полностью заменил центр поля: Родриго Бентакур там будет играет рядом с Весино из «Интера» и Федерико Вальверде, который принадлежит «Реалу».

Молодые армейцы показали, что могут дерзить против больших команд. Миранчуки – что готовы к значимым победам. Но на чемпионате мира потребуется еще и тот, кто сможет переломить ход самого тяжелого матча. Ну, это когда станет видно, что против Година не помогает даже выход Заболотного. И у России на счастье есть такой геймчейнджер.

Денис Черышев залечил хроническую травму, постоянные рецидивы которой лишили его половины карьеры – Русский Ройс снова готов пахать и творить. Да, в этом сезоне у него не набралось игрового времени и на десять полных матчей, но он уже сделал гол+пас в Ла Лиге, столько же в Лиге Европы и отметился голом в Кубке Испании. Денис на поле может все: он въедлив, мобилен, невероятно быстр и хладнокровен в нападении. Его оборонительные цифры сезона в пересчете на 90 минут весьма добротны: 1,7 отбора, 2 блокшота и 0,7 перехвата в среднем за матч. Атакующие: 21 пас, 0,7 успешных обводок, 2,7 ударов и 1 попадание в створ.

Конечно, в глоссарии Черчесова это могут быть совсем другие термины и значения, но для него точно будет важно, что Денис – универсальный солдат, способный закрыть сразу несколько позиций. При этом его исполнительность и дисциплинированность – это не про отсутствие креатива и выдумки. А про невиданную в России ответственность. Воспитанный мадридским «Реалом» до бэкапа Роналду и не поддавшийся соблазнам сытой домашней системы – этот парень никогда не отошьет фразой про ваши проблемы, не закажет чартер домой посреди турнира и не попросит говна в комментариях из бассейна с шампанским.

У вас еще есть шанс достать билеты и увидеть всех этих людей на чемпионате мира вживую. Уточнить, на какие матчи билеты все еще доступны, всегда можно вот тут.

И еще несколько ссылок, которые вам помогут перед чемпионатом мира в России:

• Портал welcome2018.com, где есть вся информация о городах-организаторах, билетах, паспортах болельщика (FAN ID) и способах передвижения по чемпионату мира;

• «Планировщик» – для тех, кто в городах чемпионата мира собирается посмотреть не только футбол и хочет спланировать все маршруты заранее;

• «Гид болельщика» – все о том, как попасть в нужный город, на чем передвигаться, что можно и нельзя брать на стадион;

• Все новости о чемпионате мира в России на сайте FIFA.

Использовано фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst/Bongarts, Chung Sung-Jun, Amin M. Jamali, David Ramos, Aurelien Meunier, Michael Regan, Adam Nurkiewicz; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO, Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com, Artur Podlewski/400mm.pl; РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Песня