Неймар может пропустить ЧМ, если сыграет с «Реалом». «ПСЖ» готов рискнуть

Отец игрока в бешенстве. Это война.

Воскресный матч против «Марселя» Неймар закончил на носилках - неудачно наступил на газон и через несколько минут увидел распухший голеностоп. В понедельник вечером ему сделали снимок: диагностировали растяжение связок и трещину пятой плюсневой кости.

Растяжение связок – вообще не проблема в этом случае, всех волнует трещина. И именно из-за нее «ПСЖ» конфликтует с окружением Неймара.

В ночь на вторник бразильские СМИ сообщили, что Неймар перенесет операцию и пропустит пару месяцев. Несложно догадаться, что эту информацию закинул отец суперзвезды – Неймар да Силва.

Во вторник утром французская L’Equipe сообщила, что все не так серьезно. Неймар обойдется без операции и даже, возможно, сыграет против «Реала» 6 марта. И здесь тоже несложно догадаться, что инсайд пришел от кого-то из парижского клуба.

Затем выступил главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери и все подтвердил.

«Пока нет никакого решения об операции», – говорил Эмери. – Неймар хочет играть в каждом матче. Есть небольшой шанс, что он будет готов к «Реалу».

Отец Неймара прочитал слова тренера «ПСЖ» и в бешенстве ворвался в эфир бразильского ESPN: «Конечно, он пропустит матч с «Реалом»! Абсурдно думать иначе».

Ближайшее окружение Неймара исключает возможность участия игрока в матче с «Реалом», потому что понимает: это рискованно, особенно накануне чемпионата мира. Выйти на поле с трещиной в плюсневой кости возможно (если бы Неймару предстоял финал чемпионата мира, он был так и сделал), ведь у игрока будет девять чистых дней на отдых. Хотя в этом случае есть риск, что все закончится переломом со смещением. Сам Неймар хочет сыграть против «Реала», но не хочет пропускать чемпионат мира. Поэтому он склонен согласиться с отцом. В понедельник футболист опубликовал сториз с фотографией голеностопа в специальном фиксирующем ботинке.

Сейчас у Неймара есть два варианта: операция или лечение без хирургического вмешательства. В первом случае на восстановление уйдет от 8 до 12 недель, но будет гарантия, что кость срастется правильно, и игрок через некоторое время сможет забыть о травме. Второй вариант – просто оставить голеностоп на некоторое время в покое и носить фиксирующий ботинок. В этом случае можно восстановиться за шесть недель, но не факт, что все будет идеально. Судя по всему, пока в приоритете второй вариант.

В «ПСЖ» очень хотят пройти «Реал» в Лиге чемпионов, и без Неймара это точно не получится. В клубе уверены, что победа над Мадридом – самое сложное на пути к финалу, дальше будет легче. И это не только имиджевая задача. Клубу важно легально заработать, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей после летних трат. А разница между вылетом в 1/8 и выходом в финал – около 25 миллионов евро. Идеальный план «ПСЖ» такой: Неймар играет с «Реалом», лечится и восстанавливается к финалу Лиги чемпионов.

У Бразильской федерации футбола есть разумные опасения, и это очевидно. Глава медицинского штаба сборной Родриго Ласмар прилетал в Сочи на конференцию командных врачей участников ЧМ-2018, а на обратный путь запланировал визит в Париж и встречу с коллегами из «ПСЖ». Но формально он никак не может повлиять на принятие решения. Но если в Париже не прислушаются к окружению Неймара, то президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи больше никогда не сможет уверенно повторить эту фразу.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe