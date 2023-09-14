7 комментариев

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Старший брат Магуайра играет в 11-м дивизионе. Клуб спонсирует Харри Реднапп

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

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Известные футболисты иногда имеют родственников в нон-лиге. Таковы, например, братья-защитники Магуайры. В 1991 году родился Джо, следом в 1993-м Харри, а в 1997-м Лоуренс. Со средним вы знакомы, а с другими – вряд ли.

В сентябре заявил о себе самый младший. Перешел на правах аренды из «Честерфилда» в «Кроули Таун» и забил гол в дебютном матче Лиги Два.

А вот Джо верен нон-лиге и в июле опустился аж в 11-й дивизион. Да, верно, 11-й. Уже наша тема!

После выпуска из академии «Сканторп Юнайтед» Джо не приближался к АФЛ, играя за приличные полупрофессиональные клубы: «Илкестон Таун», «Нанитон Боро», «Бостон Юнайтед», «Бакстон», «Гейнсборо Тринити». Его предыдущие работодатели скромнее, но тоже на слуху: ФК «Шеффилд» (тот самый старейший в мире), «Глоссоп Норт Энд» (тот самый, игравший в Первом дивизионе в XIX веке).

Ощущение, что на фото сам Харри, изгнанный в низы. Как и в случае с Лоуренсом.

Правда, в отличие от младших братьев, Джо уже практически не появляется в составе. Наверное, речь про закат карьеры, не самой успешной.

Хотя его бойцовские приемы пригодятся в Д11.

Зато Джо спонсирует сам Харри Реднапп. И не просто так.

Дело в том, что основатель «Донкастер Сити» – шотландский футбольный агент Уилли Маккей, с которым Реднапп давно знаком. Более того, в 2007-м они вместе проходили по делу о коррупции в футболе – обвинения в итоге были сняты. Но в ходе следствия полиция вышла на то, что Харри владеет скаковой лошадью, которую ему подарил Маккей. 

Но вернемся к «Донкастеру».

«Синие» чуть ли не единственные в Северном дивизионе Альянса Центрального Мидленда, кто платит зарплаты. Сообщается о поддержке со стороны АПЛ и «Тоттенхэма». Это один из самых богатых клубов 11-го дивизиона, одновременно занимательный и немного странный.

Не удивительно, что на поле команда превращается в тот «Сити», у которого подсмотрела цвета: в составе игроки с профессиональным прошлым.

Для участия в 10-м дивизионе-2023/24 требуется место в топ-5 и успешная заявка. С первым сомнений мало. Со вторым тоже порядок – арендован стадион на 2500 зрителей, в планах построить собственный. У Маккея уже куплен участок земли в районе Ботри.

А еще здесь красочные программки.

Обзоры не менее.

Но это еще окей. В прошлом году «Донкастер Сити» захотел выступить в Кубке Шотландии. И знаете почему? Потому что когда-то Донкастер был территорией Скотленд. Точнее дарован королю Давиду I по Даремскому договору 1136 года, который впоследствии не пересматривался и, можно сказать, остался в силе. Не иначе как владелец захотел приблизиться к родине.

Юридически возможно. Например, английские «Берик» и «Твидмут» играют в шотландской системе. Пока ничего не объявлено.

В целом такие «Донкастер Сити» только развивают английский любительский футбол, иногда вызывая интерес и улыбку. В том числе на лице Джо Магуайра.

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Фото: twitter.com

7 комментариев

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Lavinka
Большой холодильник , холодильник поменьше , ваще жесть маленький холодильник !
+20
0
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Андрій Джонс
Ответ Lavinka
Большой холодильник , холодильник поменьше , ваще жесть маленький холодильник !
и все одного бренда))
+6
0
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дядюшка Фунтик
Дзюба наш, вместо того, чтобы "лысого гонять", взял бы на содержание какой-нибудь клуб 4 дивизиона (первенство Федокругов). Но наши все жадные
+2
0
+2
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Максим Шаповалов
Так и этому орлу тоже место в дивизионе 10-ом
+2
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persk
Как и братишка, валится на ровном месте и привозит. Вот, что значит порода)
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