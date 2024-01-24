Ястремская – из квалификации в 1/2 «Шлема». На Australian Open такого не было 46 лет

Проводит турнир жизни.

Даяна Ястремская пишет историю на Australian Open. 23-летняя украинка начала турнир в Мельбурне с квалификации – и уже вышла в полуфинал.

На Australian Open такого не было с 1978-го, а вообще на женских «Больших шлемах» это всего пятый случай. До Ястремской в 1/2 из квала выходили:

● Эмма Радукану – US Open-2021;

● Надя Подорошка – «Ролан Гаррос»-2020;

● Александра Стивенсон – «Уимблдон»-1999;

● Кристин Матисон – Australian Open-1978.

Ястремская – большой талант и впервые шуметь в туре начала еще в 18 лет, когда выиграла первый титул WTA и вошла в топ-100. На следующий год она вышла во вторую неделю «Уимблдона» и добавила еще два титула.

Но лучший теннис в жизни она показывает именно сейчас. Это проявляется в трех простых вещах.

1. Ястремская как никогда хорошо двигается. Последнее время она после каждого матча говорит, что уже очень устала и еле стоит на ногах, но это не сказывается на игре. Ее очень трудно выбить из позиции, она всегда на мяче – и это помогает ей играть в любимый агрессивный теннис.

2. В ее игре стало больше дисциплины. Например, в 1/4 против Линды Носковой это было очень четко видно в напряженные моменты. Ястремская не шла на какие-то безумные атаки, а наоборот – играла плотно, глубоко, но через середину. Так она сковывала соперницу и давала себе возможность получить позиционное преимущество.

То же самое с приемом – Ястремская направляла мяч глубоко и через середину. Она уже не стремится забить первым же ударом, а готова создавать себе для этого наилучшую возможность.

3. Мощь Ястремской никуда не делась. Она по-прежнему способна вколачивать с обеих сторон. Но в комбинации с движением и дисциплиной эта мощь стала куда более эффективной.

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Из предыдущих четырех теннисисток, вышедших в полуфинал «Шлема» из квалификации, три на этой стадии проиграли. Зато Эмма Радукану в итоге взяла титул.

Ястремская теперь сыграет с Анной Калинской или Циньвэнь Чжэн.

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Фото: Gettyimages.ru/Graham Denholm, Phil Walter; instagram.com/dayana_yastremskay