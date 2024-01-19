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Истерика на Australian Open: Джокович громил «Божественного лысого» 6:0, 6:0 – а тот только смеялся

ATP ATP
Новак Джокович Новак Джокович
Australian Open Australian Open
Адриан Маннарино Адриан Маннарино
Теннис Теннис

Серб набрал ход.

Новак Джокович начал Australian Open с того, что проиграл два сета в первых двух матчах – больше, чем на пути к титулам в 2008-м, 2011-м и 2023-м. Сомнения в форме Джоковича вызывали его простуда и травма запястья, беспокоящая с начала сезона.  

Но после этого он убедительно победил Томаса Мартина Этчеверри в третьем круге и сказал: «Да, я приехал на турнир не в лучшем состоянии в плане здоровья, физической формы и самого тенниса. У меня не получилось показать свой максимум в плане качества игры, но я в 1/8 финала. Верю, что прибавлю по ходу турнира».

В четвертом круге он вышел на 35-летнего Адриана Маннарино – который в этом году дебютировал в топ-20 и вообще очень своеобразный. Например, он предпочитает узнавать соперника только за час до матча – а до этого всеми силами старается избегать этого знания.

Конечно, про то, что ему играть с Джоковичем, он наверняка узнал куда раньше. Но это французу не помогло – 0:6, 0:6, 3:6.

Новак на корте делал все что хотел, а Маннарино играл ужасно – особенно в первых двух сетах, где допустил 25 невынужденных ошибок при всего четырех ударах навылет. Все шло настолько плохо, что после второй партии он истерически смеялся и показывал, сколько геймов взял.

В итоге он размочил счет, отдав 13 геймов подряд. И снова смеялся.

А французские болельщики на трибунах ликовали.

Обратите внимание, что у одного из них футболка сборной Франции с надписью Divin Chauve – «Божественный лысый». Это прозвище Маннарино.

Но в воскресенье он был не очень божественным.

Джокович, кстати, после матча сказал, что проигранный гейм ему даже помог: «Я очень хотел проиграть гейм в третьем сете – потому что на стадионе уже накопилось напряжение. Нужно было его снять, что сосредоточиться на том, что мне нужно делать, чтобы довести матч до победы».

***

Новак стал первым теннисистом в истории, который на турнире «Большого шлема» начал матч против соперника из топ-20 с 6:0, 6:0.

Еще он обошел Роджера Федерера и Роя Эмерсона по количеству баранок на ТБШ – теперь у него их 48 и он на чистом втором месте в истории. Больше только у Агасси – 50.

Дальше десятикратный чемпион встретится с Тэйлором Фрицем или Стефаносом Циципасом.

Соболенко ногой сбила перо с головы тренера и подписывает ему лысину. И громит всех на Australian Open

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19 комментариев
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Ответ Kironbet
Адриан с хорошим чувством юмора и самоиронией! 🔥😄 умеют французы наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях!😅🤌🏻👏
Полностью поддерживаю!
Какая это истерика? Чувак расслаблен и отпустил ситуацию...что ему теперь вены вскрыть после 2-го сета?
Манарино залетел в ТОП-20, играет в 1/8 Шлема...наслаждайся этим моментом! Вот он и наслаждается. В целом, очень хороший турнир от француза + кэша прилично зацепил, только аплодисменты 👏🏻👏🏻👏🏻
+40
0
+40
Гонял лысого весь матч.
+42
-3
+39
Адриан с хорошим чувством юмора и самоиронией! 🔥😄 умеют французы наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях!😅🤌🏻👏
+31
-5
+26
Маннарино победил в трех пятисетовиках подряд, выбил Вавринку, Муньяра и Шелтона. В отсутствии желания бороться на этом Шлеме его не упрекнешь. Спасибо ему за турнир. Четвертый раз за 54 участия дошел до 4-го круга, в чф ни разу не выходил за всю карьеру.

Но, видимо, силы закончились. Да и против Новака на АО хоть борись, хоть не борись, разницы то)) Зато кайфанул и набрал много очков и денег.

Возможно, обновит рейтинговый рекорд. Пока максимум был 19-м, как раз в последнем рейтинге перед АО-24. Сейчас, онлайн, 17. Норри обгонит, если пройдет в четвертьфинал. Кецманович и Борхес обгонят Адриана только, если смогут выйти в финал, что вряд ли, и даже если это чудо случится, то эти парни пересекутся в полуфинале, т.е в финал может выйти максимум один из них. Казо даже финала мало, надо брать титул. И он тоже во второй половине сетки.
Получается, ниже 19 места Андриан никак не опустится и повторит свой рекорд. Более вероятно, что он будет 17 или 18.
+10
0
+10
Всё по плану, он бы телефониста, тоже так же прихлопнул)))
+7
-1
+6
тупой заголовок от Ниткина- не вижу никакой истерики у француза
+7
-1
+6
Ответ Australian
Не совсем так. На самом деле, на этом уровне в первом сете, как правило, ’’баранку’’ не получают, тем более 22 -ая ракетка мира. Просто Адриан ’’поплыл’’. После второй ’’баранки’’ ему оставалось только смеяться. А Новак. Что Новак? Он гений. К тому же поймал невероятный кураж. У меня нет сомнений, кто выиграт АО (да простит меня Даниил:)).
Не перед Даниилом просить прощения…😉
+2
0
+2
Ответ Ан Кот
тупой заголовок от Ниткина- не вижу никакой истерики у француза
Согласен. Мандарин на АО уже прыгнул выше лысой головы. Чего ему истерить?
+2
0
+2
Монстр!
+2
-1
+1
Удивительно что рекорд по баранкам все еще держит Агасси. При том что и игр в сумме сыграл меньше чем Федерер и Джокович. Но, думаю, скоро Джок его догонит и перегонит
+1
0
+1
Ответ Kironbet
Адриан с хорошим чувством юмора и самоиронией! 🔥😄 умеют французы наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях!😅🤌🏻👏
Не совсем так. На самом деле, на этом уровне в первом сете, как правило, ’’баранку’’ не получают, тем более 22 -ая ракетка мира. Просто Адриан ’’поплыл’’. После второй ’’баранки’’ ему оставалось только смеяться. А Новак. Что Новак? Он гений. К тому же поймал невероятный кураж. У меня нет сомнений, кто выиграт АО (да простит меня Даниил:)).
+2
-1
+1
Ответ Антон Тимофеев
Маннарино победил в трех пятисетовиках подряд, выбил Вавринку, Муньяра и Шелтона. В отсутствии желания бороться на этом Шлеме его не упрекнешь. Спасибо ему за турнир. Четвертый раз за 54 участия дошел до 4-го круга, в чф ни разу не выходил за всю карьеру. Но, видимо, силы закончились. Да и против Новака на АО хоть борись, хоть не борись, разницы то)) Зато кайфанул и набрал много очков и денег. Возможно, обновит рейтинговый рекорд. Пока максимум был 19-м, как раз в последнем рейтинге перед АО-24. Сейчас, онлайн, 17. Норри обгонит, если пройдет в четвертьфинал. Кецманович и Борхес обгонят Адриана только, если смогут выйти в финал, что вряд ли, и даже если это чудо случится, то эти парни пересекутся в полуфинале, т.е в финал может выйти максимум один из них. Казо даже финала мало, надо брать титул. И он тоже во второй половине сетки. Получается, ниже 19 места Андриан никак не опустится и повторит свой рекорд. Более вероятно, что он будет 17 или 18.
Здорово сыграл чо уж.
+1
0
+1
Не совсем так. На самом деле, на этом уровне в первом сете, как правило, ’’баранку’’ не получают, тем более 22 -ая ракетка мира. Просто Адриан ’’поплыл’’. После второй ’’баранки’’ ему оставалось только смеяться. А Новак. Что Новак? Он гений. К тому же поймал невероятный кураж. У меня нет сомнений, кто выиграт АО (да простит меня Даниил:)).
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Ответ Dimashay
Какой ты душный, шок
а сам какой, свежий?)
настроение одного человека экстраполировать на всю нацию.. ну такое себе
Тьерри Анри, говорят, в депрессии всю карьеру провёл
ну и как он, наслаждался жизнью?
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Ответ Диономис
Гонял лысого весь матч.
Я попрошу без двусмысленных сентенций).
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