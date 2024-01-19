Истерика на Australian Open: Джокович громил «Божественного лысого» 6:0, 6:0 – а тот только смеялся

Серб набрал ход.

Новак Джокович начал Australian Open с того, что проиграл два сета в первых двух матчах – больше, чем на пути к титулам в 2008-м, 2011-м и 2023-м. Сомнения в форме Джоковича вызывали его простуда и травма запястья, беспокоящая с начала сезона.

Но после этого он убедительно победил Томаса Мартина Этчеверри в третьем круге и сказал: «Да, я приехал на турнир не в лучшем состоянии в плане здоровья, физической формы и самого тенниса. У меня не получилось показать свой максимум в плане качества игры, но я в 1/8 финала. Верю, что прибавлю по ходу турнира».

В четвертом круге он вышел на 35-летнего Адриана Маннарино – который в этом году дебютировал в топ-20 и вообще очень своеобразный. Например, он предпочитает узнавать соперника только за час до матча – а до этого всеми силами старается избегать этого знания.

Конечно, про то, что ему играть с Джоковичем, он наверняка узнал куда раньше. Но это французу не помогло – 0:6, 0:6, 3:6.

Новак на корте делал все что хотел, а Маннарино играл ужасно – особенно в первых двух сетах, где допустил 25 невынужденных ошибок при всего четырех ударах навылет. Все шло настолько плохо, что после второй партии он истерически смеялся и показывал, сколько геймов взял.

В итоге он размочил счет, отдав 13 геймов подряд. И снова смеялся.

А французские болельщики на трибунах ликовали.

Обратите внимание, что у одного из них футболка сборной Франции с надписью Divin Chauve – «Божественный лысый». Это прозвище Маннарино.

Но в воскресенье он был не очень божественным.

Джокович, кстати, после матча сказал, что проигранный гейм ему даже помог: «Я очень хотел проиграть гейм в третьем сете – потому что на стадионе уже накопилось напряжение. Нужно было его снять, что сосредоточиться на том, что мне нужно делать, чтобы довести матч до победы».

***

Новак стал первым теннисистом в истории, который на турнире «Большого шлема» начал матч против соперника из топ-20 с 6:0, 6:0.

Еще он обошел Роджера Федерера и Роя Эмерсона по количеству баранок на ТБШ – теперь у него их 48 и он на чистом втором месте в истории. Больше только у Агасси – 50.

Дальше десятикратный чемпион встретится с Тэйлором Фрицем или Стефаносом Циципасом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open