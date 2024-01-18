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Тусовочная юность помогла Медведеву – уверенно победил после финиша в 3:40 утра

Феликс Оже-Альяссим Феликс Оже-Альяссим
Даниил Медведев Даниил Медведев
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ATP ATP
Теннис Теннис

Хоть он и был не очень свежим.

Даниил Медведев закончил второй круг Australian Open в 3:40 утра по местному времени. Спать он в итоге лег только в 7 часов – потому что у него еще было общение с прессой, восстановительные процедуры, физиотерапевт и много других забот.

Было опасение, что сбитый график скажется на его уровне. Но в третьем круге Даниил уверенно разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом – 6:3, 6:4, 6:3.

***

В интервью после матча Медведев рассказал, что выкладывался на все 100%, но чувствовал себя где-то на 80. И если бы матч был тяжелее, этого могло бы не хватить.

Но Оже-Альяссим не смог воспользоваться уязвимостью Даниила.

Было видно, что Медведев временами тяжеловато двигается и опаздывает на полшага. Он и сам это признал: «Мне было тяжело бегать, так что я старался постоянно давать ему тяжелые мячи – чтобы не так много бегать. Старался читать игру».

Однако Феликс был слишком нестабилен, чтобы что-то из этого выжать. Он очень много ошибался – 42 невынужденных при 19 виннерсах. И что для него было хуже всего, ошибался он пачками. Например, во втором сете канадец вел с брейком, но потом отдал его четырьмя сорванными форхендами. И потом Медведев брейканул на сет – гейм закончился тремя невынужденными от Феликса подряд.

Медведев наверняка и сам признает, что в этом матче не показал ничего выдающегося. Но он был достаточно стабилен и достаточно хорошо двигал мяч, чтобы использовать все слабые стороны соперника.

А под конец даже немного прибавил и заиграл более зрелищно.

Так и не скажешь, что ему было трудно бегать.

***

После победы Даниил в интервью с Джимом Курье рассказал, как провел ночь и день после второго круга.

– Проснулся в 12. Провел день без напряжения, сегодня хорошо поспал.

Хорошо, что у меня есть сверхспособность – я могу спать где и когда хочу. Некоторые говорят, что после тяжелого матча 2-3 часа не могут уснуть. Им было бы тяжело, они бы уснули в 10 утра. А я хотя бы немного поспал.

Когда я был моложе, до 21, я ходил на тусовки. Это плохо влияло на теннис, я играл не так, как сейчас. Но некоторые тренировки после бессонной ночи, возможно, помогли мне в этом случае.

– А сколько ты обычно спишь?

– Для меня лучше всего лечь в 11 и встать в 9. Я люблю поспать, – посмеялся россиянин.

Третий раунд он завершил в 21:30 по местному времени. А в четвертом его ждет одна из сенсаций турнира – португалец Нуно Боржес.

Он выбил Григора Димитрова, который начал сезон с титула в Брисбене. Для Боржеса это первая в карьере победа над игроком топ-20 и первый выход во вторую неделю «Шлема».

Медведев к понедельнику уже должен полностью оправиться от ночной битвы и будет явным фаворитом.

Алькарасу не нужна сетка – он бьет мимо нее. Дважды за матч!

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Фото: Gettyimages.ru/Daniel Pockett

17 комментариев
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Даня ждём тебя в финале!
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Ну про интервью лучше бы рассказали, что он про дочку говорил
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Начали они оба с Оже печально, но с 4-ого гейма уровень игры обоих поднялся. Понятно, что тактически Оже Медведеву очень удобен, но Даниил всё равно играл лучше, чем с финном. Провалы были непродолжительными, подача работала стабильнее. Да, с форхендом по-прежнему дело не очень обстоит, хотя к третьему сету штучно что-то стало попадать. У сетки хорошо играл, хоть и немного. Принял почти всё.

Сетка максимально благоприятствует Даниилу, у него есть время набрать ритм до Хуркача.
+8
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+8
Ответ МОН66
Комментарий скрыт
Частично согласен. Про финал пока говорить очень рано, есть большой риск вылететь как в чф, так и в пф.
Тем не менее, дайте нам, некомпетентным фанам, тоже немного порадоваться)))
После 2-го сета с фином, когда Даниил горел 0-2, не то, что финал, даже проход в четвертьфинал против Хуркача выглядел проблематичным...
С тех пор, Даниил вытянул матч 2-го круга с 0-2, победил Оже 3-0 в третьем круге, вылетел Димитров, довольно неприятный для Даниила потенциальный противник в 4 круге(хоть у них и 6-3 в личке в пользу Медведева). Т.е., теперь выход в четвертьфинал выглядит почти решенным делом, хотя, 4 круг надо еще пройти. Жизнь налаживается)))
А про четвертьфинал - полуфинал мы подумаем после 4-го круга. Идем матч за матчем.
Результат АО-2023 уже превзойден, +110 очков. 200 против 90.

Даже в случае поражения от поляка, если будет выход в чф, то наберет 400 очков. Это уже неплохо. Будет немного проще защищать ту кучу очков, которую Даниил набрал в феврале-марте 2023.
Да и поражение в четвертьфинале это уже более-менее прилично, все-таки не 3 круг, как на АО-23. Главное сейчас, пройти 4-ый круг.
+5
0
+5
Красава Даня!!)
+4
-2
+2
Медведеву воздалось за долготерпение с финном - сначала Альясим с ярмарки едущий (в его то юные годы), теперь не-Димитров. Так к настоящим матчам свеженьким подойдет.
+2
0
+2
Ответ МОН66
просто уровень игры джока синего и каряся на 2е головы выше...
Ну так Медведь предпочел НГ с семьей отметить, а не к АО готовиться. В принципе, его право))) За прошлый год защищать на АО почти нечего, титул с учетом того, что Новак играет, все равно никому другому не светит.. В финалы на АО Медведев уже выходил, 2 финала у него будет или три - какая разница? Разве что, третий поднос за финал дочке отдать)))
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+2
Ответ Хаскерс
В США этой темы нет. Антидепрессанты есть, а темы нет.
Ну да, ага, а книги (из последнего - "Магия утра"), тренинги, коучинг, подкасты и прочее про "раннее пробуждение" - это так, "не считается")
+2
0
+2
ну португалец же. Боржеш или даже Боржиш. Ну спасибо хоть не Боргес, как Чемп пишет. вроде же после футболу все должны знать всех этих Гомешей, Санчешей итп, но нет, опять с лезет
+1
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+1
"Я люблю поспать" - в общем-то, все проф.спортсмены спят немало (тот же роджер вроде вообще по 12 часов спал пока был "в игре") - чтобы восстановиться хорошо, это только обывателю впаривают идею спать поменьше и вставать в 4-5 утра (особенно эта тема в США) - как раз в то время мозг восстанавливает психику - неудивительно что у американцев многие на антидепрессантах (конечно же не единственный это фактор, но, думается, играет важную роль)
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Наверняка начинал тусить по клубам ещё в столице необъятной, посвят в МГИМО, уверена, был огненный, этот опыт не пропьёшь, Moscow never sleeps же, ну а дальше Монте-Карло))
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Ответ Affatograf
Даня ждём тебя в финале!
Даня, успехов! Жаль, что по сетке Рублев и Хачанов могут в следующем круге сойтись.
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Ответ Антон Тимофеев
Частично согласен. Про финал пока говорить очень рано, есть большой риск вылететь как в чф, так и в пф. Тем не менее, дайте нам, некомпетентным фанам, тоже немного порадоваться))) После 2-го сета с фином, когда Даниил горел 0-2, не то, что финал, даже проход в четвертьфинал против Хуркача выглядел проблематичным... С тех пор, Даниил вытянул матч 2-го круга с 0-2, победил Оже 3-0 в третьем круге, вылетел Димитров, довольно неприятный для Даниила потенциальный противник в 4 круге(хоть у них и 6-3 в личке в пользу Медведева). Т.е., теперь выход в четвертьфинал выглядит почти решенным делом, хотя, 4 круг надо еще пройти. Жизнь налаживается))) А про четвертьфинал - полуфинал мы подумаем после 4-го круга. Идем матч за матчем. Результат АО-2023 уже превзойден, +110 очков. 200 против 90. Даже в случае поражения от поляка, если будет выход в чф, то наберет 400 очков. Это уже неплохо. Будет немного проще защищать ту кучу очков, которую Даниил набрал в феврале-марте 2023. Да и поражение в четвертьфинале это уже более-менее прилично, все-таки не 3 круг, как на АО-23. Главное сейчас, пройти 4-ый круг.
просто уровень игры джока синего и каряся на 2е головы выше...
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Ответ Антон Тимофеев
Ну так Медведь предпочел НГ с семьей отметить, а не к АО готовиться. В принципе, его право))) За прошлый год защищать на АО почти нечего, титул с учетом того, что Новак играет, все равно никому другому не светит.. В финалы на АО Медведев уже выходил, 2 финала у него будет или три - какая разница? Разве что, третий поднос за финал дочке отдать)))
насчёт дани полностью согласен, но что новак явный фаеорит нет, синий и карась сегодня даже чуть лучше см.их последние результаты против джока...
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Ответ melnik24
"Я люблю поспать" - в общем-то, все проф.спортсмены спят немало (тот же роджер вроде вообще по 12 часов спал пока был "в игре") - чтобы восстановиться хорошо, это только обывателю впаривают идею спать поменьше и вставать в 4-5 утра (особенно эта тема в США) - как раз в то время мозг восстанавливает психику - неудивительно что у американцев многие на антидепрессантах (конечно же не единственный это фактор, но, думается, играет важную роль)
В США этой темы нет. Антидепрессанты есть, а темы нет.
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