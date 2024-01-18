Тусовочная юность помогла Медведеву – уверенно победил после финиша в 3:40 утра
Хоть он и был не очень свежим.
Даниил Медведев закончил второй круг Australian Open в 3:40 утра по местному времени. Спать он в итоге лег только в 7 часов – потому что у него еще было общение с прессой, восстановительные процедуры, физиотерапевт и много других забот.
Было опасение, что сбитый график скажется на его уровне. Но в третьем круге Даниил уверенно разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом – 6:3, 6:4, 6:3.
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В интервью после матча Медведев рассказал, что выкладывался на все 100%, но чувствовал себя где-то на 80. И если бы матч был тяжелее, этого могло бы не хватить.
Но Оже-Альяссим не смог воспользоваться уязвимостью Даниила.
Было видно, что Медведев временами тяжеловато двигается и опаздывает на полшага. Он и сам это признал: «Мне было тяжело бегать, так что я старался постоянно давать ему тяжелые мячи – чтобы не так много бегать. Старался читать игру».
Однако Феликс был слишком нестабилен, чтобы что-то из этого выжать. Он очень много ошибался – 42 невынужденных при 19 виннерсах. И что для него было хуже всего, ошибался он пачками. Например, во втором сете канадец вел с брейком, но потом отдал его четырьмя сорванными форхендами. И потом Медведев брейканул на сет – гейм закончился тремя невынужденными от Феликса подряд.
Медведев наверняка и сам признает, что в этом матче не показал ничего выдающегося. Но он был достаточно стабилен и достаточно хорошо двигал мяч, чтобы использовать все слабые стороны соперника.
А под конец даже немного прибавил и заиграл более зрелищно.
Так и не скажешь, что ему было трудно бегать.
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После победы Даниил в интервью с Джимом Курье рассказал, как провел ночь и день после второго круга.
– Проснулся в 12. Провел день без напряжения, сегодня хорошо поспал.
Хорошо, что у меня есть сверхспособность – я могу спать где и когда хочу. Некоторые говорят, что после тяжелого матча 2-3 часа не могут уснуть. Им было бы тяжело, они бы уснули в 10 утра. А я хотя бы немного поспал.
Когда я был моложе, до 21, я ходил на тусовки. Это плохо влияло на теннис, я играл не так, как сейчас. Но некоторые тренировки после бессонной ночи, возможно, помогли мне в этом случае.
– А сколько ты обычно спишь?
– Для меня лучше всего лечь в 11 и встать в 9. Я люблю поспать, – посмеялся россиянин.
Третий раунд он завершил в 21:30 по местному времени. А в четвертом его ждет одна из сенсаций турнира – португалец Нуно Боржес.
Он выбил Григора Димитрова, который начал сезон с титула в Брисбене. Для Боржеса это первая в карьере победа над игроком топ-20 и первый выход во вторую неделю «Шлема».
Медведев к понедельнику уже должен полностью оправиться от ночной битвы и будет явным фаворитом.
Алькарасу не нужна сетка – он бьет мимо нее. Дважды за матч!
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Фото: Gettyimages.ru/Daniel Pockett
Сетка максимально благоприятствует Даниилу, у него есть время набрать ритм до Хуркача.
Тем не менее, дайте нам, некомпетентным фанам, тоже немного порадоваться)))
После 2-го сета с фином, когда Даниил горел 0-2, не то, что финал, даже проход в четвертьфинал против Хуркача выглядел проблематичным...
С тех пор, Даниил вытянул матч 2-го круга с 0-2, победил Оже 3-0 в третьем круге, вылетел Димитров, довольно неприятный для Даниила потенциальный противник в 4 круге(хоть у них и 6-3 в личке в пользу Медведева). Т.е., теперь выход в четвертьфинал выглядит почти решенным делом, хотя, 4 круг надо еще пройти. Жизнь налаживается)))
А про четвертьфинал - полуфинал мы подумаем после 4-го круга. Идем матч за матчем.
Результат АО-2023 уже превзойден, +110 очков. 200 против 90.
Даже в случае поражения от поляка, если будет выход в чф, то наберет 400 очков. Это уже неплохо. Будет немного проще защищать ту кучу очков, которую Даниил набрал в феврале-марте 2023.
Да и поражение в четвертьфинале это уже более-менее прилично, все-таки не 3 круг, как на АО-23. Главное сейчас, пройти 4-ый круг.