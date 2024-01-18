Есть третья россиянка в 1/8 Australian Open! Анна Калинская, которой поют «Калинку»

Мощное возвращение после травмы.

Когда сразу после выхода в 1/8 финала Australian Open 25-летнюю Анну Калинскую спросили, поверила бы она, если бы пару недель назад ей сказали, что она покажет такой результат, россиянка без особых сомнений ответила:

«Наверное, да. Но нужно много работать».

Такая уверенность у Калинской появилась не просто так – последние месяцы она показывает, наверное, самые стабильные результаты в карьере.

На US Open в прошлом году она вернулась в тур после 4-месячного простоя из-за травмы подколенного сухожилия, и с тех пор:

● Выиграла турнир WTA 125K в Тампико;

● Сразу после этого – взяла титул на турнире такой же категории в Мидленде, что позволило ей вернуться в топ-100;

● Этот сезон Калинская начала со второго круга в Брисбене и успешного турнира в Аделаиде, где она прошла квалификацию, а в первом раунде победила №10 в мире Барбору Крейчикову – это была ее четвертая победа над теннисисткой топ-10 в карьере. Правда, после этого Анна проиграла Дарье Касаткиной, хотя вела 7:5, 4:1.

● В Мельбурне Калинская начала с тяжелой победы над Кэти Волынец, по ходу которой болельщики пели ей «Калинку» (Анну это смешит, но не то чтобы восторгает).

Потом прошла 45-ю ракетку мира Аранту Рус, а в третьем раунде – №44 Слоун Стивенс. В матче с американкой она показала стабильный и агрессивный теннис, а в концовке – еще и превосходство в физической форме, помноженное на окрепшую менталку. Атаковала в ключевые моменты она очень красиво.

Насчет атаки у Калинской есть интересное мнение. Она рассказывала, что раньше была фанаткой Надаля, но потом он ей разонравился – потому что у него совсем другая игра. После выхода в 1/8 Australian Open она развернула эту мысль в разговоре с Максимом Янчевским:

«Не могу сказать, что разонравился Надаль, но мой стиль игры, наверное, более агрессивный, чем у Надаля. Не могу сказать, что есть какой-то определенный игрок, на кого ориентируюсь. Подсматриваю у многих игроков какие-то детали. Мне нравятся, как играют Алькарас, Синнер, еще Музетти».

***

После матча Калинскую – ставшую третьей россиянкой в 1/8 финала после Мирры Андреевой и Марии Тимофеевой – в интервью на корте спросили, над чем они с командой работали в межсезонье, чтобы так здорово начать новый год:

«Мы отработали больше деталей. И на таком уровне очень важно оставаться сосредоточенной в ключевые моменты. Так что мы сосредотачивались на деталях».

Детали она отрабатывает вместе с тренером Патрисией Тарабини – экс-29-й ракеткой мира, с которой начала сотрудничать еще в 2019-м. Калинская рассказывала про аргентинку, что та ей очень помогает опытом – потому что сама играла на высоком уровне и знает, что та переживает. И вообще у них такое взаимопонимание, что Анне «сложно представить, что в будущем я буду сотрудничать с тренером-мужчиной – потому что Тарабини стала ей как вторая мама.

С Тарабини они базируются в Майами, хотя переезд туда был сложным. Еще в 2018-м совсем молодая Калинская рассказывала: «Где-то пять лет назад я пыталась тренироваться в США, но я не могла там жить, потому что мне нужна семья. Для меня очень важна эта поддержка. Еще я шесть раз ездила в Академию Муратоглу. Это очень хорошая академия, но мне лучше оставаться в Москве».

К тому моменту у нее были только юниорские достижения – финал «Ролан Гаррос»-2015, в котором она проиграла Пауле Бадосе.

***

За счет выхода в четвертый круг Australian Open Калинская поднялась на 52-ю строчку в живом рейтинге. Чтобы обеспечить дебют в топ-50, нужно обыграть Жасмин Паолини.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Фото: Gettyimages.ru/Kelly Defina