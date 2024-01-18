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Есть третья россиянка в 1/8 Australian Open! Анна Калинская, которой поют «Калинку»

Анна Калинская Анна Калинская
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Мощное возвращение после травмы.

Когда сразу после выхода в 1/8 финала Australian Open 25-летнюю Анну Калинскую спросили, поверила бы она, если бы пару недель назад ей сказали, что она покажет такой результат, россиянка без особых сомнений ответила:

«Наверное, да. Но нужно много работать».

Такая уверенность у Калинской появилась не просто так – последние месяцы она показывает, наверное, самые стабильные результаты в карьере.

На US Open в прошлом году она вернулась в тур после 4-месячного простоя из-за травмы подколенного сухожилия, и с тех пор:

● Выиграла турнир WTA 125K в Тампико;

● Сразу после этого – взяла титул на турнире такой же категории в Мидленде, что позволило ей вернуться в топ-100;

● Этот сезон Калинская начала со второго круга в Брисбене и успешного турнира в Аделаиде, где она прошла квалификацию, а в первом раунде победила №10 в мире Барбору Крейчикову – это была ее четвертая победа над теннисисткой топ-10 в карьере. Правда, после этого Анна проиграла Дарье Касаткиной, хотя вела 7:5, 4:1.

● В Мельбурне Калинская начала с тяжелой победы над Кэти Волынец, по ходу которой болельщики пели ей «Калинку» (Анну это смешит, но не то чтобы восторгает).

Потом прошла 45-ю ракетку мира Аранту Рус, а в третьем раунде – №44 Слоун Стивенс. В матче с американкой она показала стабильный и агрессивный теннис, а в концовке – еще и превосходство в физической форме, помноженное на окрепшую менталку. Атаковала в ключевые моменты она очень красиво.

Насчет атаки у Калинской есть интересное мнение. Она рассказывала, что раньше была фанаткой Надаля, но потом он ей разонравился – потому что у него совсем другая игра. После выхода в 1/8 Australian Open она развернула эту мысль в разговоре с Максимом Янчевским:

«Не могу сказать, что разонравился Надаль, но мой стиль игры, наверное, более агрессивный, чем у Надаля. Не могу сказать, что есть какой-то определенный игрок, на кого ориентируюсь. Подсматриваю у многих игроков какие-то детали. Мне нравятся, как играют Алькарас, Синнер, еще Музетти».

***

После матча Калинскую – ставшую третьей россиянкой в 1/8 финала после Мирры Андреевой и Марии Тимофеевой – в интервью на корте спросили, над чем они с командой работали в межсезонье, чтобы так здорово начать новый год:

«Мы отработали больше деталей. И на таком уровне очень важно оставаться сосредоточенной в ключевые моменты. Так что мы сосредотачивались на деталях».

Детали она отрабатывает вместе с тренером Патрисией Тарабини – экс-29-й ракеткой мира, с которой начала сотрудничать еще в 2019-м. Калинская рассказывала про аргентинку, что та ей очень помогает опытом – потому что сама играла на высоком уровне и знает, что та переживает. И вообще у них такое взаимопонимание, что Анне «сложно представить, что в будущем я буду сотрудничать с тренером-мужчиной – потому что Тарабини стала ей как вторая мама.

С Тарабини они базируются в Майами, хотя переезд туда был сложным. Еще в 2018-м совсем молодая Калинская рассказывала: «Где-то пять лет назад я пыталась тренироваться в США, но я не могла там жить, потому что мне нужна семья. Для меня очень важна эта поддержка. Еще я шесть раз ездила в Академию Муратоглу. Это очень хорошая академия, но мне лучше оставаться в Москве».

К тому моменту у нее были только юниорские достижения – финал «Ролан Гаррос»-2015, в котором она проиграла Пауле Бадосе.

***

За счет выхода в четвертый круг Australian Open Калинская поднялась на 52-ю строчку в живом рейтинге. Чтобы обеспечить дебют в топ-50, нужно обыграть Жасмин Паолини.

Сказочная Мария Тимофеева – в 1/8 Australian Open. А ее бэкхенд по линии – вообще магия 🪄

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Фото: Gettyimages.ru/Kelly Defina

13 комментариев
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По поводу превосходства Ани в концовке - не соглашусь.
Концовка была достаточно равная, американка двигалась нормально и много ключевых мячей выиграла довольно классно.
Слоун имела брейки при счёте 4:3 в свою пользу, выиграла бы - и при 5:3 подавала бы на матч.
Ана справилась, 4:4 и сразу сделала брейк 5:4.
Когда подавала на матч - это была упорнейшая борьба, Слоун имела несколько брейков, и Ан реализовала матч-бол только с 4 или 5 попытки.
Там +/- один мяч и всё могло сложиться по-другому, мне казалось, что при 5:5 шансов было бы больше у американки. Но Аня молодец, собралась.
С такой игрой можно и Паолини проходить!
+23
0
+23
Ответ ivan 07
Карапузика обыграет стопудово.
Какие могут быть "стопудово" в женском теннисе?
+21
0
+21
У Ани есть шанс пройти в 1/4 финала, обыграть Паолини ей вполне по силам и нынешней готовности.
+16
-1
+15
меня порадовал крик с трибуны, видимо, австралийских болельщиков: We love you, Kalinskaya!
+15
-1
+14
Радуют наши девочки. Хороший потенциал у них. Продолжаем болеть!
+13
0
+13
Калинка-малинка перешла на вторую неделю АО. Поздравляем Анну!
Выигрыш следующего матча и выход в четвертьфинал позволит запрыгнуть в Топ-40. Болеем за наших!
+8
-1
+7
на турнире в Тампико был финал ,не победа
+4
0
+4
здорово, есть хорошие шансы увидеть кого-нибудь в четвертьфинале
+3
0
+3
Ответ Potapson
Радуют наши девочки. Хороший потенциал у них. Продолжаем болеть!
Не болеть , а переживать
Дай Бог всем здоровья !
Берегите себя ! / реально сломал ногу а ноябре 2022 - две операции - штифт и скобы в ноге - до сих пор хожу с тростью/
+3
0
+3
Анна, дальнейшего прогресса по сетке!👌Вполне по силам выиграть и следующий матч! А мы поддержим😁
+3
-1
+2
Ответ Джефф Лебовски
По поводу превосходства Ани в концовке - не соглашусь. Концовка была достаточно равная, американка двигалась нормально и много ключевых мячей выиграла довольно классно. Слоун имела брейки при счёте 4:3 в свою пользу, выиграла бы - и при 5:3 подавала бы на матч. Ана справилась, 4:4 и сразу сделала брейк 5:4. Когда подавала на матч - это была упорнейшая борьба, Слоун имела несколько брейков, и Ан реализовала матч-бол только с 4 или 5 попытки. Там +/- один мяч и всё могло сложиться по-другому, мне казалось, что при 5:5 шансов было бы больше у американки. Но Аня молодец, собралась. С такой игрой можно и Паолини проходить!
Тут уже удача была на ее стороне, вернула должок за Касаткину)
+2
0
+2
Карапузика обыграет стопудово.
+1
-1
0
Ответ Джефф Лебовски
По поводу превосходства Ани в концовке - не соглашусь. Концовка была достаточно равная, американка двигалась нормально и много ключевых мячей выиграла довольно классно. Слоун имела брейки при счёте 4:3 в свою пользу, выиграла бы - и при 5:3 подавала бы на матч. Ана справилась, 4:4 и сразу сделала брейк 5:4. Когда подавала на матч - это была упорнейшая борьба, Слоун имела несколько брейков, и Ан реализовала матч-бол только с 4 или 5 попытки. Там +/- один мяч и всё могло сложиться по-другому, мне казалось, что при 5:5 шансов было бы больше у американки. Но Аня молодец, собралась. С такой игрой можно и Паолини проходить!
Мне кажется, рекорд на шлемах в 1/8 у наших девочек-это пятеро .
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