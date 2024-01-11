Вернутся ли короткие шорты? Сколько раз себя побьет Рублев? Остановят ли Джоковича? 30 вопросов к мужскому теннису в 2024-м

Мы уже задали 28 вопросов женскому теннису, теперь пришло время мужского.

Поехали!

Кто остановит доминирование Новака Джоковича?

Есть три варианта ответа.

1. Никто и ничто.

2. Время и травмы.

3. Молодые соперники вроде Алькараса и Синнера.

Ну или комбинация последних двух вариантов. Мне верится именно в это.

Кто проиграет Надалю в финале «Ролан Гаррос»?

В Брисбене Рафа уже показал, что, когда здоров, может играть на высочайшем, практически винтажном уровне. Правда, по дороге он снова травмировал бедро и снялся с Australian Open. Но его главная цель – грунт и «Ролан Гаррос».

Понятно, что формулировка вопроса лукавая. Но многие болельщики уже уверены, что Надаль способен на титул в Париже. Вот это и интересно на самом деле.

Выйдет ли Андрей Рублев в полуфинал «Большого шлема»?

Пока что у него 9 поражений в 9 четвертьфиналах – и огромный психологический барьер, который мешает ему показывать лучший теннис на уровне 1/4. Да и с сетками не везет – постоянно попадает в четвертьфиналах то на Джоковича, то на Медведева.

Сам Рублев к этой статистике уже относится спокойно: «Я даже не знал, что у меня 0:9 в четвертьфиналах и что я единственный игрок с такой статистикой. Я не знал, но это меня улыбнуло. Хоть в чем-то я первый.

Трудно не реализовать ни одного шанса из девяти. Это меня немного расслабило, потому что хотя бы один из 10 я должен реализовать. Так что, наверное, следующий четвертьфинал я выиграю. Я не расслабляюсь, но смотрю на это в положительном ключе».

Хорошо, что это его улыбает. Но статистику надо менять.

Найдется ли в туре корт, который нравится Медведеву?

Даниил ненавидит грунт и любит хард. Но даже его он часто критикует – то он слишком быстрый, то слишком грунтовый, то слишком медленный, то еще какой-то.

Сколько новых языков выучит Джокович?

Серб знает английский, испанский, итальянский, французский, понимает по-русски, а на United Cup продемонстрировал базовые навыки китайского.

Найдут ли оружие против дропшотов Алькараса?

Карлос Алькарас – очень молодой, но уже очень разносторонний топ. И его любимая фишка – укороченные удары. Он бросает их очень много и очень успешно, причем даже в важные моменты, когда руки могут подрагивать и тонкости дропшотам может не хватать.

Любимая фишка Алькараса – выдавить соперника с корта мощными форхендами, выбить короткий удар под лево, забежать и укоротить обратным кроссом. Эта комбинация у него доведена почти до автоматизма, и пока никто не может ничего придумать, чтобы ее избежать.

Вернутся ли короткие шорты?

В 80-е шорты до середины бедра были нормой. Но потом все перешли на низ подлиннее.

Сейчас короткие шорты возрождает Хольгер Руне, который их постоянно вздергивает повыше. Станет ли это трендом?

Янник Синнер станет доминатором?

Во второй половине прошлого сезона итальянец мощно рванул вперед, выиграл серию турниров, победил Джоковича на итоговом, вошел в топ-4.

В качестве целей на 2024-й он обозначил подтверждение занятых позиций. Но есть ощущение, что у него есть фундамент, чтобы рвануть выше.

Проведет ли Хуркач меньше 50 тай-брейков?

Хуберт очень хорошо подает – и не то чтобы блестяще принимает. Поэтому в 2023-м среди топов он был лидером по количеству тай-брейков – провел аж 62.

Кого еще обвинят в избиениях или харрасменте?

В прошлом году завершились дело Ника Кириоса (он признал вину, но избежал наказания) и одно из дел Александра Зверева (ATP не нашла ничего в истории Ольги Шарыповой). Но после этого суд оштрафовал немца за избиение другой бывшей девушки.

А еще есть дело Тиаго Сейбота Уайлда.

И многих возмущает, что в туре все эти обвинения никого не волнуют. Например, Зверева коллеги недавно избрали в Совет игроков.

Руне с Беккером и Люти превратится в большого топа?

Для этого Хольгеру нужно выполнить две сложных задачи. Во-первых, показывать результаты на открытом харде – это основа тура, а он там пока не выдал ничего выдающегося.

Во-вторых, избежать спадов, как в 2022-м и 2023-м, когда он проигрывал по 5-6 матчей подряд.

Что будет со Стефаносом Циципасом – стагнация, спад или рывок?

Когда-то казалось, что грек обязательно выиграет «Большой шлем» – несмотря на не самый сильный характер и большую дырку в игре (известную как его одноручный бэкхенд, особенно на приеме).

Особенно четким ощущение было после финала «Ролан Гаррос»-2021, где он вел 2:0 по сетам у Новака Джоковича.

Но с тех пор его игра качественно лучше не стала, он никак не может определиться с командой (нужен ли ему какой-то тренер, кроме отца) и исправить недочеты в игре. Плюс появились травмы – плечо, локоть, спина. Плюс появились неудобные молодые соперники – Алькарас и Руне, которых он никогда не побеждал.

Сейчас ощущение, что для Циципаса наступил поворотный момент – он либо добьется чего-то великого, либо упустит последний шанс. Он, кажется, тоже это понимает:

«Я жду шанса. Мне 25 лет, так что времени еще много. Но я уже не тот юноша, которому было нечего терять в погоне за большими победами. Теперь пришли ребята помоложе, которые хотят похвастаться новыми машинами, а мне нужно показать, что я, как и Новак, по-прежнему в деле и это еще не конец. Я продолжаю считать, что моя старая машина очень крутая. Это винтаж».

Выиграет ли Энди Маррей хоть один матч не эпично?

Экс-первая ракетка мира и трехкратный чемпион «Большого шлема» уже несколько лет играет после замены тазобедренного сустава, вернулся в топ-50, но хочет выше. А для этого надо далеко проходить на турнирах. А для этого надо, чтобы оставались силы на поздние стадии.

Но Маррей как будто разучился выигрывать просто – чуть ли не всего его матчи длятся по 3-5 часов. И в итоге, даже если он побеждает, то ко второму-третьему матчу на турнире у него уже нет сил, появляются микротравмы и другие проблемы.

Сможет ли Аслан Карацев найти стабильность?

Аслан – специалист по внезапным рывкам. Он может проигрывать матч за матчем, а потом взять – и выйти в полуфинал «Мастерса» или финал ATP 500. Или даже титул выиграть.

Очень интересно, хватит ли ему здоровья и класса, чтобы избежать больших провалов и провести хотя бы полсезона на стабильно высоком уровне.

Пробьет ли Бен Шелтон 250 км/ч на подаче?

В 2023-м американец вышел в полуфинал US Open, по ходу выполнив подачи 236 и 240 км/ч. Сейчас у него одна из самых хлестких подач в туре.

Сам он говорит, что его отец (он же его тренер) не любит, когда он так лупит. А после подачи 240 км/ч Шелтон боялся, что у него отвалится рука – но все обошлось.

Кажется, что Бен способен разогнать мяч еще сильнее. Правда, есть загвоздка: в истории было всего две официально признанных подачи быстрее 250 км/ч – у гигантов Иво Карловича и Джона Изнера.

Сколько десятков раз упадет Алехандро Давидович-Фокина?

Испанец никогда не боится нырять за мячом – поэтому у него постоянно разбитые коленки, а во время грунтового сезона вся спина покрыта глиной.

Сколько полуфиналов «Большого шлема» будет у Карена Хачанова?

С US Open-2022 Хачанов превратился в специалиста по «Большим шлемам» – провел четыре, на которых вышел в два полуфинала и четвертьфинал (где был близок к 2:0 по сетам против Джоковича). Только на US Open-2023 он вылетел в первом круге, потому что для него это был первый турнир после травмы.

Что будет с Цицидосой?

Стефанос Циципас и Паула Бадоса – главная пара тенниса прямо сейчас. Они прошли путь от шумного начала романа до тихого совместного счастья. Когда свадьба?

Сколько видео про Кириоса выпустит Tennis TV?

Ник Кириос за последний год провел один матч. Но при этом официальная платформа ATP постоянно выпускает про него видео на ютубе и в соцсетях. Это только подпитывает его мнение, что без него теннис будет никому не нужен и не интересен.

Сколько раз Рублев разобьет себе колено или костяшки ракеткой?

Его гнев пугает тем, что направлен на самого себя – Андрей бьет себя. И раз по десять в год разбивает себе руки или ноги. Хорошо, что не голову.

Кого еще обматерит Бублик?

От Александра доставалось кортам (и собакам, которые их укладывали) и соперникам. Он говорил, что отцовство его смягчило, но прошлый сезон показал, что это не совсем так.

Поэтому можно ждать новых тирад.

Шевченко станет казахстанцем?

Александр запустил процесс получения паспорта уже год назад, но пока так и не стал его обладателем.

Как высоко заберется Павел Котов?

На последних трех турнирах (двух в прошлом сезоне и одном в этом) Котов доходил минимум до четвертьфинала. В рейтинге он закрепился в топ-100.

Теперь пришло время показывать большие результаты на топ-уровне.

Кто из легенд нулевых завершит карьеру?

Гаэль Монфис? Стэн Вавринка? Ришар Гаске? Им уже под 40, но они успешно борются с молодыми. Главная их проблема – травмы. А с ними трудно что-то сделать.

Найдет ли спонсора Роман Сафиуллин?

Роман уже игрок топ-50, но по-прежнему выступает в футболках без бренда или старых коллекциях, которые явно покупает себе сам (или ему кто-то отдает). Нужно выходить на новый уровень.

Зайдет ли кто-то новый в топ-10?

Тут на самом деле ответ уже понятен – Алекс де Минаур после первой недели сезона дебютировал в десятке.

Но кто еще?

Вырастет ли UTS в конкурента основному туру?

Во время пандемии Патрик Муратоглу придумал новую серию турниров – где своя система счета (четыре четверти с гладким начислением очков, а не теннисным 15-30-40 и геймами), разработаны влияющие на геймлей карточками (например, можно сделать, чтобы один розыгрыш стоил три очка), отсутствием второй подачи, никнеймами для игроков и другими приколюхами.

В прошлом году прошло несколько турниров этой серии, а завершился год итоговым. Но все равно есть ощущение, что в плане хайпа UTS сильно уступает основному туру.

Сколько раз перепутают Руне и Рууда?

И сколько раз Руне назовут норвежцем (я и сам часто этим грешил).

Сколько будет игроков топ-100, которые играют только «Челленджеры»?

Обычно это южноамериканцы, которые выигрывают «Челленджер» за «Челленджером». А потом оказываются в основной сетке «Большого шлема», и все такие – воу, это кто?

Сколько вырвиглазных нарядов наденет Тиафу?

Nike в прошлом сезоне придумывал дикие цветовые схемы на турниры «Большого шлема», и Тиафу смотрелся в них максимально органично – причем выбирал самые радикальные варианты.

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Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Sarah Stier, Hu Chengwei, Quinn Rooney, Clive Brunskill, Sarah Stier; AP Photo/Marco Alpozzi/LaPresse; Instagram/stefanostsitsipas98