У Мирры Андреевой новый прорыв – первый четвертьфинал WTA! Громит всех в Брисбене

Мощный старт сезона.

Мирра Андреева уже на первом турнире нового сезона сделала то, что ей не удавалось весь прошлый год. Несмотря на все прорывы, большие победы над топами и выход во вторую неделю «Уимблдона», Андреева пока никогда не играла даже в четвертьфинале на уровне WTA.

В Брисбене она это изменила.

***

В трех матчах в Австралии Андреева проиграла всего десять геймов. Причем с каждым кругом она отдает все меньше:

● В первом раунде против №97 Дианы Шнайдер – пять геймов (6:3, 6:3);

● Во втором против первой ракетки России и №15 в мире Людмилы Самсоновой – три (6:2, 6:1);

● А в третьем Мирра обыграла Арину Родионову, которая борется за то, чтобы стать самой возрастной дебютанткой топ-100 – 6:1, 6:1.

***

Андреева развивает игру, за счет которой прорвалась в прошлом сезоне.

Во многих матчах ключевым оказывается ее умение читать игру, держаться в разменах и перехватывать инициативу.

Мирра вообще впечатляет тем, как цепляется за мяч и перезагружает розыгрыши при помощи неудобных резаных ударов, которые проскакивают по корту под острыми углами, или полусвечек, с которых ее соперницам было трудно продолжать атаку.

При этом есть впечатление, что сейчас она прислушалась ко многим экспертам, которые говорили, что ей нужно самой играть активнее, чаще брать инициативу. Например, против Родионовой она завершила 31 розыгрыш своими действиями (17 виннерсов и 14 невынужденных ошибок). У соперницы 27 завершений (7 виннерсов и 20 ошибок).

Понятно, что Андреева вряд ли будет играть агрессивнее Соболенко или Рыбакиной, но есть вероятность, что она быстрее пройдет по пути Каролин Возняцки – которая долгое время тоже играла от обороны, а потом поняла, что нужно атаковать и так выиграла «Большой шлем».

***

Но до этого еще далеко.

За первый полуфинал WTA Андреева сыграет с 19-летней Линдой Носковой – 40-й ракеткой мира, которая в прошлом году вышла в два финала.

Носкова как раз умеет показывать теннис, с которым Андреевой сложнее всего – стабильный и агрессивный.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: eastnews.ru/PATRICK HAMILTON/AFP