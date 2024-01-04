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У Мирры Андреевой новый прорыв – первый четвертьфинал WTA! Громит всех в Брисбене

Мирра Андреева Мирра Андреева
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Brisbane International Brisbane International
Теннис Теннис

Мощный старт сезона.

Мирра Андреева уже на первом турнире нового сезона сделала то, что ей не удавалось весь прошлый год. Несмотря на все прорывы, большие победы над топами и выход во вторую неделю «Уимблдона», Андреева пока никогда не играла даже в четвертьфинале на уровне WTA.

В Брисбене она это изменила.

***

В трех матчах в Австралии Андреева проиграла всего десять геймов. Причем с каждым кругом она отдает все меньше:

● В первом раунде против №97 Дианы Шнайдер – пять геймов (6:3, 6:3);

● Во втором против первой ракетки России и №15 в мире Людмилы Самсоновой – три (6:2, 6:1);

● А в третьем Мирра обыграла Арину Родионову, которая борется за то, чтобы стать самой возрастной дебютанткой топ-100 – 6:1, 6:1.

***

Андреева развивает игру, за счет которой прорвалась в прошлом сезоне.

Во многих матчах ключевым оказывается ее умение читать игру, держаться в разменах и перехватывать инициативу.

Мирра вообще впечатляет тем, как цепляется за мяч и перезагружает розыгрыши при помощи неудобных резаных ударов, которые проскакивают по корту под острыми углами, или полусвечек, с которых ее соперницам было трудно продолжать атаку.

При этом есть впечатление, что сейчас она прислушалась ко многим экспертам, которые говорили, что ей нужно самой играть активнее, чаще брать инициативу. Например, против Родионовой она завершила 31 розыгрыш своими действиями (17 виннерсов и 14 невынужденных ошибок). У соперницы 27 завершений (7 виннерсов и 20 ошибок).

Понятно, что Андреева вряд ли будет играть агрессивнее Соболенко или Рыбакиной, но есть вероятность, что она быстрее пройдет по пути Каролин Возняцки – которая долгое время тоже играла от обороны, а потом поняла, что нужно атаковать и так выиграла «Большой шлем».

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Но до этого еще далеко.

За первый полуфинал WTA Андреева сыграет с 19-летней Линдой Носковой – 40-й ракеткой мира, которая в прошлом году вышла в два финала.

Носкова как раз умеет показывать теннис, с которым Андреевой сложнее всего – стабильный и агрессивный.

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Фото: eastnews.ru/PATRICK HAMILTON/AFP

10 комментариев
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Мирра Андреева прошла в Австралии Диану Шнайдер, Людмилу Самсонову и Арину Родионову.
Это точно Брисбен, а не кубок Кремля?))
+8
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+8
Поздравляю! Желаю, чтобы не только старт, а и весь 2024 год, был у Мирры прорывной! У неё многое для этого есть! Нужно реализовать этот потенциал! Здоровья и удачи✌️😁
+6
-1
+5
3+3 — это вроде всё же 6 ))
+2
0
+2
"Например, против Родионовой она завершила 31 розыгрыш своими действиями (17 виннерсов и 14 невынужденных ошибок). У соперницы 27 завершений (7 виннерсов и 20 ошибок)."

У автора то ли проблемы с логикой, то ли с описанием статистики. Хинт: интенсивность "своих действий" характеризует количество ВЫНУЖДЕННЫХ ошибок соперницы.
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Не десять , а 11 геймов.
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Ответ Alex19
"Например, против Родионовой она завершила 31 розыгрыш своими действиями (17 виннерсов и 14 невынужденных ошибок). У соперницы 27 завершений (7 виннерсов и 20 ошибок)." У автора то ли проблемы с логикой, то ли с описанием статистики. Хинт: интенсивность "своих действий" характеризует количество ВЫНУЖДЕННЫХ ошибок соперницы.
Виннеров. Виннерс - общее количество активных выигрышей.
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Ответ "Рот-Вайсс"
Виннеров. Виннерс - общее количество активных выигрышей.
Я в курсе. Можете предметно пояснить, что собой характеризует показатель, получаемый сложением количества уиннеров и невынужденных ошибок? 17+14=31.
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Ответ Ivan Stasuk
Учитывая что играть против своих всегда тяжело, то не особо понимаю вашу иронию...
А вы меня неправильно поняли. Я вообще не иронизировал, просто забавное наблюдение.
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Ответ Ivan Stasuk
Учитывая что играть против своих всегда тяжело, то не особо понимаю вашу иронию...
Андреевой наоборот легче играть против своих. Статистика это подтверждает.
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