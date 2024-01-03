Ого, Джокович проиграл в Австралии – впервые с 2018-го. И у него проблемы с запястьем
Сенсация.
Новак Джокович не проигрывал в Австралии 2142 дня – с Australian Open-2018, где он выступал после травмы локтя.
В среду серия из 43 побед прервалась – в рамках командного United Cup Новак уступил Алексу де Минауру (4:6, 4:6).
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Сейчас главная проблема Джоковича – правое запястье.
Первые сообщения о повреждении появились во вторник, когда всплыло видео с тренировки: Джокович морщился после одного из ударов, потом сидел с физиотерапевтом, но все же продолжил тренировку.
После этого он победил Иржи Лехечку – но отдал сет, играл с повязкой и вызывал физио.
В матче с де Минауром ситуация повторилась. По ходу первого сета Джокович даже говорил: «Чем больше я играю, тем мне больнее».
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Ник Кириос уверен – в травме Джоковича виноваты мячи:
«Еженедельная смена мячей в итоге добралась до запястья Новака. ATP нужно как-то решать эту проблему. Игроки постоянно страдают.
А люди, которые думают, что мячей недостаточно, чтобы привести к травме спортсмена, картошки. Нагрузка на локоть и запястье игрока на протяжении интенсивного сезона просто огромна».
В прошлом году игроки особенно много говорили о том, что постоянные смены мячей приводят к травмам запястий, локтей и плечей.
Возможно, проблемы Джоковича действительно связаны именно с этим.
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Де Минаур на этом фоне провел великолепный матч.
Он выиграл 33 из 34 очка на первой подаче и показал немного обновленный теннис, про который позже рассказал:
«Это все результат того, что многие в меня не верят. И я хочу доказать, что они неправы.
Я никогда не буду самым сильным или самым крупным. Мне нужно адаптироваться и показывать разнообразие и разные стили игры. Рад, что мне удалось показать этот уровень».
Австралиец впервые в карьере обыграл действующую первую ракетку мира.
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А Джокович вообще-то мастер быстрого восстановления. Будет интересно посмотреть, что он покажет на Australian Open. Сам он уверен, что проблем не будет:
«Думаю, все будет нормально. Сегодня запястье повлияло на игру – особенно на форхенд и подачу. Но я не хочу слишком много об этом говорить и умалять заслуги де Минаура. Я двигаюсь дальше и думаю о Мельбурне».
Джокович – величайший, а с 2023-го – еще и настоящий. Он принял, что нравиться всем нельзя
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Фото: Gettyimages/Paul Kane / Stringer