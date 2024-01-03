С миру по Нитке
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Ого, Джокович проиграл в Австралии – впервые с 2018-го. И у него проблемы с запястьем

United Cup United Cup
Новак Джокович Новак Джокович
Алекс де Минаур Алекс де Минаур
ATP ATP
Теннис Теннис

Сенсация.

Новак Джокович не проигрывал в Австралии 2142 дня – с Australian Open-2018, где он выступал после травмы локтя.

В среду серия из 43 побед прервалась – в рамках командного United Cup Новак уступил Алексу де Минауру (4:6, 4:6).

***

Сейчас главная проблема Джоковича – правое запястье.

Первые сообщения о повреждении появились во вторник, когда всплыло видео с тренировки: Джокович морщился после одного из ударов, потом сидел с физиотерапевтом, но все же продолжил тренировку.

После этого он победил Иржи Лехечку – но отдал сет, играл с повязкой и вызывал физио.

В матче с де Минауром ситуация повторилась. По ходу первого сета Джокович даже говорил: «Чем больше я играю, тем мне больнее».

***

Ник Кириос уверен – в травме Джоковича виноваты мячи:

«Еженедельная смена мячей в итоге добралась до запястья Новака. ATP нужно как-то решать эту проблему. Игроки постоянно страдают.

А люди, которые думают, что мячей недостаточно, чтобы привести к травме спортсмена, картошки. Нагрузка на локоть и запястье игрока на протяжении интенсивного сезона просто огромна».

В прошлом году игроки особенно много говорили о том, что постоянные смены мячей приводят к травмам запястий, локтей и плечей.

Возможно, проблемы Джоковича действительно связаны именно с этим.

***

Де Минаур на этом фоне провел великолепный матч.

Он выиграл 33 из 34 очка на первой подаче и показал немного обновленный теннис, про который позже рассказал:

«Это все результат того, что многие в меня не верят. И я хочу доказать, что они неправы.

Я никогда не буду самым сильным или самым крупным. Мне нужно адаптироваться и показывать разнообразие и разные стили игры. Рад, что мне удалось показать этот уровень».

Австралиец впервые в карьере обыграл действующую первую ракетку мира.

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А Джокович вообще-то мастер быстрого восстановления. Будет интересно посмотреть, что он покажет на Australian Open. Сам он уверен, что проблем не будет:

«Думаю, все будет нормально. Сегодня запястье повлияло на игру – особенно на форхенд и подачу. Но я не хочу слишком много об этом говорить и умалять заслуги де Минаура. Я двигаюсь дальше и думаю о Мельбурне».

Джокович – величайший, а с 2023-го – еще и настоящий. Он принял, что нравиться всем нельзя

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Фото: Gettyimages/Paul Kane / Stringer

5 комментариев
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Здоровья Джоке!
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+6
В истории тенниса бывало, что после супер-успешного сезона игрок "проваливался". Так было с Матсом Виландером -88. Потерял мотивацию. Новак - не смотря на все достижения - не молод, 36. Потому надо быть довольным любому успеху. Он - человек. Необычный, уникальный, местами - говнистый... Но современный спорт - это спорт вааще "сверх-людей".
+7
-1
+6
На перерыве при 4*-5 в 1м сете эпичный разговор Джоковича с врачом состоялся.
+1
-1
0
Плечей?
0
0
0
Ответ Bayern2004
Здоровья Джоке!
Точно! Для любого спортсмена здоровье главное! Это по человечески! Не важно кто за кого болеет и переживает! Дай бог, здоровья каждому!
+3
-3
0
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