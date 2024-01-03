Ого, Джокович проиграл в Австралии – впервые с 2018-го. И у него проблемы с запястьем

Сенсация.

Новак Джокович не проигрывал в Австралии 2142 дня – с Australian Open-2018, где он выступал после травмы локтя.

В среду серия из 43 побед прервалась – в рамках командного United Cup Новак уступил Алексу де Минауру (4:6, 4:6).

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Сейчас главная проблема Джоковича – правое запястье.

Первые сообщения о повреждении появились во вторник, когда всплыло видео с тренировки: Джокович морщился после одного из ударов, потом сидел с физиотерапевтом, но все же продолжил тренировку.

После этого он победил Иржи Лехечку – но отдал сет, играл с повязкой и вызывал физио.

В матче с де Минауром ситуация повторилась. По ходу первого сета Джокович даже говорил: «Чем больше я играю, тем мне больнее».

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Ник Кириос уверен – в травме Джоковича виноваты мячи:

«Еженедельная смена мячей в итоге добралась до запястья Новака. ATP нужно как-то решать эту проблему. Игроки постоянно страдают.

А люди, которые думают, что мячей недостаточно, чтобы привести к травме спортсмена, картошки. Нагрузка на локоть и запястье игрока на протяжении интенсивного сезона просто огромна».

В прошлом году игроки особенно много говорили о том, что постоянные смены мячей приводят к травмам запястий, локтей и плечей.

Возможно, проблемы Джоковича действительно связаны именно с этим.

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Де Минаур на этом фоне провел великолепный матч.

Он выиграл 33 из 34 очка на первой подаче и показал немного обновленный теннис, про который позже рассказал:

«Это все результат того, что многие в меня не верят. И я хочу доказать, что они неправы.

Я никогда не буду самым сильным или самым крупным. Мне нужно адаптироваться и показывать разнообразие и разные стили игры. Рад, что мне удалось показать этот уровень».

Австралиец впервые в карьере обыграл действующую первую ракетку мира.

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А Джокович вообще-то мастер быстрого восстановления. Будет интересно посмотреть, что он покажет на Australian Open. Сам он уверен, что проблем не будет:

«Думаю, все будет нормально. Сегодня запястье повлияло на игру – особенно на форхенд и подачу. Но я не хочу слишком много об этом говорить и умалять заслуги де Минаура. Я двигаюсь дальше и думаю о Мельбурне».

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Фото: Gettyimages/Paul Kane / Stringer