Надаль вернулся! И после 11 месяцев мучений играет шикарно

Рафаэль Надаль не играл 11 месяцев. В прошлом году испанец травмировал бедро во время матча на Australian Open, и с тех пор мы его на турнирах не видели.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» уже готовится завершать карьеру – он сказал, что 2024-й, скорее всего, станет для него последним в туре. Но Надаль хочет уйти красиво, на своих основаниях. Поэтому он перенес операцию и очень много работал, чтобы вернуться на корт. Хотя ему уже 37.

В первом одиночном матче Надаль, сейчас не входящий даже в топ-600, попал на Доминика Тима – экс-третью ракетку мира и чемпиона US Open-2020. Рафе всегда было с ним непросто – а на харде австриец вообще вел 2:1 и выиграл у Надаля последние пять тай-брейков.

Но в Брисбене великий победил – 7:5, 6:1.

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Надаль рассказывал, что полноценно тренироваться начал только в последний месяц. Но сообщения о его уровне на этих тренировках приходили только оптимистичные – молодой Артур Фис и ветеран Ришар Гаске, спарринговавшие с ним в межсезонье, говорили, что уровень у него очень высокий, а входящий в топ-10 Хольгер Руне, ставший первым партнером Надаля в Брисбене, сказал, что для него это была самая жесткая тренировка за последние полгода.

Против Тима Рафа сразу же показал, что если со здоровьем у него все будет в порядке, он еще многим в туре устроит взбучку.

1. Его форхенд по прежнему разрушителен. Надаль начал матч классикой – ударом навылет, чтобы все сразу понимали, с кем имеют дело.

Если кто-то забыл, с форхенда Рафа любит накрутить мяч, чтобы удар получился потяжелее. Но иногда он пробивал более плоско и агрессивно – и получалось так, что Тим не успевал к мячу, даже если испанец не находил острое направление.

В общем, Надаль как всю карьеру строил игру на доминировании с форхенда, так и продолжает сейчас. И получается очень классно.

2. Главный вопрос, когда Надаль возвращается после травм – как он будет двигаться? Ответ – очень классно.

Он хорошо покрывал корт из стороны в сторону, отрабатывая в обороне.

И обратите внимание, как он одним кроссом с форхенда перехватил инициативу – потому что нашел ширину, выбил Тима из позиции. И потом уже забил навылет.

В начале матча Тим какое-то время пытался дергать Рафу вперед укороченными. И, возможно, в этом был смысл – когда Доминик впервые применил дропшот, Надаль рванул как-то не очень уверенно. Но все равно выиграл очко легким движением кисти.

А потом Тим еще бросил пару дропшотов с переменным успехом – и отказался от этой тактики.

3. Еще испанец очень классно подавал – за весь матч у Тима не было ни одного брейк-пойнта, хотя он экспериментировал с позицией на приеме и пытался что-то придумать. В конце первого сета был момент, когда он встал ближе к задней линии и за счет приема подставкой создавал Рафе трудности.

Но у того отлично работала его классика – уходящая подача и атака в противоположный угол.

С другой стороны, Надаль хорошо варьировал подачу, часто клал мяч в корпус.

4. С бэкхенда Рафа тоже действовал по классике. За счет очень умелых рук он хорошо справлялся с ситуациями, когда нужно было что-то придумывать в обороне.

А в нейтральных ситуациях захватывал инициативу по любимой схеме – переводил по линии глубокой петлей с вращением, а потом разгонял мяч более плоским и хлестким ударом в открытый угол.

5. В целом мы увидели классического позднего Надаля – активного, бегущего к сетке, доминирующего, агрессивно подающего.

6. После матча Рафа сказал, что в этом матче ему нужно было вспомнить, как играть профессиональные матчи – потому что он 11 месяцев провел вне соревнований. Но вообще не было ощущения, что Надалю не хватает соревновательной практики – потому что он, в отличие от Тима, начал на классном уровне и удержал его весь матч.

А вот Доминик просел в последнем гейме первого сета, когда отдал подачу в первый раз – наделал ошибок. И потом продолжил то же самое во второй партии.

По ходу матча были вещи, которые вызывали вопросы. Например, в первом сете у Рафы долго не шел прием с форхенда – он много с него ошибался в попытках сыграть агрессивно. И при счете 6:5, 30:0 он не принял вторую подачу Тима – и это была первая, скажем так, плохая ошибка за матч. Казалось, что это как раз нехватка игровой и соревновательной практики, которая может создать проблемы.

Но со временем Надаль все проблемы решил.

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В целом итоги матча-возвращения для Надаля такие: уровень игры высоченный, психологически он силен, бороться не разучился.

Конечно, еще будет интересно посмотреть, что будет с уровнем Рафы на более длинном отрезке, когда начнет копиться усталость, а организм будет не таким свежим.

Но пока что он очень впечатлил.

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Фото: Gettyimages.ru/Bradley Kanaris