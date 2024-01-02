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Надаль вернулся! И после 11 месяцев мучений играет шикарно

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Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Теннис Теннис

Рафаэль Надаль не играл 11 месяцев. В прошлом году испанец травмировал бедро во время матча на Australian Open, и с тех пор мы его на турнирах не видели.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» уже готовится завершать карьеру – он сказал, что 2024-й, скорее всего, станет для него последним в туре. Но Надаль хочет уйти красиво, на своих основаниях. Поэтому он перенес операцию и очень много работал, чтобы вернуться на корт. Хотя ему уже 37.

В первом одиночном матче Надаль, сейчас не входящий даже в топ-600, попал на Доминика Тима – экс-третью ракетку мира и чемпиона US Open-2020. Рафе всегда было с ним непросто – а на харде австриец вообще вел 2:1 и выиграл у Надаля последние пять тай-брейков.

Но в Брисбене великий победил – 7:5, 6:1.  

***

Надаль рассказывал, что полноценно тренироваться начал только в последний месяц. Но сообщения о его уровне на этих тренировках приходили только оптимистичные – молодой Артур Фис и ветеран Ришар Гаске, спарринговавшие с ним в межсезонье, говорили, что уровень у него очень высокий, а входящий в топ-10 Хольгер Руне, ставший первым партнером Надаля в Брисбене, сказал, что для него это была самая жесткая тренировка за последние полгода.

Против Тима Рафа сразу же показал, что если со здоровьем у него все будет в порядке, он еще многим в туре устроит взбучку.

1. Его форхенд по прежнему разрушителен. Надаль начал матч классикой – ударом навылет, чтобы все сразу понимали, с кем имеют дело.

Если кто-то забыл, с форхенда Рафа любит накрутить мяч, чтобы удар получился потяжелее. Но иногда он пробивал более плоско и агрессивно – и получалось так, что Тим не успевал к мячу, даже если испанец не находил острое направление.

В общем, Надаль как всю карьеру строил игру на доминировании с форхенда, так и продолжает сейчас. И получается очень классно.

2. Главный вопрос, когда Надаль возвращается после травм – как он будет двигаться? Ответ – очень классно.

Он хорошо покрывал корт из стороны в сторону, отрабатывая в обороне.

И обратите внимание, как он одним кроссом с форхенда перехватил инициативу – потому что нашел ширину, выбил Тима из позиции. И потом уже забил навылет.

В начале матча Тим какое-то время пытался дергать Рафу вперед укороченными. И, возможно, в этом был смысл – когда Доминик впервые применил дропшот, Надаль рванул как-то не очень уверенно. Но все равно выиграл очко легким движением кисти.

А потом Тим еще бросил пару дропшотов с переменным успехом – и отказался от этой тактики.

3. Еще испанец очень классно подавал – за весь матч у Тима не было ни одного брейк-пойнта, хотя он экспериментировал с позицией на приеме и пытался что-то придумать. В конце первого сета был момент, когда он встал ближе к задней линии и за счет приема подставкой создавал Рафе трудности.

Но у того отлично работала его классика – уходящая подача и атака в противоположный угол.

С другой стороны, Надаль хорошо варьировал подачу, часто клал мяч в корпус.

4. С бэкхенда Рафа тоже действовал по классике. За счет очень умелых рук он хорошо справлялся с ситуациями, когда нужно было что-то придумывать в обороне.

А в нейтральных ситуациях захватывал инициативу по любимой схеме – переводил по линии глубокой петлей с вращением, а потом разгонял мяч более плоским и хлестким ударом в открытый угол.

5. В целом мы увидели классического позднего Надаля – активного, бегущего к сетке, доминирующего, агрессивно подающего.

6. После матча Рафа сказал, что в этом матче ему нужно было вспомнить, как играть профессиональные матчи – потому что он 11 месяцев провел вне соревнований. Но вообще не было ощущения, что Надалю не хватает соревновательной практики – потому что он, в отличие от Тима, начал на классном уровне и удержал его весь матч.

А вот Доминик просел в последнем гейме первого сета, когда отдал подачу в первый раз – наделал ошибок. И потом продолжил то же самое во второй партии.

По ходу матча были вещи, которые вызывали вопросы. Например, в первом сете у Рафы долго не шел прием с форхенда – он много с него ошибался в попытках сыграть агрессивно. И при счете 6:5, 30:0 он не принял вторую подачу Тима – и это была первая, скажем так, плохая ошибка за матч. Казалось, что это как раз нехватка игровой и соревновательной практики, которая может создать проблемы.

Но со временем Надаль все проблемы решил.

***

В целом итоги матча-возвращения для Надаля такие: уровень игры высоченный, психологически он силен, бороться не разучился.

Конечно, еще будет интересно посмотреть, что будет с уровнем Рафы на более длинном отрезке, когда начнет копиться усталость, а организм будет не таким свежим.

Но пока что он очень впечатлил.

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Фото: Gettyimages.ru/Bradley Kanaris

3 комментария
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Разбор матча от Ниткина поражает намного больше, чем игра Рафы. Где вы увидели там дропшот??? Это был обычный удар, просто сильно по диагонали. За весь матч Тим вроде как не сделал ни одного дропшота.
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Поздравляю всех поклонников с победой Рафаэля! Здоровья и дальнейшего прогресса!
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Рафу с возвращением! скучали)
про игру сложно сказать, Тимоха никакущий. дальше будет видно.
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