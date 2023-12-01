Джокович доминирует и в 36. А как другие великие играли в таком возрасте?
Новак Джокович не только переписывает теннисные рекорды, но и меняет представления о том, на что способны возрастные теннисисты.
22 мая сербу исполнилось 36 лет.
После этого он:
● выиграл два «Больших шлема», а на еще одном вышел в финал, где был в сете от победы;
● взял еще два «Мастерса» и итоговый турнир, в последних двух матчах отдав 11 геймов 20-летнему Карлосу Алькарасу и 22-летнему Яннику Синнеру.
● провел 39 матчей и выиграл 36 – это 92% побед.
● одержал 14 побед над топ-10 в 17 матчах – 82%.
● вернулся на первую строчку рейтинга.
Мы сравнили его результаты за последние 6 месяцев с результатами других великих после 36-летия.
Наверное, показательно, что лучшие цифры у Большой тройки – Федерера, Надаля и Джоковича.
Федерер после 36 играл еще четыре года, так что у него титулов побольше. Но есть ощущение, что Новак превзойдет его уже в следующем сезоне.
Надаль в 2024-м вернется в тур и еще может улучшить статистику.
Агасси, который 10 лет назад считался лучшим ветераном в истории тенниса, после 36 поиграл всего полгода и особо блестящих результатов не показывал – если не считать титанической победы над №8 Маркосом Багдатисом на последнем турнире в его карьере.
Дольше всех после выбранной нами отметки выступал Джимми Коннорс – 36 ему исполнилось в августа 1988-го, а карьеру он завершил в 1996-м. И у него был великолепный US Open-1991, где он дошел до полуфинала.
Интересная ситуация у Бьорна Борга. Сначала он ушел из тура в 26 лет, но в 35 вернулся в тур. Он продолжал играть деревянной ракеткой и после камбэка не выиграл ни одного матча. Его карьера окончательно завершилась осенью 1993-го, когда он на решающем тай-брейке проиграл Александру Волкову на Кубке Кремля.
Джокович свои перспективы в следующем сезоне оценивает так: «Если в 2024-м я буду в хорошем физическом и психологическом состоянии, то буду способен выиграть Золотой шлем». И туру придется очень постараться, чтобы он не реализовал свои цели.
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Simon Bruty
Но он и так очень сильно раздвинул границы для возрастных теннистстов и дал пример тому же Новаку, что можно играть как минимум до 40 на топ уровне.
До этого ему такой же пример дал Агасси, который в свои 35, в финале юсо, после пятисетовиков до этого, дал достойный бой Феду, в отличие от тех же Роддика и Хьюитта, с которыми был вынос в 2004 и 2006.
Начиная с ао20 он играл конечно заметно хуже, чем еще недавно в 2019м, где он играл на топ2-3.
Но даже это хуже где-то+- топ 10-15.
Посмотрите , кого он прошёл на рг21 и уиме21
На рг закрыл Чилича, который через год был в полуфинале рг, а на юсо играл 5 сетов с Алькарасом.
На уиме тоже очень крепких игроков прошёл - Маннарино(правда с трудом), Сонего( тогда был в топ25), Норри, который через год был в полуфинале уима.
Теперь пусть Джок раздвигает границы возможного для возрастного теннисиста
Баланс финалов у него тогда был 6-6, но он перезагрузил карьеру. Это достойно уважения.