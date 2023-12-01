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Джокович доминирует и в 36. А как другие великие играли в таком возрасте?

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Новак Джокович не только переписывает теннисные рекорды, но и меняет представления о том, на что способны возрастные теннисисты.

22 мая сербу исполнилось 36 лет.

После этого он:

● выиграл два «Больших шлема», а на еще одном вышел в финал, где был в сете от победы;

● взял еще два «Мастерса» и итоговый турнир, в последних двух матчах отдав 11 геймов 20-летнему Карлосу Алькарасу и 22-летнему Яннику Синнеру.

● провел 39 матчей и выиграл 36 – это 92% побед.

● одержал 14 побед над топ-10 в 17 матчах – 82%.

● вернулся на первую строчку рейтинга.

Мы сравнили его результаты за последние 6 месяцев с результатами других великих после 36-летия.

Наверное, показательно, что лучшие цифры у Большой тройки – Федерера, Надаля и Джоковича.

Федерер после 36 играл еще четыре года, так что у него титулов побольше. Но есть ощущение, что Новак превзойдет его уже в следующем сезоне.

Надаль в 2024-м вернется в тур и еще может улучшить статистику.

Агасси, который 10 лет назад считался лучшим ветераном в истории тенниса, после 36 поиграл всего полгода и особо блестящих результатов не показывал – если не считать титанической победы над №8 Маркосом Багдатисом на последнем турнире в его карьере.

Дольше всех после выбранной нами отметки выступал Джимми Коннорс – 36 ему исполнилось в августа 1988-го, а карьеру он завершил в 1996-м. И у него был великолепный US Open-1991, где он дошел до полуфинала.

Интересная ситуация у Бьорна Борга. Сначала он ушел из тура в 26 лет, но в 35 вернулся в тур. Он продолжал играть деревянной ракеткой и после камбэка не выиграл ни одного матча. Его карьера окончательно завершилась осенью 1993-го, когда он на решающем тай-брейке проиграл Александру Волкову на Кубке Кремля.

Джокович свои перспективы в следующем сезоне оценивает так: «Если в 2024-м я буду в хорошем физическом и психологическом состоянии, то буду способен выиграть Золотой шлем». И туру придется очень постараться, чтобы он не реализовал свои цели.

Медведев ворвался в топ-30 по призовым в истории, у Джоковича уже 180 млн. Итоги сезона-2023

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Simon Bruty

11 комментариев
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Можно не любить Новака, Рафу или Федю, но круто, что мы являемся свидетелями этой истории
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Пусть играет Джокович. Потому что второго такого на горизонте не наблюдается. Медведев сверкнул и погас, с Синнером и Алькарасом, вероятнее всего, будет то же самое. Кто ещё? Посмотрим на Надаля, может он что выдаст?
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Жаль конечно что Фед в 2021м травму получил, было интересно посмотреть, сколько он сможет играть на топ уровне.
Но он и так очень сильно раздвинул границы для возрастных теннистстов и дал пример тому же Новаку, что можно играть как минимум до 40 на топ уровне.
До этого ему такой же пример дал Агасси, который в свои 35, в финале юсо, после пятисетовиков до этого, дал достойный бой Феду, в отличие от тех же Роддика и Хьюитта, с которыми был вынос в 2004 и 2006.
Начиная с ао20 он играл конечно заметно хуже, чем еще недавно в 2019м, где он играл на топ2-3.
Но даже это хуже где-то+- топ 10-15.
Посмотрите , кого он прошёл на рг21 и уиме21
На рг закрыл Чилича, который через год был в полуфинале рг, а на юсо играл 5 сетов с Алькарасом.
На уиме тоже очень крепких игроков прошёл - Маннарино(правда с трудом), Сонего( тогда был в топ25), Норри, который через год был в полуфинале уима.

Теперь пусть Джок раздвигает границы возможного для возрастного теннисиста
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Золотой шлем в 38 лет это конечно будет грандиозно, если получится. Но слишком много всего должно сойтись. Тем более в 38 лет даже Джокович от травм не застрахован. С другой стороны в хорошей форме именно он будет главным фаворитом на всех ТБШ сезона (Рафа даже если вернется, неизвестно в какой форме будет, все-таки перерыв большой был, и не факт, что хотя бы прежнюю форму вернет, поэтому даже на Ролан Гаррос не факт, что Надаль фаворитом будет). Алькарас и Синнер пока еще нестабильны, потенциал большой у них, но должно многое сойтись, чтобы Джоковича обыграть (а сначала в принципе до него дойти).
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Алькарсы и Синнеры это все круто и интересно, но это на будущее, а Новак сейчас это и прошлое, и настоящее, и даже еще немного будущее. Он раздвигает границы возможного с уровнем современной медицины, которая позволяет в таком возрасте играть на высоком уровне. Пока такого игрока в туре на смену Новаку нет, потому что профпригодность Карлоса и Янника сейчас оценить невозможно, ибо на фоне Новака они пока шпана сопливая, хоть и очень крутая. Новаку осталось не так и много, поэтому пока надо ценить момент, что он вставляет пистоны тем, кто ему в сыновья годятся, по сути
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Ответ Евгений Фабиянчук
ой, щас полыхнёт, прибегут про травмы РАФЫ рассказывать и что Джокович просто более здоровый🤣🤣🤣
Ну глупо отрицать, что у Надаля было больше травм, чем у Джоковича, и они как правило были более серьезные, причем травмы начались еще в весьма раннем возрасте. Также как и факт, что у Марио Лемье было больше травм и болезней, чем у Уэйна Грецки. Но это не отменяет того факта, что все они - великие игроки.
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Очень заметно за кого топит автор статьи, прям не палится, ставя процент побед выше количества титулов и игр 😄 и для одарённых на всякий случай отдельно уточню, что я не ставлю под сомнение статус Новака
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Ответ Евгений Фабиянчук
ой, щас полыхнёт, прибегут про травмы РАФЫ рассказывать и что Джокович просто более здоровый🤣🤣🤣
Когда у Федоса было больше шлемов чем у Рафы - от этого бомбило больше. Потому что Роже разромно летел в личке Рафе. Новак в личке пусть и чуть чуть но ведёт с испанцем. + я помню коммент после проигранного Рафе финале ЮС Опен 2013 один его фан настрочил что Новак похе..ил бездумно свой пик (к 26 годам - 6 шлемов) и может максимум рассчитывать на 12 шлемов. К 26 годам имел всего 6, в то время как Федос в его возрасте - 13, а Рафа 11.
Баланс финалов у него тогда был 6-6, но он перезагрузил карьеру. Это достойно уважения.
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Ответ АРХАТ
Когда у Федоса было больше шлемов чем у Рафы - от этого бомбило больше. Потому что Роже разромно летел в личке Рафе. Новак в личке пусть и чуть чуть но ведёт с испанцем. + я помню коммент после проигранного Рафе финале ЮС Опен 2013 один его фан настрочил что Новак похе..ил бездумно свой пик (к 26 годам - 6 шлемов) и может максимум рассчитывать на 12 шлемов. К 26 годам имел всего 6, в то время как Федос в его возрасте - 13, а Рафа 11. Баланс финалов у него тогда был 6-6, но он перезагрузил карьеру. Это достойно уважения.
Фанаты в принципе часто не способны адекватно оценивать соперников своих любимцев. Так всегда было и будет. На мой взгляд, и Роджер, и Рафа и Джокович - величайшие игроки в истории, и надо радоваться, что мы являемся свидетелями их эпохи. Каждый из них привнес что-то великое в историю тенниса, и одновременно подталкивал других для дальнейшего совершенствования. И думается, такое сложно будет повторить, чтобы сразу трое игроков такого таланта жили и соперничали в одну эпоху. Изначально и представить себе было нельзя, что они так долго будут играть, и доминировать. Раньше топы в 30-33 года обычно заканчивали, и это было в норме вещей. У футболистов кстати та же история, нередко сейчас до 40 лет играют, хотя раньше часто в 30 - 32 года заканчивали карьеру. Наверное и возможности современной спортивной медицины и достижения в части оптимизации тренировочного процесса тут роль немалую тоже сыграли, чтобы продлить долголетие спортсменов.
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