Джокович доминирует и в 36. А как другие великие играли в таком возрасте?

Новак Джокович не только переписывает теннисные рекорды, но и меняет представления о том, на что способны возрастные теннисисты.

22 мая сербу исполнилось 36 лет.

После этого он:

● выиграл два «Больших шлема», а на еще одном вышел в финал, где был в сете от победы;

● взял еще два «Мастерса» и итоговый турнир, в последних двух матчах отдав 11 геймов 20-летнему Карлосу Алькарасу и 22-летнему Яннику Синнеру.

● провел 39 матчей и выиграл 36 – это 92% побед.

● одержал 14 побед над топ-10 в 17 матчах – 82%.

● вернулся на первую строчку рейтинга.

Мы сравнили его результаты за последние 6 месяцев с результатами других великих после 36-летия.

Наверное, показательно, что лучшие цифры у Большой тройки – Федерера, Надаля и Джоковича.

Федерер после 36 играл еще четыре года, так что у него титулов побольше. Но есть ощущение, что Новак превзойдет его уже в следующем сезоне.

Надаль в 2024-м вернется в тур и еще может улучшить статистику.

Агасси, который 10 лет назад считался лучшим ветераном в истории тенниса, после 36 поиграл всего полгода и особо блестящих результатов не показывал – если не считать титанической победы над №8 Маркосом Багдатисом на последнем турнире в его карьере.

Дольше всех после выбранной нами отметки выступал Джимми Коннорс – 36 ему исполнилось в августа 1988-го, а карьеру он завершил в 1996-м. И у него был великолепный US Open-1991, где он дошел до полуфинала.

Интересная ситуация у Бьорна Борга. Сначала он ушел из тура в 26 лет, но в 35 вернулся в тур. Он продолжал играть деревянной ракеткой и после камбэка не выиграл ни одного матча. Его карьера окончательно завершилась осенью 1993-го, когда он на решающем тай-брейке проиграл Александру Волкову на Кубке Кремля.

Джокович свои перспективы в следующем сезоне оценивает так: «Если в 2024-м я буду в хорошем физическом и психологическом состоянии, то буду способен выиграть Золотой шлем». И туру придется очень постараться, чтобы он не реализовал свои цели.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Simon Bruty