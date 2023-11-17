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Медведев проиграл Алькарасу – и избежал Джоковича в 1/2 итогового

ATP ATP
Новак Джокович Новак Джокович
Янник Синнер Янник Синнер
Даниил Медведев Даниил Медведев
ATP Finals ATP Finals
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Теннис Теннис

Сыграет с Синнером.

Даниил Медведев еще в среду гарантировал себе место в полуфинале итогового турнира ATP. Для россиянина матч с Карлосом Алькарасом в третьем туре решал только то, с какого места он выйдет.

В четверг стало понятно, что в случае победы Медведев идет на Новака Джоковича. Но этот сценарий не реализовался – Алькарасу он проиграл 4:6, 4:6.

***

Испанец был очень мотивирован на победу – потому что она гарантировала ему выход из группы. Если бы он проиграл, то ситуация в группе оказывалась бы в руках Александра Зверева.

И Алькарас провел просто прекрасный матч.

1. Он очень хорошо подавал – высокий процент первого мяча, высокая реализация. И он очень хорошо держал вторую подачу – взял 67%, это выдающийся показатель. Особенно против Медведева.

2. Карлос играл очень агрессивно. Его форхенд был просто молотом, которым он разрушал оборону Даниила. Он забил 22 виннерса при всего 11 невынужденных ошибках – отменные цифры.

3. Алькарас много ходил к сетке – потому что это хорошее оружие против Медведева. Очень часто Карлос делал это прямо с подачи. И иногда Даниил находил хорошие и агрессивные приемы, но в целом испанец был хорош.

4. В розыгрышах Карлос тоже стремился вперед после агрессивных ударов. И иногда выдавал красоту со сложнейших ударов.

Важно, что это он сотворил при счете 3:4, 15:30 – когда испытывал огромное давление счета.

5. В целом демонстрацией всех возможностей Алькараса был седьмой гейм первого сета, в котором он взял подачу Медведева под ноль.

Там он продемонстрировал умение выбираться из обороны за счет яростного форхенда. Медведева немного подвело то, что он не пошел к сетке, но удар Алькараса был великолепен.

Умение Алькараса перенаправлять мяч из глубины с бэкхенда – тоже мощь. Для таких ударов требуются большая физическая сила и техника. У испанца с этим все в порядке.

А на брейк-пойнте он забил прием навылет.

6. А Медведев играл не то чтобы плохо, но без огонька. А брейк во втором сете вообще отдал двойной ошибкой – и сорванным драйв-воллеем по ходу гейма.

***

Теперь матч Зверева и Рублева превращается в выставку – он ничего не решает.

А в полуфиналах в субботу Медведев сыграет с Синнером, а Алькарас – с Джоковичем.

У Даниила с итальянец 6:2 в личке, но он проиграл два последних матча – этой осенью в финалах в Пекине и Вене.

У Джоковича с Алькарасом 2:2 – и все их матчи были эпичными.

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Фото: Marco Alpozzi/Global Look Press

19 комментариев

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justbored
Джоковичу повезло, что его судьба зависела от Синнера, а не от Медведева. Данечка "я-просто-посмотрел-на-ноготь" провёл бы операцию "без огонька" без лишних угрызений ))
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Phantom3000
Ответ Bansly
Не избежал, а описался и слил матч - называйте вещи своими именами)
Хз. Не знаю на кого из них выйти хуже. Но определенно точно лучше быть более свежим
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Eugenie Nation
Помню как весной Данечка жаловался на медленный корт ИУ, как бы намекая, на быстром Карлоса сожру.
Что ж, быстрейший в сезоне туринский хард показал, ху из ху
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Антон Тимофеев
Ответ Eugenie Nation
Помню как весной Данечка жаловался на медленный корт ИУ, как бы намекая, на быстром Карлоса сожру. Что ж, быстрейший в сезоне туринский хард показал, ху из ху
Ну, на более быстром ЮСО Даниил Карлоса сделал)) Да и здесь матч смотрелся игрой более-менее равных игроков, а не избиением в одну калитку, как на ИУ. Так что, Даниил был прав.
А то, что в целом Карлос игрок более высокого класса, чем Медведев, так с этим особо никто и не спорит...Карлос - это проблема не только для Даниила, но и для всего тура.
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Bansly
Гладиатору Яннику удачи в следующем матче против напрудившего в собственные шорты)
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Антон Тимофеев
Ответ Phantom3000
Хз. Не знаю на кого из них выйти хуже. Но определенно точно лучше быть более свежим
Это, кстати, главное. Даниилу вторично с кем там играть в полуфинале. Что Джокович, что оживший в конце года и играющий дома, Янник, крайне неприятные противники. Важнее, быть свежим перед полуфиналом, а с кем там играть...особой разницы нет.
Но, да, приятно столкнуть Алькараса и Джоковича в полуфинале, чтобы, кто-то из впередиидущих игроков по рейтингу перед Даниилом, много очков на этом Итоговом не взял))
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LeNok
Ответ Антон Тимофеев
Это, кстати, главное. Даниилу вторично с кем там играть в полуфинале. Что Джокович, что оживший в конце года и играющий дома, Янник, крайне неприятные противники. Важнее, быть свежим перед полуфиналом, а с кем там играть...особой разницы нет. Но, да, приятно столкнуть Алькараса и Джоковича в полуфинале, чтобы, кто-то из впередиидущих игроков по рейтингу перед Даниилом, много очков на этом Итоговом не взял))
Да и что-то я думаю что Карлос с Новаком завтра точно друг друга измотают.Вангую упорнейших 3-хсетовик
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Антон Тимофеев
Я, бы, кстати, сказал Даниилу спасибо за сегодняшний матч. Вот убились бы они сегодня с Карлосом, и, в итоге, завтрашние полуфиналы превратились бы в фикцию, Новак и Янник легко бы победили. А так мы хоть нормальные полуфиналы посмотрим, с интригой.
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Верховенский1990
Как будто с Синнером ему будет легче, которому он проиграл последние 2 матча.
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costa0545
Сегодня Даня отлетел, точно также как в этом году на Уимблдона от Карлоса, но пока не надо по сыпать голову пеплом, вот если от Синнера отлетит в третий раз подряд, тогда и будем косточки ему промывать)))
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Ярик01
Избежал Джоковича или нарвался на мощного Синнера, кому уже понравилось Даню побеждать, да ещё и против бесящих трибун
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Kironbet
Ответ justbored
Джоковичу повезло, что его судьба зависела от Синнера, а не от Медведева. Данечка "я-просто-посмотрел-на-ноготь" провёл бы операцию "без огонька" без лишних угрызений ))
😂💯
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Kironbet
Ответ LeNok
Даня же шахматист и умеет думать на шаг-2 вперёд иногда,а Синнер пока явно нет
Вот и посмотрим насколько умный выбор он совершил, потому что насчет принципа fair play он явно Синнеру проиграл… итальянец репутацию и карму решил себе не портить.
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Антон Тимофеев
Ответ Bansly
Гладиатору Яннику удачи в следующем матче против напрудившего в собственные шорты)
"Гладиатор" )) Чего этот "гладиатор" в Париже снялся, если он такой благородный? Тоже мне, нашли кумира)) Просто повезло с расписанием, не более того. Играй Медведев в четверг, а Янник в пятницу, мы бы сейчас хвалили Даниила и ругали Синнера))
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LeNok
Ответ Антон Тимофеев
Ну, Медведев поумнее Янника будет, это да. Жаль, что особых теннисных талантов судьба Медведеву не отсыпала(( Впрочем, для столь корявого как по технике, так и по психике, игрока - он и так, на удивление, много выиграл...
Даня же шахматист и умеет думать на шаг-2 вперёд иногда,а Синнер пока явно нет
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Антон Тимофеев
Ответ Kironbet
Вот и посмотрим насколько умный выбор он совершил, потому что насчет принципа fair play он явно Синнеру проиграл… итальянец репутацию и карму решил себе не портить.
Синнер еще и моложе на 5 лет, сил невпроворот. У Даниила же физические возможности явно ограничены, иногда приходится выбирать, что важнее. Однако, Янник в Париже тоже не постеснялся с матча сняться, так что излишним благородством он не страдает, не будем его слишком захваливать))
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LeNok
Ответ Kironbet
Вот и посмотрим насколько умный выбор он совершил, потому что насчет принципа fair play он явно Синнеру проиграл… итальянец репутацию и карму решил себе не портить.
Может и проиграл,но после рубки с Карлосом без дня отдыха не было бы у Дани шансов против Янника.Так минимальные,но есть.
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