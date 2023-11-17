Медведев проиграл Алькарасу – и избежал Джоковича в 1/2 итогового

Сыграет с Синнером.

Даниил Медведев еще в среду гарантировал себе место в полуфинале итогового турнира ATP. Для россиянина матч с Карлосом Алькарасом в третьем туре решал только то, с какого места он выйдет.

В четверг стало понятно, что в случае победы Медведев идет на Новака Джоковича. Но этот сценарий не реализовался – Алькарасу он проиграл 4:6, 4:6.

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Испанец был очень мотивирован на победу – потому что она гарантировала ему выход из группы. Если бы он проиграл, то ситуация в группе оказывалась бы в руках Александра Зверева.

И Алькарас провел просто прекрасный матч.

1. Он очень хорошо подавал – высокий процент первого мяча, высокая реализация. И он очень хорошо держал вторую подачу – взял 67%, это выдающийся показатель. Особенно против Медведева.

2. Карлос играл очень агрессивно. Его форхенд был просто молотом, которым он разрушал оборону Даниила. Он забил 22 виннерса при всего 11 невынужденных ошибках – отменные цифры.

3. Алькарас много ходил к сетке – потому что это хорошее оружие против Медведева. Очень часто Карлос делал это прямо с подачи. И иногда Даниил находил хорошие и агрессивные приемы, но в целом испанец был хорош.

4. В розыгрышах Карлос тоже стремился вперед после агрессивных ударов. И иногда выдавал красоту со сложнейших ударов.

Важно, что это он сотворил при счете 3:4, 15:30 – когда испытывал огромное давление счета.

5. В целом демонстрацией всех возможностей Алькараса был седьмой гейм первого сета, в котором он взял подачу Медведева под ноль.

Там он продемонстрировал умение выбираться из обороны за счет яростного форхенда. Медведева немного подвело то, что он не пошел к сетке, но удар Алькараса был великолепен.

Умение Алькараса перенаправлять мяч из глубины с бэкхенда – тоже мощь. Для таких ударов требуются большая физическая сила и техника. У испанца с этим все в порядке.

А на брейк-пойнте он забил прием навылет.

6. А Медведев играл не то чтобы плохо, но без огонька. А брейк во втором сете вообще отдал двойной ошибкой – и сорванным драйв-воллеем по ходу гейма.

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Теперь матч Зверева и Рублева превращается в выставку – он ничего не решает.

А в полуфиналах в субботу Медведев сыграет с Синнером, а Алькарас – с Джоковичем.

У Даниила с итальянец 6:2 в личке, но он проиграл два последних матча – этой осенью в финалах в Пекине и Вене.

У Джоковича с Алькарасом 2:2 – и все их матчи были эпичными.

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Фото: Marco Alpozzi/Global Look Press