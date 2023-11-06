У-ла-ла, Янник Синнер! Обыграл Джоковича и прервал его серию из 19 побед

Прорыв.

Атака. Атака. Атака.

На итоговом турнире ATP в Турине в этом году – вероятно, самый быстрый корт сезона. Поэтому игра на нем сводится к атаке, атаке, атаке. Если ты не атакуешь, то атакуют тебя. А когда корт такой скоростной, шансов выбраться из обороны очень мало.

Это было прекрасно видно в матче Новака Джоковича и Янника Синнера. Итальянец победил на решающем тай-брейке – 7:5, 6:7(5), 7:6(2).

Синнер впервые в жизни обыграл Джоковича – к этому матчу он подошел со счетом 0:3 в личке. А еще он прервал 19-матчевую серию побед серба, начавшуюся за 121 день до их встречи – после финала «Уимблдона» против Карлоса Алькараса.

Как он это сделал?

***

Ну, мы же сказали – атака.

В этом матче было очень мало розыгрышей, разменов ударами. Зачастую все решал первый – будь то подача, прием, либо первый удар в обмене. И Синнер просто чуть чаще преуспевал во всех трех элементах.

Если у него проседала первая подача, возникали проблемы. Будь то гейм при счете 2:3 в первом сете – где у Джоковича был брейк-пойнт, который Янник отыграл своевременно найденным эйсом. Будь то тай-брейк второго сета – на котором итальянец дважды упускал преимущество в мини-брейк. Будь то гейм при счете 4:2 в третьем сете.

Если говорить о приеме, то тут важнее всего были глубина и агрессия. Например, брейк в первом сете при счете 5:5 Синнер сделал, уступая по ходу гейма 0:40. Но тут он нашел очень агрессивные приемы, начал давить – и Джокович прогнулся. При счете 40:40 серб дал двойную ошибку и саркастично аплодировал впавшему в восторг стадиону.

А на брейк-пойнте Синнер как раз принял глубоко и мощно, а потом пробил бэкхенд прямо в заднюю линию – Новак не справился.

После матча Янник сказал, что розыгрышей в матче было не очень много, но когда они завязывались, то проходили на высоком уровне. Оценка совершенно верная. Потому что оба участника играли как будто на приставке – лупили страшно, двигались быстро, не отпускали заднюю линию.

И в этой борьбе ключевую роль сыграл форхенд Синнера. Джокович в этом матче справа бил намного сильнее, чем в целом по ходу сезона – показывали статистику, что его форхенд летел примерно на 15 км/ч быстрее. Но Янник все равно оказался чуть сильнее. За счет вот таких ударов, например.

Слева итальянец тоже иногда играл в чем-то даже по-джоковичевски. Особенно когда речь заходила об ударах по линии.

В итоге решающий тай-брейк стал кульминацией небольшого, но все же преимущества Синнера в атаке. Он начал с яростного приема второй подачи.

Потом воспользовался тем, что Джокович чуть не дожал подготовительный удар при переходе к сетке.

Продолжил мощной атакой с форхенда.

И дальше уже не оглядывался – дожимал.

***

«Это все часть процесса. Я чувствую, что я увереннее в определенные моменты матча. И мне нужно научиться некоторыми вещам. Мне нужно было играть смело в определенные моменты», – рассуждал Синнер после матча.

В этом году он явно многому научился. И смелости у него сейчас хоть отбавляй.

Теперь он лидер группы и в последнем туре сыграет с Хольгером Руне. А Джоковича ждет Хуберт Хуркач, заменивший травмированного Стефаноса Циципаса.

И есть сценарии, при которых Новак не выйдет в полуфинал даже в случае победы. Например, если он проиграет сет, а Руне победит Синнера.

Четверг будет интересным.

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