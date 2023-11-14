Медведев яростно начал итоговый! Убрал Рублева – который крикнул «иди в жопу» и пнул сетку

Волшебный матч.

В прошлом году Даниил Медведев и Андрей Рублев тоже попали в одну группу на итоговом турнире ATP. Тогда Рублев победил в трех сетах – со счетом 9:7 на решающем тай-брейке.

В этом сезоне все иначе, Медведев убедительно разобрал его со счетом 6:4, 6:2.

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Самое поразительное, что Рублев играл не то чтобы неплохо – а очень хорошо. Временами даже замечательно. Особенно в первом сете.

Андрей полностью демонстрировал возможности своего форхенда: давил мощью и глубиной, хорошо выбивал соперника из позиции обратными кроссами, классно менял направления.

Еще он не боялся ходить к сетке. Иногда он там обжигался.

Но в целом был хорош – особенно когда у него была возможность забить драйв-воллей или смэш, а не играть классический удар с лета.

На подаче Рублев хорошо играл направлениями, иногда включал подачу через середину – а не только выбивающую в ширину, которая эффективно использует глубокую позицию Медведева на приеме. И это явно было неожиданностью для Даниила, который зачастую заранее смещался вбок, чтобы принимать широкую подачу.

И главное, что Андрей классно боролся. В первых двух геймах он отыграл четыре брейк-пойнта – причем во втором ушел с 0:40. И все эти розыгрыши он провел агрессивно, брал игру в свои руки.

Но давление, которое оказывал Медведев, все же сказалось, и при счете 3:3 Рублев впервые проиграл подачу. Интересно, что он вел 30:15, но в самый неподходящий момент скатился к старым проблемам. Например, тут не пошел к сетке, хотя был в идеальной позиции для этого.

А на брейк-пойнте сорвал драйв-воллей, который до этого мощно забивал весь сет.

Проиграв свою подачу, Рублев не поник – в следующих двух геймах на приеме он заработал семь брейк-пойнтов. Но Медведев так подавал и атаковал, что реализовать их не получилось.

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Медведев вообще весь матч провел очень цепко.

Во-первых, он практически не ошибался – а когда начинал, у него в обоих сетах уже было преимущество в брейк. Да, Рублев выжимал из него ошибки – но для этого требовалось очень много работать, огромная сосредоточенность. Сам Даниил ничего не отдавал.

Во-вторых, он сам был агрессивен. Перед матчем ATP выпустила интервью, в котором Рублев рассказывал, что Медведев на корте «убивает тебя медленно». То есть, душит стабильностью. И он это действительно делал. Но еще он набрасывался на мяч каждый раз, когда у него была возможность забить форхенд.

И проходили совершенно феерические удары. Например, этот по линии.

Или прекрасный перевод – в ответ на один из самых сильных форхендов Рублева за весь матч.

В итоге Медведев лишь совсем чуть-чуть уступил Андрею по виннерсам именно в розыгрышах (без учета эйсов) – 14:17. При этом у Даниила за матч всего 8 невынужденных ошибок, а у соперника – 28.

В-третьих, Медведев очень хорошо делал чисто свои фишки. Например, как он придумал и исполнил этот бэкхенд? Кто в мире еще на такое способен?

В-четвертых, подача Медведева работала на высочайшем уровне. У него было под 60% непринятых первых, 10 эйсов – причем многие из них приходились на важные моменты, на брейк-пойнты. Особенно, когда он подавал при счете 5:4 в первом сете.

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Ну и психологически Медведев в разы крепче Рублева.

Уже в первом сете Андрей немного взбесился на выкрик «соберись!» и ответил: «Иди в жопу!»

А поражение в той партии его явно надломило. Он начал хуже контролировать агрессию, больше ошибаться, ему было тяжелее поддерживать тот уровень, который требовался для борьбы с таким Медведевым.

И когда Рублев второй раз проиграл подачу во втором сете, он окончательно потух. Особенно потому, что брейк-пойнт получился очень драматичным. Андрей оступился при игре с лета, упал, пытался вытащить мяч, но не смог.

После этого он сидел на корте с видом человека, у которого в жизни случилась большая трагедия.

Пнул сетку.

Кинул бутылку.

И продолжил страшно грустить.

А в следующем гейме еще и морщился и разминал запястье – на которое упал. Главное, чтобы дальше без травм.

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Медведев теперь миллионный (на самом деле шестой) раз в этом сезоне сыграет с Александром Зверевым (пока личка в 2023-м – 4:1 в пользу россиянина), а Рублев – впервые в карьере поборется с Карлосом Алькарасом.

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