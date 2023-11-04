С миру по Нитке
Блог

Джокович уничтожил две ракетки, но обыграл Руне. И побьет два безумных рекорда

ATP ATP
GOAT GOAT
Новак Джокович Новак Джокович
Хольгер Руне Хольгер Руне
ATP Finals ATP Finals
Теннис Теннис

Великий делает свое дело.

Новак Джоковичу нужно было выиграть один матч на итоговом турнире ATP, чтобы:

1. Восьмой раз в карьере завершить сезон первой ракеткой мира. Новак обновит свой же рекорд – до него никто в мужском туре не завершал год №1 больше шести раз.

2. Гарантировать себе 400 недель на первой строчке рейтинга. До Джоковича никто ни в мужском туре, ни в женском не был первой ракеткой мира так долго.

С задачей он справился, но было тяжело – понадобилось три часа, чтобы обыграть 20-летнего Хольгера Руне. Матч закончился со счетом 7:6(4), 6:7(1), 6:3.

***

Очевидно, что Руне для Джоковича – неудобный соперник. Во всех пяти встречах с Новаком датчанин брал хотя бы сет.

Сам Джокович говорил, что ему не очень нравится играть против Руне – потому что ему не нравится играть «против себя». Хольгер действительно умеет многое из того, что делает Джоковича великим – просто пока не на таком уровне.

Но в Турине он создал сербу огромные проблемы.

Во-первых, он был безумно агрессивен. При первой же возможности он вколачивал и справа, и слева.

Во-вторых, был очень хорош на сетке.

В-третьих, отлично подавал – настучал аж 18 эйсов.

Джокович, правда, находил решения этой проблемы – например, на сетболе в первом сете выдал запатентованный прием навылет. Совершенно невероятный.

Зато тай-брейк второго сета серб провалил – сразу отдал три очка на своей подаче совершенно несвойственными для себя ошибками. Особенно удивительно было их видеть на тай-брейке –  таких условиях Новак обычно наоборот прибавляет. А тут посыпался.

В целом Руне почти весь матч боролся с Джоковичем на равных. Новаку было так тяжело оторваться, что он даже психанул, когда упустил брейк в третьем сете – и ногой растоптал две ракетки за раз.

Хольгера погубили две вещи. Первое: потеря контроля. Иногда он начинал распуливать по аутам, потому что ему так хотелось побыстрее закончить розыгрыш. Хотя по ходу матча было даже удивительно, как хорошо он смотрится в длинных разменах, в которых возможность прострелить навылет ему приходилось зарабатывать. Как тут, например.

Второе: неопытность. Он проиграл свою подачу при счете 2:3 в третьем сете. Там интересный момент. Сначала Руне отыграл брейк-пойнт отличным дропшотом в конце затяжного размена.

Но что он сделал потом? Снова бросил укороченный. И Джокович уже был к нему готов – догнал, неудобно ответил, закрыл сетку, заработал и реализовал брейк-пойнт. И дальше уже очень убедительно довел матч до победы.

Между прочим, уже 19-й подряд – Новак не проигрывает уже около 4 месяцев, с финала «Уимблдона» против Карлоса Алькараса.

***

Джокович во втором раунде группового этапа сыграет с Янником Синнером, Руне – со Стефаносом Циципасом.

Теннисисты против мячей – и того, что их постоянно меняют. Почему это проблема? И как Джокович ее решает?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий