Джокович уничтожил две ракетки, но обыграл Руне. И побьет два безумных рекорда

Великий делает свое дело.

Новак Джоковичу нужно было выиграть один матч на итоговом турнире ATP, чтобы:

1. Восьмой раз в карьере завершить сезон первой ракеткой мира. Новак обновит свой же рекорд – до него никто в мужском туре не завершал год №1 больше шести раз.

2. Гарантировать себе 400 недель на первой строчке рейтинга. До Джоковича никто ни в мужском туре, ни в женском не был первой ракеткой мира так долго.

С задачей он справился, но было тяжело – понадобилось три часа, чтобы обыграть 20-летнего Хольгера Руне. Матч закончился со счетом 7:6(4), 6:7(1), 6:3.

***

Очевидно, что Руне для Джоковича – неудобный соперник. Во всех пяти встречах с Новаком датчанин брал хотя бы сет.

Сам Джокович говорил, что ему не очень нравится играть против Руне – потому что ему не нравится играть «против себя». Хольгер действительно умеет многое из того, что делает Джоковича великим – просто пока не на таком уровне.

Но в Турине он создал сербу огромные проблемы.

Во-первых, он был безумно агрессивен. При первой же возможности он вколачивал и справа, и слева.

Во-вторых, был очень хорош на сетке.

В-третьих, отлично подавал – настучал аж 18 эйсов.

Джокович, правда, находил решения этой проблемы – например, на сетболе в первом сете выдал запатентованный прием навылет. Совершенно невероятный.

Зато тай-брейк второго сета серб провалил – сразу отдал три очка на своей подаче совершенно несвойственными для себя ошибками. Особенно удивительно было их видеть на тай-брейке – таких условиях Новак обычно наоборот прибавляет. А тут посыпался.

В целом Руне почти весь матч боролся с Джоковичем на равных. Новаку было так тяжело оторваться, что он даже психанул, когда упустил брейк в третьем сете – и ногой растоптал две ракетки за раз.

Хольгера погубили две вещи. Первое: потеря контроля. Иногда он начинал распуливать по аутам, потому что ему так хотелось побыстрее закончить розыгрыш. Хотя по ходу матча было даже удивительно, как хорошо он смотрится в длинных разменах, в которых возможность прострелить навылет ему приходилось зарабатывать. Как тут, например.

Второе: неопытность. Он проиграл свою подачу при счете 2:3 в третьем сете. Там интересный момент. Сначала Руне отыграл брейк-пойнт отличным дропшотом в конце затяжного размена.

Но что он сделал потом? Снова бросил укороченный. И Джокович уже был к нему готов – догнал, неудобно ответил, закрыл сетку, заработал и реализовал брейк-пойнт. И дальше уже очень убедительно довел матч до победы.

Между прочим, уже 19-й подряд – Новак не проигрывает уже около 4 месяцев, с финала «Уимблдона» против Карлоса Алькараса.

***

Джокович во втором раунде группового этапа сыграет с Янником Синнером, Руне – со Стефаносом Циципасом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе