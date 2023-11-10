Медведев и Рублев выйдут в полуфинал на итоговом турнире? Кто провалится? Разбираем группы

Уже в воскресенье в Турине стартует итоговый турнир ATP, на котором сыграют восемь лучших игроков завершающегося сезона.

На всякий случай напомним формат. Игроков разделили на две группы, в которой каждый сыграет с каждым. Два человека выйдут в полуфинал, где первые места каждой группы сыграют со вторыми.

А теперь давайте прикинем, чего ждать от последнего теннисного супертурнира 2023-го.

Красная группа

В нее попали оба российских участника ATP Finals – Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Кто провалится?

Есть ощущение, что это будет Карлос Алькарас. Есть три причины:

1. В конце сезона испанец явно просел по игровой форме. Серия неудачных по его меркам выступлений практически лишила его шансов на первую строчку рейтинга по итогам 2023-го – хотя изначально в борьбе с Джоковичем он выглядел чуть ли не фаворитом.

2. Итоговый станет его вторым турниром после травмы стопы и ягодиц. И на первом – в Париже – он вообще не впечатлил и проиграл в первом же матче Роману Сафиуллину. Особенной проблемой была работа ног – как только Алькарасу приходилось делать к мячу буквально два шага, игра сыпалась.

3. Алькарас похож на Надаля тем, что залы – его слабое место. В них у него худший процент побед (70%). Правда, у него даже были победы над топ-10 на крытых кортах – но еще в 2021-м. А последние два сезона он подходит к сезону залов уставшим и травмированным.

И в группе у него люди, которые в залах наоборот играют очень хорошо. Так что кажется, что Карлос может уехать из Турина вообще без побед.

Кто выйдет из группы?

С первого места – Даниил Медведев. В прошлом году он уехал с итогового с тремя поражениями на решающих тай-брейках, в двух матчах упустив подачу на победу. Но сейчас Даниил совершенно другой.

На харде он один из сильнейших игроков мира – если не сильнейший в этом сезоне. В залах он традиционно хорош. И сейчас он настроен исправлять прошлогодние ошибки: «Я испытываю меньшее давление. Перед тем, как я выиграл титул в 2020-м, на предыдущем итоговом я проиграл все три матча. И теннис – такая цикличная штука.

<…> Конечно, в этом году я постараюсь выступить лучше. И пару лет назад именно так и произошло, мне удалось выиграть титул. Надеюсь на повторение истории».

В целом Медведев конца 2023-го выглядит сильнее соперников по группе.

Со вторым местом чуть сложнее, но кажется, что выходить должен Андрей Рублев, а не Александр Зверев. Немец по ходу сезона нашел былую форму, показывал отличные результаты, но в конце года просел – начиная с «Мастерса» в Шанхае, у него четыре победы и четыре поражения. В том числе от Рублева в Вене.

Андрей же наоборот мощно проводит концовку – вышел в финал в Шанхае и в полуфинале в Париже был реально очень близок к тому, чтобы обыграть Джоковича. Поэтому он выглядит предпочтительнее.

Зеленая группа

Или же группа Новака Джоковича.

Кто провалится?

Хольгер Руне. Датчанина штормило всю вторую половину сезона – после «Уимблдона» он проиграл семь матчей из восьми. Потом в его команду пришел Борис Беккер, и Хольгер ожил – вышел в полуфинал в Базеле, где проиграл будущему чемпиону Оже-Альяссиму, а в четвертьфинале в Париже взял сет у Джоковича.

Несмотря на это, есть ощущение, что пока он не готов обыгрывать самых-самых топов.

Кто выйдет из группы?

Первое место очевидно – Джокович. Лучший игрок мира с большим отрывом – который способен взять «Мастерс», по собственному признанию, проводя на унитазе больше времени, чем на тренировочном корте, как было в Париже.

Джокович – это прямо образец спортсмена, чемпиона. У него может не получаться, он может плохо себя чувствовать, но он умеет бороться и выжимать из себя максимум. И обычно этого хватает, чтобы обыграть кого угодно.

Соперники по группе ему тоже достались хорошие – очень удобный Циципас (10 побед подряд) и никогда не обыгрывавший его Синнер (3:0 в личке). С Руне у него были проблемы, он даже уступал ему в личке, но в Париже обыграл его с кишечным вирусом.

В целом сейчас нет причин сомневаться в Джоковиче. Ни одной.

За второе место должны бороться Циципас и Синнер, и это будет очень интересно. Грек, кажется, оправился от кризиса, который его накрыл в конце лета и начале осени – и в залах показывает приличные результаты. С другой стороны, каких-то больших побед у него не было – если не считать матча с просевшим Зверевым в Париже.

А Синнер в конце года невероятно хорош и демонстрирует, что он в 2023-м переродился. Достаточно сказать, что он дважды обыграл в финалах Медведева, которому до этого проиграл все шесть матчей.

Так что итальянец выглядит предпочтительнее. За него же еще будут играть домашние трибуны.

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А вы чего ждете от итогового турнира? Пишите в комментариях!

Теннисисты против мячей – и того, что их постоянно меняют. Почему это проблема? И как Джокович ее решает?

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Фото: Wang Lili, Marco Alpozzi, Panoramic, Claudio Thoma, Felice Calabr, IMAGO/HMB Media/Antonio Borga/