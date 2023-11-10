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Медведев и Рублев выйдут в полуфинал на итоговом турнире? Кто провалится? Разбираем группы

Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Даниил Медведев Даниил Медведев
Александр Зверев Александр Зверев
ATP ATP
Андрей Рублев Андрей Рублев
Хольгер Руне Хольгер Руне
Янник Синнер Янник Синнер
ATP Finals ATP Finals
Новак Джокович Новак Джокович
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Теннис Теннис

Уже в воскресенье в Турине стартует итоговый турнир ATP, на котором сыграют восемь лучших игроков завершающегося сезона.

На всякий случай напомним формат. Игроков разделили на две группы, в которой каждый сыграет с каждым. Два человека выйдут в полуфинал, где первые места каждой группы сыграют со вторыми.

А теперь давайте прикинем, чего ждать от последнего теннисного супертурнира 2023-го.

Красная группа

В нее попали оба российских участника ATP Finals – Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Кто провалится?

Есть ощущение, что это будет Карлос Алькарас. Есть три причины:

1. В конце сезона испанец явно просел по игровой форме. Серия неудачных по его меркам выступлений практически лишила его шансов на первую строчку рейтинга по итогам 2023-го – хотя изначально в борьбе с Джоковичем он выглядел чуть ли не фаворитом.

2. Итоговый станет его вторым турниром после травмы стопы и ягодиц. И на первом – в Париже – он вообще не впечатлил и проиграл в первом же матче Роману Сафиуллину. Особенной проблемой была работа ног – как только Алькарасу приходилось делать к мячу буквально два шага, игра сыпалась.

3. Алькарас похож на Надаля тем, что залы – его слабое место. В них у него худший процент побед (70%). Правда, у него даже были победы над топ-10 на крытых кортах – но еще в 2021-м. А последние два сезона он подходит к сезону залов уставшим и травмированным.

И в группе у него люди, которые в залах наоборот играют очень хорошо. Так что кажется, что Карлос может уехать из Турина вообще без побед.

Кто выйдет из группы?

С первого места – Даниил Медведев. В прошлом году он уехал с итогового с тремя поражениями на решающих тай-брейках, в двух матчах упустив подачу на победу. Но сейчас Даниил совершенно другой.

На харде он один из сильнейших игроков мира – если не сильнейший в этом сезоне. В залах он традиционно хорош. И сейчас он настроен исправлять прошлогодние ошибки: «Я испытываю меньшее давление. Перед тем, как я выиграл титул в 2020-м, на предыдущем итоговом я проиграл все три матча. И теннис – такая цикличная штука.

<…> Конечно, в этом году я постараюсь выступить лучше. И пару лет назад именно так и произошло, мне удалось выиграть титул. Надеюсь на повторение истории».

В целом Медведев конца 2023-го выглядит сильнее соперников по группе.

Со вторым местом чуть сложнее, но кажется, что выходить должен Андрей Рублев, а не Александр Зверев. Немец по ходу сезона нашел былую форму, показывал отличные результаты, но в конце года просел – начиная с «Мастерса» в Шанхае, у него четыре победы и четыре поражения. В том числе от Рублева в Вене.

Андрей же наоборот мощно проводит концовку – вышел в финал в Шанхае и в полуфинале в Париже был реально очень близок к тому, чтобы обыграть Джоковича. Поэтому он выглядит предпочтительнее.

Зеленая группа

Или же группа Новака Джоковича.

Кто провалится?

Хольгер Руне. Датчанина штормило всю вторую половину сезона – после «Уимблдона» он проиграл семь матчей из восьми. Потом в его команду пришел Борис Беккер, и Хольгер ожил – вышел в полуфинал в Базеле, где проиграл будущему чемпиону Оже-Альяссиму, а в четвертьфинале в Париже взял сет у Джоковича.

Несмотря на это, есть ощущение, что пока он не готов обыгрывать самых-самых топов.

Кто выйдет из группы?

Первое место очевидно – Джокович. Лучший игрок мира с большим отрывом – который способен взять «Мастерс», по собственному признанию, проводя на унитазе больше времени, чем на тренировочном корте, как было в Париже.

Джокович – это прямо образец спортсмена, чемпиона. У него может не получаться, он может плохо себя чувствовать, но он умеет бороться и выжимать из себя максимум. И обычно этого хватает, чтобы обыграть кого угодно.

Соперники по группе ему тоже достались хорошие – очень удобный Циципас (10 побед подряд) и никогда не обыгрывавший его Синнер (3:0 в личке). С Руне у него были проблемы, он даже уступал ему в личке, но в Париже обыграл его с кишечным вирусом.

В целом сейчас нет причин сомневаться в Джоковиче. Ни одной.

За второе место должны бороться Циципас и Синнер, и это будет очень интересно. Грек, кажется, оправился от кризиса, который его накрыл в конце лета и начале осени – и в залах показывает приличные результаты. С другой стороны, каких-то больших побед у него не было – если не считать матча с просевшим Зверевым в Париже.

А Синнер в конце года невероятно хорош и демонстрирует, что он в 2023-м переродился. Достаточно сказать, что он дважды обыграл в финалах Медведева, которому до этого проиграл все шесть матчей.

Так что итальянец выглядит предпочтительнее. За него же еще будут играть домашние трибуны.

***

А вы чего ждете от итогового турнира? Пишите в комментариях!

Теннисисты против мячей – и того, что их постоянно меняют. Почему это проблема? И как Джокович ее решает?

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Фото: Wang Lili, Marco Alpozzi, Panoramic, Claudio Thoma, Felice Calabr, IMAGO/HMB Media/Antonio Borga/

3 комментария

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LeNok
От Карлоса вообще непонятно что ждать на итоговом и его реальный уровень игры в зале вызывает вопросы.Ну он выиграл Уим,когда от него никто не ждал.С группой ему не повезло-3 матёрых дядьки,которые любят играть в залах.Ну с другой стороны эти дядьки не знают толком его уровень в залах и Алькарас может их удивить.Даня как по мне доигрывает сезон уж сильно на ободах .Ему легко может не хватить физики для выхода из группы.Рубль по игре именно в залах на данный момент времени выглядит предпочтительнее соперников по группе,но он может психологически поплыть в любой момент.Зверев может и кажется небольшим аусайдером в группе,но за счёт подаванства легко может и выйти из неё.
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Istianoff
Наверное лучший игрок на харде в этом сезоне))))
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Кагов
Финал Джокович-Медведев!
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