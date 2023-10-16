Цирк на итоговом турнире WTA: корт построили поздно и плохо. Соболенко говорит о неуважении

В ночь на понедельник в мексиканском курортном городе Канкун стартовал итоговый турнир WTA. После первых матчей Елена Рыбакина сказала, что корт не соответствует уровню WTA Finals, а Арина Соболенко вообще назвала его новым уровнем неуважения к игрокам.

Почему так вышло?

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О том, что итоговый турнир пройдет в Канкуне, WTA объявила только 7 сентября – чуть меньше чем за две месяца до старта. Поэтому времени на организацию было очень мало.

И по ходу подготовки возникли новые проблемы.

Как выяснил польский Canal+, изначально планировалось, что турнир пройдет на крытом стадионе. Но в последний момент выяснилось, что для этого у арены слишком низкий потолок – и под него не влезут все необходимые конструкции.

Поэтому пришлось срочно строить открытый стадион.

Еще была информация, что на строительство временного стадиона WTA (которая, напомним, взяла почти все расходы по организации турнира на себя) потратила $6 млн. Но за пару дней до старта он выглядел вот так.

За строительство взялись в последний момент, потому что место расположения стадиона пересекается с полем для гольфа у гостиницы. И чтобы гости могли подольше им пользоваться, возведение арены сдвинули на максимально поздний срок.

В итоге лучшие теннисистки мира смогли потренироваться на корте, на котором они разыгрывают флагманский турнир WTA, только в субботу перед турниром. До этого у них было только две тренировочных площадки, которые, естественно, немного отличаются от основной. Это отмечали многие теннисистки, успевшие потренироваться до старта – например, Джессика Пегула.

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В основном по вопросу стадиона девушки высказывались очень дипломатично – отмечали, что все старались, но в тяжелых обстоятельствах было трудно сделать все идеально.

Онс Жабер в субботу выступила чуть радикальнее: «Я не хочу умалять усилия строителей. Хочу их поблагодарить. Но я очень недовольна тем, что это первый день, когда мы можем потренироваться на стадионе. Это же очень крупный турнир. Мы должны иметь возможность подготовиться. Надеюсь, такое больше никогда не повторится. Никогда…»

Желание, чтобы стадион итогового был готов к среде перед турниром, даже вошло в ее тройку на следующий сезон.

Чуть жестче изначально выступила Елена Рыбакина: «Меня удивило то, что у нас не было возможности потренироваться. Я смогу только вечером, а завтра у меня матч, так что я немного расстроена».

А после первого матча она была даже сурова: «Я не очень довольна условиями и организацией турнира. Насчет корта даже говорить не хочется. Конечно, он плохой. Это не уровень итогового турнира. Все делали очень поздно, у них не было времени исправить ошибки».

Елена объясняла, что их-за ошибок при строительстве мяч отскакивает нестабильно и неровно – поэтому в игре было много сорванных ударов.

Но главным критиком стала Арина Соболенко. После первого раунда в группе она сказала: «Это новый уровень неуважения к игрокам от WTA. Иногда мне кажется, что двигаться по этому корту опасно. От итогового турнира я жду другого уровня».

Позже ей пришлось чуть объяснить позицию: «Очень разочарована WTA и своим опытом пребывания на итоговом. Как теннисистка я чувствую неуважение со стороны WTA. Думаю, большинство игроков со мной согласятся. Это не тот уровень организации, которого ждешь от итогового турнира.

Честно говоря, я не считаю безопасным передвижение на этом корте, отскоки разные, и только вчера мы смогли на нем потренироваться. У нас не было возможности это сделать до вчерашнего дня. Это неприемлемо, когда столько всего стоит на кону.

Несмотря на все сказанное, я бы хотела выразить благодарность местным организаторам, всем, кто создавал этот корт в последний момент, и всем, кто работает на турнире. Знаю, что это не их вина, и хочу, чтобы они, как и все мексиканские болельщики, знали, что я их люблю и ценю. Рада быть в Мексике, просто меня расстраивает WTA и вся эта ситуация».

Не ее одну.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill