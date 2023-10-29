Медведев и Синнер провели великий финал. Жалко, Даниил проиграл – и вел себя странно

Триллер в Вене.

Очень редко получается так, что в концовке сезона мы получаем финал, в котором встречаются два топа и показывают максимум. Турнир в Вене стал исключением.

Даниил Медведев и Янник Синнер выдали 3-часовой эпос, в котором были постоянные смены динамики, 20-минутный гейм, небольшие терки и очень-очень-очень-очень много классного тенниса.

Синнер победил – 7:6(7), 4:6, 6:3.

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Синнер выиграл у Медведева уже второй матч подряд. И очень интересно то, как изменилась динамика их борьбы.

Еще в начале сезона Даниил относительно спокойно переигрывал итальянца за счет контроля на задней линии. Его движения, умения не ошибаться и всплесками поддавливать хватало, чтобы доминировать над Янником – Медведев вел в личке 6:0.

Но в последних двух матчах мы видим нового Синнера. Сверхагрессивного, разнообразного и способного на адаптации.

1. Янник явно прибавил в движении – потому что ноги стали сильнее. Вместе с гибкостью это позволяет ему как тащить в обороне, так и быть более агрессивным при ударах в движении, когда надо выбираться из непростых позиций. Против Медведева это было особенно заметно, когда он искал ответы на косые и короткие кроссы справа.

2. Удар слева Синнера – просто красота. Он находил такие углы с кроссов, что выбивал Медведева из позиции – а сделать это нереально трудно.

3. Переводы по линии тоже весь матч шли отменно и приносили очень много позиционных благ.

4. Справа Янник иногда разряжал так, что зрители на трибунах не могли поверить в увиденное.

5. Тренер итальянца Даррен Кейхилл весь матч кричал ему, чтобы он не ввязывался в темповые размены, чтобы он искал способы ломать удобную Медведеву динамику – дропшоты, подрезки, высокие мячи. С дропшотами у Синнера все было неплохо. А в конце матча он вообще выдал один из самых красивых ударов недели.

6. Хорошо работала антимедведевская классика – выходы к сетке. Но в них Синнер проявил гибкость и умение быстро адаптироваться. В начале матча Даниил пару раз обжег его приемами, когда Янник шел к сетке с косых подач.

В итоге итальянец поменял направление, стал больше подавать через середину. Это, во-первых, не давало Медведеву угла для атаки. Во-вторых, становилось неожиданностью – и Синнер положил несколько важнейших эйсов. Особенно на тай-брейке.

7. В целом Янник очень классно и быстро двигал мяч, постоянно заставлял Медведева бегать. Он постоянно менял направления, а встречал мяч так рано, что практически всегда бил чуть ли не с полулета. Это требует огромной сосредоточенности, таланта – и невероятного движения.

8. При этом надо отметить, что Синнер в ключевые моменты был не так цепок, как в том же Пекине. У него проходили необязательные ошибки – особенно ужасны были некоторые удары с лета на брейк-пойнтах.

9. Очень показательно было то, что Синнер в третьем сете вырвал брейк в 20-минутном гейме с девятой попытки. Но потом сразу же отдал подачу, наделав ошибок.

10. Но еще важнее то, что сразу после этого он сделал еще один и довел матч до победы.

11. Правда, при счете 5:3 у Медведева были шансы отыграться – двойной брейк-пойнт. Но на первом он выдал феерическую ошибку (догнал плохой дропшот, но пихнул мяч в аут по длине) и дальше зацепиться уже не смог.

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Отдельно нужно поговорить про поведение Даниила. В этом матче было два странных момента.

Во-первых, он вспомнил давние времена и немного наехал на Синнера за то, что тот не извинился за нетбол. Хотя касание было мелким и на игру особо не повлияло.

Во-вторых, в третьем сете у Медведева так картинно подламывались ноги, что возник вопрос – ему на самом деле тяжело или он так соперника пародирует? Который между розыгрышами действительно морщился, но потом прекрасно бегал.

В общем, впечатление от финала это не испортило, но вопросы есть.

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Фото: Gettyimages.ru/Thomas Kronsteiner