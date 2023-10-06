Женский теннис громко уходил из Китая из-за дела Шуай Пэн – а теперь вернулся. Почему они поступились принципом?

Вероятно, дело в деньгах.

В этом году большие теннисные турниры впервые с 2019-го и начала пандемии коронавируса (помните такой?) проходят в Китае. Для женского тенниса возвращение получилось противоречивым, потому что до сих пор нет ответа на один очень важный вопрос.

Где Шуай Пэн?

В чем история?

Коротко напомним, откуда этот вопрос вообще появился.

В 2021-м экс-первая ракетка мира в парном разряде Шуай Пэн в соцсети Weibo обвинила бывшего вице-премьера Китая в принуждении к сексу.

В течение нескольких минут ее пост удалили, а потом в китайском сегменте интернета жестко терли любые упоминания обвинений. Например, скриншоты поста теннисистки нельзя было отправить даже в частной переписке в мессенджере WeChat. А в Weibo убрали возможность комментировать посты Наоми Осаки, которая писала сообщения в поддержку Шуай Пэн. Аккаунт WTA просто убрали из поиска – хотя заявления по поводу всей это ситуации организация туда даже не постила.

После появления обвинений двукратная чемпионка парных «Больших шлемов» не выходила на связь. Отсюда и появился хэштег #гдеПэнШуай, который использовали журналисты, болельщики и многие игроки, озабоченные судьбой коллеги.

Позже она нашлась, но у многих возникало ощущение, что ее принуждают делать вид, что все хорошо.

Следующим этапом ее возвращения был созвон с главой МОК Томасом Бахом и интервью корреспонденту L’Equipe во время Олимпиады в Пекине. В нем она под присмотром китайского чиновника сказала примерно следующее: в домогательствах не обвиняла, не пропадала, цензуре не подвергалась.

WTA на фоне всей это истории приняла очень жесткое решение – уйти из Китая, пока местные власти не выполнят два условия:

1. Предоставить независимое и поддающееся проверке подтверждение, что Шуай Пэн в безопасности. Глава WTA Стив Саймон хотел, чтобы Шуай Пэн разрешили покинуть страну или чтобы она поговорила с ним по телемосту.

2. «Справедливое, полное, прозрачное и не подверженное цензуре» расследование ее обвинений.

Позже Саймон несколько раз подтверждал решимость не возвращаться в Китай, пока условия не будут выполнены. Например, еще в ноябре 2022-го он говорил: «Мы заняли жесткую позицию и не собираемся от нее отходить, мы не намерены поступаться нашими принципами».

Сейчас про Шуай Пэн точно ничего не известно, но WTA все равно вернулась

В этом году Китай постепенно снимал ковидные ограничения, и в начале года стало понятно, что страна будет готова снова принимать турниры.

И весной WTA объявила, что тоже вернется в Китай. При этом:

● за пределы Китая Шуай Пэн не выезжала;

● личную встречу или телемост с Саймоном не организовали;

● с коллегами она не общается;

● соцсети, где у нее больше миллиона подписчиков, она теперь не ведет;

● на людях появляется только в рамках формальных мероприятий;

● расследования обвинений не было.

В итоге Саймону пришлось признать поражение: «Сейчас мы убеждены, что требования, которые мы выдвинули, не будут выполнены. И поэтому не имеет смысла придерживаться той же стратегии, нам нужен другой подход».

В чем конкретно будет заключаться новый подход, он не пояснял.

Почти все теннисистки вернулись в Китай вместе с туром. Исключением стала разве что Ализе Корне – которая одной из первых отреагировала на исчезновение Шуай Пэн. Она выпустила заявление:

«Оставаясь верной своим убеждениям и заботясь о здоровье, я решила, что в этом году не буду играть в Китае. Поэтому мой сезон возобновится в октябре».

Вероятная причина – экономическая. Тур слишком завязан на Китае, а уход считался «экзистенциальной угрозой»

WTA и раньше критиковали за слишком большую ставку на Китай – а сделана она была совершенно сознательно и очевидно.

В 2008 году в Китае проходило всего два женских турнира, в последнем доковидном 2019-м – уже девять, включая итоговый в Шэньчжэне. И призовые на этих турнирах были огромными. Например, на итоговом – 14 млн долларов (на тот момент самые большие в обоих турах), в Пекине – 8,3 млн (четвертый показатель в WTA).

В сумме китайские турниры в 2019-м давали больше 30 млн призовых.

Вклад в женский теннис куда больше. Тот же Стив Саймон говорил, что Китай готов инвестировать миллиард долларов. А еще у WTA был 10-летний контракт с китайской стриминговой платформой iQiyi, который оценивали в 120 млн долларов.

Журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм утверждал, что Китай отвечает за треть прибыли WTA. В финансовой отчетности организации за 2019-й говорилось, что общая прибыль составила 110 млн. Получается, что Китай давал около 37 млн. Правда, Саймон отрицал, что эта цифра соответствует действительности.

При этом сам Саймон говорил, что уход из Китая приведет к потере «миллионов долларов». Инсайдеры из WTA не называли конкретных цифр, но утверждали, что сумма будет восьмизначной.

И это особенно важно с учетом того, что даже 2019-й WTA закончила с убытком – расходы оказались больше прибыли на миллион долларов. Представители организации говорили, что в 2020-м и 2021-м убытки оказались восьмизначным, но, опять же, не называли конкретных цифр. Правда, по их утверждению, в 2022-м ситуация выправилась.

Потеря Китая привела не только к потере доходов, которые WTA получает из страны, но и к новым расходам – потому что, например, призовой фонд для итогового турнира 2021-го и 2022-го (по 5 млн) туру пришлось обеспечивать самостоятельно. В Китае 14 млн давали организаторы.

В целом в предыдущие два сезона WTA удалось как-то заменить китайские турниры, но замены приходилось субсидировать.

Параллельно с этим процессом тур начал поиски других источников дохода. Например, нашли титульного спонсора – компанию Hologic. Кроме того, договорились об инвестиции с фондом CVC – по сути, он купил 20% WTA за 150 млн долларов. Опять же, руководство тура говорит, что все процессы были запущены еще до появления проблем с Китаем. Но активизировались они как раз в последние два года.

Проблема итогового турнира как символ кризиса

Одна из ключевых и самых символичных проблем, с которой WTA столкнулся без Китая, – место проведения итогового турнира.

Планировалось, что в Шэньчжэне он будет проходить 10 лет и под него построят новый стадион больше чем за 100 млн долларов. Но после того, как началась пандемия, итоговый-2020 не состоялся вообще, а дальше процесс поиска нового дома для флагманского турнира проходил очень судорожно.

В 2021-м в последний момент нашли Гвадалахару – и там все прошло более-менее успешно. В прошлом году опять же в последний момент нашли американский мегаполис Форт-Уорт, светивший в камеры пустыми трибунами. И повторимся – призовые за итоговый платили не организаторы, а WTA, так что все это шло в убыток.

В этом году место проведения итогового нашлось только за два месяца до его начала. И это была настоящая драма. Сначала появились слухи о переезде в Саудовскую Аравию, где предлагали много денег. Но это вызвало массовое недовольство, потому что консервативные ценности страны не совпадают с либеральным духом WTA.

Потом заговорили об Остраве или Праге. Но в итоге в последний момент решили дернуть в мексиканский Канкун. Это тоже вызывает вопросы – но в основном логистические. Потому что в конце и так утомительного сезона топ-теннисисткам придется еще раз прокатиться в Северную Америку.

В итоге чешский организатор, претендовавший на итоговый, обозвал WTA дилетантами и выдвинул вполне справедливую претензию – в Канкуне организации опять же придется все оплачивать самой. (И тут еще важно отметить, что это не единственные крупные расходы – потому что скоро WTA планирует запустить программу выравнивания призовых с мужским туром. За счет средств тура).

И даже если отбросить финансовые вопросы, очень сложно продвигать тур, когда место проведения флагманского мероприятия становится известно только за два месяца до его начала. От этого должно быть неприятно всем – от маркетологов, которым надо его как-то продавать и заманивать зрителей на трибуны, до самих теннисисток.

Возможно, итоговый и не вернется в Китай. Но пока не возник кризис, его перспективы выглядели куда радужнее.

Так что становится понятно, почему WTA все же пересмотрела свою жесткую позицию по поводу Китая.

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Фото: ZUMAPRESS.com, Frank Molter, Zhang Duan/Global Look Press; Gettyimages.ru/Tao Zhang, Clive Brunskill