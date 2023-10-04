😔 Медведев проиграл финал Пекина суперскому Синнеру. Тот провел два идеальных тай-брейка

Итальянец победил впервые за 7 матчей.

Даниил Медведев был в шаге от того, чтобы вычеркнуть турнир в Пекине из очень короткого списка крупных хардовых соревнований, которые он еще не выигрывал. В финале он был фаворитом – против Янника Синнера, у которого выиграл все шесть предыдущих матчей.

Но в этот раз он с итальянцем не справился – проиграв на двух тай-брейках, 6:7(2), 6:7(2).

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Самое важное, что нужно знать про этот финал – он был крайне качественным и очень-очень упорным. И Синнер провел его на феноменальном уровне.

За весь матч он сделал одну глупость – когда при счете 4:3 в первом сете на брейк-пойнте провел идеальный розыгрыш, но завершил его сорванным смэшем. И потом вместо подачи на партию боролся дальше при счете 4:4.

Важно то, что раньше после такого Янник мог посыпаться. А тут не посыпался.

А два тай-брейка в его исполнении – это что-то космическое.

● Он был очень агрессивен – как и весь матч. Он закончил встречу, забив 28 виннерсов при всего 24 невынужденных ошибках. И на тай-брейках взвинчивал уровень особенно высоко.

● Синнер умно использовал точные уходящие подачи, готовившие выход к сетке. По ходу матча он иногда на этом обжигался, когда у Медведева проходили космические приемы. Но на тай-брейках они не проходили.

● Синнер понимал, что оборона Даниила – это глыба. И был готов выигрывать размены по два-три раза. Это особенно ярко проявилось в том, как он выиграл первое очко на втором тай-брейке. Медведев там смог перезагрузить розыгрыш отличной свечой, но Янник отыгрался, снова захватил инициативу – в итоге забил и сделал мини-брейк.

● Иногда Янник сам выдавал нечто медведевское – например, эту обводку при счете 5:2 на втором тай-брейке.

● А его прием? Как только Медведев чуть проседал на подаче, ему становилось очень тяжело. Матчбол – лучшая тому иллюстрация.

● Даниил в целом играл отлично, но на тай-брейках чуть проседал. Это проявлялось и в ошибках (например, бэкхенде по линию в сетку в начале 13-го гейма во втором сете), но в основном в том, что он становился излишне пассивен. И Синнер это раскручивал на максимум, выжигая корт атаками.

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Янник выиграл третий титул в этом сезоне и девятый в карьере. В новом рейтинге он будет четвертой ракеткой мира.

Итальянец продолжает лучший год в карьере – по ходу которого он впервые вышел в полуфинал «Большого шлема» и выиграл «Мастерс». И видно, что он прогрессирует в игре, становится разнообразнее и психологически жестче.

Это впечатляет.

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Фото: East News/AP Photo/Andy Wong