Медведев в полуфинале Пекина, но недоволен мячами. Что с ними не так?

Говорит, что они вредят теннису.

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине. Для этого он впервые в карьере обыграл Юго Эмбера, которому до этого уступал дважды – 6:4, 3:6, 6:1.

Матч получился очень странным. В первом сете они обменивались брейками, по очереди проводя ужасные геймы. Например, первый раз Эмбер проиграл свою подачу, сделав две двойных и две невынужденных ошибки. Медведев сразу же вернул – со счета 40:15 повторил комбинацию из двух двойных и двух невынужденных.

Во втором сете Даниил проиграл свою при счете 3:4, выдав в одном гейме четыре двойных ошибки – причем завершил тремя подряд.

В третьей партии они с Эмбером тоже обменялись брейками, но потом Даниил дожал. В целом было впечатление, что им обоим было трудно поймать баланс между агрессией и стабильностью. Медведев в какие-то моменты играл слишком пассивно, а в какие-то – как будто лупил на пофиг. Эмбер лупил всегда, но попадал с переменным успехом.

Даниил после матча сказал, что объяснить его динамику непросто. А потом назвал причину, по которой игра получилось такой, какой получилась:

«Для харда эти мячи просто смешные. В третьем сете я проиграл свою подачу, но выиграл 6:1. Это ненормально. Но мы так играем уже весь год».

Вообще на пекинские мячи он жалуется после каждого матча. Например, после первого круга против Томми Пола, где Даниил отдал всего три гейма, он сказал:

«Перед матчем я думал, что условия довольно быстрые, но мячи – медленные. Во время матча они становятся очень тяжелыми, очень медленными. В первом же гейме у нас сразу был розыгрыш из 30 ударов, было ощущение, что невозможно забить навылет.

Я могу очень хорошо играть в таких условиях, выигрывать турниры. Но для тенниса это не очень хорошо – все думают: «Зачем рисковать, бить по линиям, когда все так медленно?» В итоге получаются розыгрыши из 30 ударов в середину.

Мне это нравится, но для тенниса это не очень хорошо».

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Вообще игроки жалуются на мячи уже весь год. Коротко напомним основные причины недовольства:

1. У них плохое качество – они быстро распушаются и теряют внутреннее давление. Поэтому ими сложнее пробивать навылет.

2. Их труднее крутить – и поэтому труднее контролировать.

3. Поскольку они тяжелые, это приводит к проблемам со здоровьем – с локтями запястьями и плечами.

А еще игрокам по классике не нравится то, что игроки слишком часто меняют – на разных турнирах используют разных производителей и модели. Поэтому им постоянно приходится адаптироваться.

Недавно об этом написал бельгиец Зизу Бергс: «Многие игроки травмируют запястья, но, наверное, это можно было бы предотвратить, если бы мячи не меняли каждую неделю».

Его поддержали и более именитые коллеги – например, трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка. Или Тэйлор Фриц, написавший: «Из-за смены мячей у меня с начала американской серии проблемы с запястьем. За три недели у нас было три разных мяча».

И даже Карлос Алькарас, который обычно всем доволен, немного посетовал: «Я это почувствовал с первой же тренировки в Пекине. Тяжело, но теннисисту нужно привыкать.

На всех или почти на всех турнирах разные мячи. К этому нужно привыкнуть. Когда приезжаешь на турнир, думаешь: «Какой будет мяч?». Мне кажется, этим вопросом задается каждый игрок».

Так что дело серьезное.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Stobe / Freier Fotograf, Emmanuel Wong / Freier Fotograf, Fred Lee / Freier Fotograf