Кудерметова проваливала половину сезона – и вдруг взяла титул, обыграв двух соперниц из топ-5

Перерождение.

Вероника Кудерметова начала сезон-2023 в топ-10. Но провела его совсем не на таком уровне.

• На «Больших шлемах» не проходила дальше второго круга.

• Выдавала длинные серии поражений – например, четыре матча подряд весной.

• Только к грунту она немного оправилась и вышла в полуфинал в Мадриде и Риме, но дальше – поражение в первом круге «Ролан Гаррос».

• На траве тоже было многообещающее начало – финал в Хертогенбоше. Но дальше – поражение во втором круге «Уимблдона». Правда, от будущей чемпионки Маркеты Вондроушовой.

• А после «Уимблдона» начался вообще мрачный период – пять поражений в семи матчах. Причем одну из побед Кудерметова одержала над Эжени Бушар, которая со следующего года вообще собирается в пиклбол играть.

Тем удивительнее то, что Кудерметова показала в Токио, где совершенно из ниоткуда взяла второй титул в карьере.

***

Концовка турнира от Кудерметовой получилась особенно впечатляющей.

В пятницу она впервые в карьере обыграла первую сеяную Игу Швентек – у которой до этого взяла всего 10 геймов в четырех матчах.

В субботу Вероника за 3,5 часа прошла Анастасию Павлюченкову.

А в воскресенье в финале разобралась с четвертой ракеткой мира и второй сеяной Джессикой Пегулой – 7:5, 6:1.

Игра, которую показывала Кудерметова, это классический силовой теннис. Воплощенный в жизнь на высочайшем уровне.

1. Подача. О ней говорили всю неделю – особенно после матча со Швентек. Но как не говорить, если за счет агрессии, точности, разнообразия Кудерметова стабильно выигрывала легкие очки или создавала себе позиции для быстрой атаки? А это же база современного тенниса.

2. Форхенд. В финале он иногда сбоил, и Вероника выдавала по три невынужденных ошибки в одном гейме – и потом недовольно смотрела на свою команду. Но это были временные провалы. Большую часть матча форхенд шел – и Кудерметова за счет этого доминировала.

3. Настрой. Это, наверное, главная причина победы россиянки. Даже немного удивительно видеть, насколько она сейчас спокойна. Нет, конечно, она и поглядывает и покрикивает в сторону ложи, но в игре негативные эмоции почти не проявляются. Нет какой-то суеты или глупых решений.

4. Терпеливая агрессия. Все предыдущие пункты выливаются в то, что Кудерметова переигрывала соперниц за счет постоянного давления в любых ситуациях. Подаешь слабую подачу? Готовься получать – в финале, например, россиянка половину своих виннерсов забила прямо с приема. Дала короткий мяч? Кудерметова перехватывает инициативу. Длинный розыгрыш? Там просто тоже не будет.

5. Если говорить конкретно про финал, то нужно отметить, что Пегула сыграла так себе. У нее не шла подача, и постепенно это повлияло на всю игру – за подачей посыпался форхенд, настроение тоже испортилось, так что доигрывала американка уже совсем блекло.

Но Кудерметова тоже очень здорово сыграла, чтобы не дать сопернице перезагрузиться и потенциально развернуть матч.

***

Вероника взяла второй титул в карьере – первый был в Чарлстоне в 2021-м, после чего она проиграла четыре финала. В рейтинге она поднимется с 19-й строчки на 16-ю.

И ей нужно срочно ехать в Пекин, где в первом матче ее будет ждать Леся Цуренко или Чжу Линь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: East News/AP Photo/Hiro Komae