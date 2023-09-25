Разбираемся в правилах.

Елена Рыбакина – топ-теннисистка, которая, наверное, чаще всего не получает привилегий, предполагаемых этим статусом.

На US Open-2022 ее поставили на такой мелкий корт, что она даже грустила: «Очень жаль. У меня даже нет ощущения, что я чемпионка «Уимблдона».

Потом ситуация повторялась на Australian Open, где она играла на второстепенных площадках чуть ли не до решающих стадий – на которых все матчи проходят на центральном корте.

А в Канаде ей пришлось играть в три часа ночи, из-за чего у нее сбился режим и просело здоровье.

На этой неделе Рыбакина должна была выступать на турнире в Токио – но снялась с него до начала.

Возможно, это как-то связано с тем, что ей пришлось бы играть первый круг.

Сейчас разъясним.

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Топ-игроки на теннисных турнирах попадают в посев, а первые сеяные во многих случаях стартуют не с первого круга, а со второго. Они получают так называемый BYE.

Обычно BYE распределяют по посеву – игроки заранее знают, что первые два, или четыре, или восемь, или даже 16 сеяных стартуют со второго раунда.

Рыбакина в Токио была посеяна третьей, но все равно не получила BYE. Потому что они достались Марии Саккари и Каролин Гарсия – которые в посеве были ниже, но дошли до полуфинала на прошлой неделе в Гвадалахаре. И чтобы облегчить им жизнь – после оперативного перелета на другой континент, – им позволили в Токио начать со второго круга.

Такая возможность была заранее предусмотрена. В информации о турнире в Токио на сайте WTA прописано, что BYE получат «от четырех до шести сеяных (в зависимости от результатов в Гвадалахаре)».

Но в итоге Саккари и Гарсию не добавили к первым четырем сеяным сразу во втором круге, а заменили №3 и №4 посева на них.

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Рыбакина таким решением была очень недовольна.

В сторис она написала: «Спасибо, что в последний момент изменили правила. Как всегда, отличные решения, WTA 👏🏼🤡🎪...»

В чем-то она права. В чем-то нет.

С одной стороны, в правилах WTA на 2023 год предусматривается такая схема, которую провернули в Токио.

Формулировка «performance BYE», использованная при объяснении ситуации с Саккари и Гарсия, в правилах фигурирует в двух местах. И там прописано, что такую привилегию игроки получают в зависимости от выступления на предыдущей неделе, а возможность ее получить определяется WTA, когда тур утверждает календарь и размеры сеток.

Но есть нюанс. Железобетонно такая схема прописана только для турнира WTA 1000 в Пекине, который идет на следующей неделе после турнира WTA 1000 в Ухане. В Пекине BYE получают четыре уханьских полуфиналистки – независимо от того, на каком месте в рейтинге они идут.

Так что ситуация довольно неоднозначная.

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В заявлении по поводу отказа от участия в Токио Рыбакина скандал не упоминала: «Мне очень жаль сниматься с турнира в Токио. Я очень хотела сыграть на турнире, и мне очень нравится город. Но нужно ставить на первое место здоровье и физическую подготовку. И мне нужно время, чтобы полностью восстановить здоровье».

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Stobe, Lintao Zhang, Mark Kolbe