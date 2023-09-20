История двух успехов.

22-летняя Эмма Наварро проводит прорывной сезон.

• До 2023-го у нее было всего три выигранных матча на уровне WTA – а в этом году уже 16.

• На последних двух турнирах она одержала две лучших победы в карьере – в Сан-Диего обыграла девятую ракетку мира Марию Саккари, а в Гвадалахаре прошла №12 и полуфиналистку US Open Мэдисон Киз.

• Начав год в районе 150-й строчки, Наварро в живом рейтинге стоит уже 43-й.

• В этом году она на двух турнирах WTA вышла в полуфинал – в Бад-Хомбурге на грунте и в Сан-Диего на харде.

Немного удивительно, что прорыва Наварро добилась не в Чарлстоне – для нее это не просто домашний турнир, а семейный, потому что принадлежит ее отцу Бену.

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Бен Наварро родился в спортивной семье – его отец Фрэнк был тренером по американскому футболу. Он работал в четырех разных университетах и даже попал на картину великого американского художника Нормана Роквелла.

Сам Бен в детстве и юношествe занимался борьбой и американском футболом. А про отцовское воспитание рассказывал: «Отец специально не ходил на мои соревнования, потому что он хотел, чтобы семья была сосредоточена на создании предпринимателей. Про бизнес он говорил больше, чем про футбол».

Другим принципом было то, что все дети Фрэнка Наварро – а их в семье было семеро – должны были сами оплачивать обучение в колледже. Поэтому Бен с молодости привык сам себя обеспечивать – например, последние два года обучения уже оплачивал за счет доход от собственного бизнеса, продажи рекламы на кредитных картах.

Сейчас состояние 57-летнего Бена Наварро оценивают примерно в 3 млрд долларов. Деньги он заработал на финансовом рынке – ему принадлежит компания Sherman Financial Group, занимающаяся инвестиционными сервисами. А компании принадлежит банк Credit One Bank – титульный спонсор турнира в Чарлстоне.

Карьеру на Уолл-Стрит Наварро начал строить еще в 1980-е – первое предложение на зарплату в 25 тысяч долларов в год он получил еще в колледже и так этому обрадовался, что прыгнул в океан прямо в одежде.

Позже он работал в огромных банках – Goldman Sachs и Citigroup, где добрался до должности вице-президента. А в 1998-м Наварро основал собственную компанию.

Сейчас Наварро еще принадлежит компания, которая работает в сфере развлечений и владеет крупнейшим отелем Чарлстона.

В элитный спорт он пытался прорваться еще в 2018-м, когда пытался купить команду НФЛ «Каролина Пантерз». Тогда он уступил в борьбе другому миллиардеру – Дэвиду Тепперу. А в сентябре того же года приобрел турнир WTA в Чарлстоне.

И в 2022-м в его портфолио добавился «Мастерс» в Цинциннати, который проводится с 1899 года.

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Эмма Наварро родилась в 2001-м. «Я начала играть в теннис где-то в три года. У меня оба старших брата играли. Это было семейное развлечение. И до того, как я начала сама играть, я просто бегала и собирала мячи для братьев», – рассказывала она про свое попадание на корт.

В другом интервью она говорила, что ее отец всегда хотел, чтобы теннис стал семейным видом спорта. Поэтому она больше ничем никогда серьезно не занималась.

И понятно, что отец не мог купить ей успешную теннисную карьеру, но так же очевидно, что его возможности ей очень помогли (смотрите историю Джессики Пегулы). Например, про главного наставника в жизни она говорила:

«Папа всегда был за меня, обеспечивал тренеров и подготовку – все, что мне было нужно».

А оплата тренировок – это же как раз главная проблема для большинства талантливых теннисистов.

Сам Бен Наварро так рассказывал о подходе к карьере дочери: «Мы много раз выбирали более длинный путь, а не мгновенные победы – чтобы развивать ее игру.

Главный совет, который я могу дать: «Не переживай об итоге, сосредотачивайся на процессе». Двое моих сыновей вообще больше не играют в теннис. Но то, чему они научились на корте, сделало их лучше в человеческом плане, это помогает им уверенно встречать все, что на них обрушивает мир. Потому что любая проблема, которая возникает в мире, возникает на теннисном корте».

Еще он рассказывал: «Нужно покорить тот уровень, на котором находишься. И когда ты это делаешь, то поднимаешься выше. Для меня всегда было очевидно, когда ей приходило время выходить на более высокий уровень».

Все эти переходы Эмма всегда осуществляла дома. В профессиональном теннисе Наварро дебютировала в 15 лет – на турнире в чарлстонском клубе Live To Play Tennis Club. Который принадлежит как раз ее отцу.

На уровне WTA она впервые сыграла в 2019-м, в 17 лет, когда только окончила школу. Опять же – по wild card на турнире в Чарлстоне, который только купил Бен. Tennis Channel тогда еще снял милейший сюжет о том, как она сначала играла матч, а потом бежала на школьный выпускной.

При этом успехи у Наварро определенно были и до этого сезона. В год дебюта на уровне WTA она вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос» в одиночке и выиграла его в паре. А в 2021-м американка стала чемпионкой студенческой лиги NCAA – причем за весь сезон проиграла всего один матч. Позже она рассказывала, как это помогло ей в профессиональном туре:

«Это было психологическое испытание – играть против соперниц, которых формально ты должна постоянно обыгрывать. Тяжело оставаться агрессивной, когда им нечего терять, а тебе – все. Так что это закалило меня психологически».

Да и в трех из пяти случаев, когда Эмма получала wild card в Чарлстоне, она выигрывала первый круг. Причем дважды делала это против соперниц из топ-100.

А ее результаты в этом сезоне доказывают, что она определенно талантливая и трудолюбивая. Но так же очевидно, что ресурсы отца помогли ей раскрыть лучшие качества.

Да и мало кто в туре может рассказать, что симулятор гольфа на обновленном стадионе одного из лучших турниров WTA установили по их предложению. А Эмма Наварро может.

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Фото: Gettyimages.ru/Joe Scarnic; AFP7/Global Look Press; AP Photo/Cal Sport Media; postandcourier.com