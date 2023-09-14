7 комментариев

Разбираем дело.

Главная новость этой недели – наконец завершилось допинговое дело экс-первой ракетки мира и двукратной чемпионки «Больших шлемов» Симоны Халеп. Румынку дисквалифицировали на четыре года – до октября 2026-го.

Коротко напомним суть дела

О положительной допинг-пробе Халеп стало известно в октябре прошлого года. Тогда румынка сообщила, что в анализах, которые она сдала на US Open, обнаружили роксадустат. По ее словам, «в чрезвычайно малых количествах».

Пока что полное решение антидопингового трибунала не опубликовано, так что нам не известны точные цифры – сколько именно вещества нашли в пробах Халеп.

Роксадустат – препарат, который стимулирует выработку эритропоэтина. А эритропоэтин – один из самых распространенных видов допинга, который повышает уровень гемоглобина в крови, за счет этого улучшая выносливость.

В мае ITIA – Международное агентство по обеспечению честности в теннисе – выдвинуло против Халеп новое обвинение, связанное с показателями ее биологического паспорта. С помощью такого паспорта антидопинговые организации в динамике отслеживают различные показатели в крови, чтобы выявлять потенциальные нарушения правил.

Для тенниса Халеп – наверное, самая статусная фигурантка допингового дела после Марии Шараповой. Поэтому к разбирательству было приковано огромное внимание.

И румынка его только добавляла, когда заявляла, что рассмотрение дела намеренно затягивают. Еще в апреле она заявляла: «Я не прошу особого отношения. Я просто прошу вынести вердикт. Сколько еще это будет продолжаться?»

В итоге в начале сентября, когда с момента первой новости о положительной пробе, прошел почти год, за Халеп начали вступаться коллеги. Джон Миллман, например, написал: «Задержки ITIA в отношении дела Симоны Халеп – позор. В любом случае к ней не должны постоянно относиться настолько пренебрежительно. Я даже больше удивлен, что WTA – руководство и игроки – не выступили с публичным осуждением этого процесса. Это просто смех».

А чуть позже за коллегу вступилась Ализе Корне: «То, что происходит с Симоной, совершенно возмутительно. Нужно как можно быстрее разобраться в этой безумной ситуации. И я не понимаю, почему она окружена такой тишиной 😪.

Правосудие для Симоны ✊!»

Примерно через неделю после этого твита появилось решение. Как выяснилось, заседания трибунала прошли еще 28-29 июня – и там участвовали не только эксперты от обеих сторон, но и сама теннисистка. А 11 сентября приняли решение. 12-го числа его опубликовали.

Как Халеп защищалась?

Симона утверждала, что роксадустат попал в ее организм случайно – с загрязненной добавкой.

Для тенниса случайность – вообще распространенная стратегия защиты, которой пользовались многие игроки: от финалистки «Ролан Гаррос»-2012 Сары Эррани (она утверждала, что мамины лекарства упали в бульон c тортеллини) до экс-первой ракетки мира в паре Роберта Фары (у него нашли болденон, который он объяснил тем, что поел колумбийского мяса).

За помощью в доказательстве своей версии Халеп обратилась к базирующейся во Франции лаборатории токсикологии и фармакологии. И в начале декабря в румынских медиа появилась информация, что та пришла к выводу: роксадустат попал в ее организм через спортивное питание. При этом на упаковке нет информации о наличии роксадустата в составе продукта, а в перечне WADA отсутствуют какие-либо сведения об этих пищевых добавках.

Поэтому в апреле Халеп говорила о затягивании дела в таких формулировках: «Прошло семь месяцев с тех пор, как меня отстранили, хотя с декабря у меня есть все доказательства [невиновности]».

А по поводу отклонений в биологическом паспорте румынка говорила: «Теперь, когда мы точно установили, что я жертва загрязнения, они говорят о так называемой «ненормальной эволюции моей крови». Три всемирно известных эксперта, которые изучили мои анализы, совершенно четко заявили, что моя кровь полностью в норме».

Почему Халеп наказали так жестко?

Дисквалификация на четыре года – результат того, что трибунал посчитал: Халеп умышленно принимала запрещенный препарат. И топ-игроков в теннисе еще никогда не наказывали так сурово.

Как говорится в решении, в ее версию со случайным попаданием роксадустада в организм не поверили из-за того, что концентрация вещества в пробах была слишком высокой. Трибунал не убедило и то, что в анализах, сданных за три дня до положительной пробы, ничего не нашли – как и в анализах, которые румынка сдавала после.

И эксперты, которые изучали биологический паспорт Халеп с ее стороны, трибунал не впечатлили. Как говорится в решении, «у трибунала не было причин сомневаться в единогласной «убежденности» трех независимых [экспертов], что «скорее всего, допинг» был причиной аномалий в паспорте Халеп».

Интересно, что сама Халеп обвиняет экспертов в необъективности: «ITIA выдвинула обвинение по поводу биологического паспорта только после того, как их группа экспертов узнала, о ком идет речь, в результате чего двое из трех экспертов неожиданно изменили мнение в пользу обвинений ITIA».

По итогам разбирательства глава ITIA Карен Мурхаус выпустила заявление, в котором прокомментировала и затяжной характер процесса: «Трибуналу потребовалось изучить значительный объем доказательств (сообщалось, что они получили 8000 страниц документов от обеих сторон – Sports.ru). ITIA следовало всем протоколам, как делало бы с любым другим спортсменом – мы следовали кодексу ВАДА».

Серена намекает, что Халеп незаслуженно выиграла «Уимблдон»

Халеп уже заявила, что будет обжаловать приговор с CAS.

В целом во время процесса игроки скорее поддерживали Халеп – многие говорили, что не верят в ее вину, что она слишком профессиональная и честная, чтобы такое допустить. А после вердикта Мария Саккари сказала: «Одно могу сказать точно: подход к любой ситуации с любым игроком, с любым спортсменом просто пугает. Дойдет до того, что мы даже не будем пить электролиты».

Зато Серена Уильямс толстыми намеками уже просит отнять у Халеп титул «Уимблдона»--2019 – где румынка разгромила ее в финале. Она лайкнула пост своего мужа Алексиса Оганяна, который выложил свое фото с первого круга US Open-2019, где Серена играла с Марией Шараповой. Он тогда пришел на трибуны в футболке с логотипом D.A.R.E. – образовательной программы, направленной на борьбу с употреблением запрещенных веществ.

Серена потом еще прокомментировала этот пост: «И правда до сих пор в тренде». А спустя 20 минут Уильямс написала у себя в твиттере: «8 – более подходящее число». Очевидно, что речь идет о ее титулах на «Уимблдоне», которых после поражения от Халеп у нее осталось всего семь.

Серену не смущает даже то, что в чистоте Халеп в тот период не сомневается даже ITIA.

Халеп утверждает, что ей предоставили 126-страничный полный отчет трибунала. Но в общий доступ его пока не выложили. А ведь там наверняка будет много интересного.

Если срок не сократят, она сможет вернуться в тур в октябре 2026-го (четыре года с момента начала временного отстранения в прошлом году) – когда ей будет 35.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney / Staff, Quinn Rooney / Staff, Mike Hewitt / Staff; East News/AP Photo/Seth Wenig