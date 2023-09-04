9 комментариев

«Я вернулся».

В прошлом году Александр Зверев во время US Open восстанавливался после страшной травмы – в полуфинале «Ролан Гаррос» он так подвернул ногу, что порвал связки голеностопа.

Спустя 12 месяцев немец выиграл пока что лучший матч турнира – 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 против Янника Синнера за 4 часа и 41 минуту. После этой победы он провозгласил: «Наверное, можно сказать, что я вернулся. Ради этого я живу. Это то, что я люблю».

Возвращение началось в январе и было непростым. В первые полгода 2023-го Зверев сильно недотягивал до своего бывшего уровня и вообще до уровня топов. Поэтому Борис Беккер даже сказал:

«Каждые 18 месяцев теннис меняется – значит, ты должен соответственно прибавлять. А есть ощущение, что он не прибавил и соперники точно знают, как сейчас против него играть. Это проблема. Я смотрел его матч против Алькараса в Мадриде. Они были как небо и земля».

Где-то с конца весны Зверев обретает былые очертания.

• На «Ролан Гаррос» он вышел в полуфинал;

• После этого в Гамбурге выиграл первый после травмы титул;

• В августе в Цинциннати Зверев впервые после разрыва связок обыграл соперника из топ-10 – Даниила Медведева;

• И вот теперь победил Синнера на US Open.

Это большая победа не только в контексте периода после травмы, но и вообще в контексте карьеры Зверева – потому что он всего второй раз в жизни обыграл соперника из топ-10 на «Большом шлеме» (при 13 поражениях).

И матч был задорнейшим – возможно, лучшим на этом US Open.

***

В понедельник на US Open было очень жарко и влажно – настолько, что Даниилу Медведеву впервые в жизни понадобился ингалятор.

И на фоне этого Зверев и Синнер выдавали затяжные розыгрыши, тяжеловесные размены, в которых растягивали друг друга по задней линии, гоняли по всему корту.

Все это привело к тому, что уже в третьем сете у Синнера начались судороги.

Выглядело настолько серьезно, что даже Зверев пытался ему как-то помочь.

Но итальянец как-то феноменально оправился и вырвал четвертый сет, выигрывая такие размены.

В пятом Зверев сразу сделал брейк, хотя выглядел и чувствовал себя более уставшим. После матча он рассказывал: «В четвертом сете я был на нуле, сил совершенно не осталось. Хотя у Янника были судороги, физическое состояние у него было лучше».

Синнер яростно пытался отыграться и в двух геймах подряд на приеме вел 30:0 – а в одном даже дошел до брейк-пойнта. А в другом при счете 30:30 выдал совершенно удивительное решение и безумную ошибку.

Его реакция – это просто квинтэссенция отчаяния.

Зверев в тяжелых ситуациях постоянно находил большие подачи и агрессивные удары. А гейм при счете 2:0, когда матч длился уже 4 часа 12 минут, закончился таким феерическим разменом, после которого Синнер решил еще несколько секунд полежать на корте.

***

Зверев выиграл самый длинный матч на US Open в карьере. А Синнер – проиграл все три своих матча, которые длились больше четырех часов.

Немец теперь сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Который, кстати, был первым игроком топ-10, которого он победил на «Большом шлеме» – на «Ролан Гаррос»-2022.

Опять вспомним слова Беккера про то, что Зверев отстал от топов. Тогда он отметил: «Я смотрел его матч против Алькараса в Мадриде. Они были как небо и земля». Кажется, сейчас разрыв сократился.

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello / Staff