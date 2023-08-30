16 комментариев

Веселье после тяжелой победы.

Даниил Медведев во втором матче US Open подряд играл последним запуском на центральном корте и второй раз подряд закончил после часа ночи. В третьем круге он обыграл Себастьяна Баеса, который до этого победил в 12 матчах подряд, – 6:2, 6:2, 7:6(6).

Медведев комфортно вел игру, но в третьем сете начались проблемы. Он проиграл подачу и покрикивал на свою ложу, где сидели жена и тренеры. После матча его спросили, что это было, и он объяснил:

«Очень тяжелый матч. Когда выходишь на корт в 11 вечера, тебе тяжело. Иногда чувствуешь себя нормально, но все зависит от обстоятельств. Иногда я сплю перед матчами, иногда – нет. В этот раз решил не спать, потому что никогда не знаешь, когда девочки закончат – в 8 или, как сегодня, в 10:30.

Еще я рано поел. Так что плохо чувствовал себя на корте. Поэтому нервничал весь матч».

Медведев проигрывал 2:5, когда матч на 10 минут прервали из-за дождика. А после возобновления россиянин взял три гейма подряд – правда, пришлось отыграть сетбол на своей подаче.

А на тай-брейке Даниил выдал необъяснимый мини-коллапс – вел 6:3, но проиграл три очка подряд (два из них на своей подаче), допуская очень расхлябанные ошибки. Тут ему помог Баес, сорвавший нейтральный форхенд при счете 6:6. Дальше Медведев уже закрыл.

После матча его не только спрашивали про его поведение, но и попросили поблагодарить болельщиков, которые остались на трибунах допоздна. И тут он не подвел.

«Спасибо всем, кто не кричал между первой и второй подачей. Вы молодцы.

Вы молодцы, но был один парень... Я не знаю, есть ли у него девушка или жена. И если есть, я не знаю, как она будет спать. Он так завелся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос, вамос, вамос, вамос».

Мне его жаль».

Его «вамос, вамос, вамос, вамос, вамос» обязательно нужно смотреть на видео.

В тяжелом третьем сете при счете 1:4 Медведев просил вывести с трибун болельщика – после того, как дал двойную при счете 40:40. Тогда как раз кто-то крикнул между его подачами, и он пошел к судье: «Это не первый раз. Его надо вывести. Пусть его выведут».

Стадион загудел, но Медведев спокойно попросил его замолкнуть.

И отыграл брейк-пойнт эйсом. А потом со временем забрал гейм. И в итоге спас партию, а потом радовался: «Тяжело. Просто хочу лечь спать. […] Комбинация везения и хорошей игры помогли мне сравнять счет. И я рад, что не пришлось играть четвертый сет».

***

В четвертом круге Медведев встретится с Алексом де Минауром, которому проиграл два последних матча.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: East News/AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez