16 комментариев

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Медведев насмешил на US Open: пародировал «вамос» фаната, а потом его пожалел

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Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Веселье после тяжелой победы.

Даниил Медведев во втором матче US Open подряд играл последним запуском на центральном корте и второй раз подряд закончил после часа ночи. В третьем круге он обыграл Себастьяна Баеса, который до этого победил в 12 матчах подряд, – 6:2, 6:2, 7:6(6).

Медведев комфортно вел игру, но в третьем сете начались проблемы. Он проиграл подачу и покрикивал на свою ложу, где сидели жена и тренеры. После матча его спросили, что это было, и он объяснил:

«Очень тяжелый матч. Когда выходишь на корт в 11 вечера, тебе тяжело. Иногда чувствуешь себя нормально, но все зависит от обстоятельств. Иногда я сплю перед матчами, иногда – нет. В этот раз решил не спать, потому что никогда не знаешь, когда девочки закончат – в 8 или, как сегодня, в 10:30.

Еще я рано поел. Так что плохо чувствовал себя на корте. Поэтому нервничал весь матч».

Медведев проигрывал 2:5, когда матч на 10 минут прервали из-за дождика. А после возобновления россиянин взял три гейма подряд – правда, пришлось отыграть сетбол на своей подаче.

А на тай-брейке Даниил выдал необъяснимый мини-коллапс – вел 6:3, но проиграл три очка подряд (два из них на своей подаче), допуская очень расхлябанные ошибки. Тут ему помог Баес, сорвавший нейтральный форхенд при счете 6:6. Дальше Медведев уже закрыл.

После матча его не только спрашивали про его поведение, но и попросили поблагодарить болельщиков, которые остались на трибунах допоздна. И тут он не подвел.

«Спасибо всем, кто не кричал между первой и второй подачей. Вы молодцы.

Вы молодцы, но был один парень... Я не знаю, есть ли у него девушка или жена. И если есть, я не знаю, как она будет спать. Он так завелся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос, вамос, вамос, вамос».

Мне его жаль».

Его «вамос, вамос, вамос, вамос, вамос» обязательно нужно смотреть на видео.

В тяжелом третьем сете при счете 1:4 Медведев просил вывести с трибун болельщика – после того, как дал двойную при счете 40:40. Тогда как раз кто-то крикнул между его подачами, и он пошел к судье: «Это не первый раз. Его надо вывести. Пусть его выведут».

Стадион загудел, но Медведев спокойно попросил его замолкнуть.

И отыграл брейк-пойнт эйсом. А потом со временем забрал гейм. И в итоге спас партию, а потом радовался: «Тяжело. Просто хочу лечь спать. […] Комбинация везения и хорошей игры помогли мне сравнять счет. И я рад, что не пришлось играть четвертый сет».

***

В четвертом круге Медведев встретится с Алексом де Минауром, которому проиграл два последних матча.

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Фото: East News/AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

16 комментариев

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Alter_Your_Ego
Почему я нажимаю просмотр видео, а вылезает незакрываемая реклама? Спорц давно потерял баланс между всплывающими окнами и удобством пользователей
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andriusmail@icloud.com
Шикарное интервью, просматривал несколько раз. В нем надеюсь еще не умер великий актер! Если умело пользоваться своим даром развлекать публику может любых зрителей сделать своими поклонниками при любом раскладе в матче. Браво. Отличный английский язык!🔥
+22
-5
+17
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b0rke5
Ответ Alter_Your_Ego
Почему я нажимаю просмотр видео, а вылезает незакрываемая реклама? Спорц давно потерял баланс между всплывающими окнами и удобством пользователей
А еще у них вот такое.

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А еще в комментах запрещенно употреблять слово а.д. б.л.о.к
"В сообщении есть запрещенные слова: "

просто зашквар. 2023 год, а монетизация на спорце как в начале 2000-х
+18
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+15
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Mbest77
«Не знаю есть у него девушка или жена…»
Дане сейчас прилетит за гомофобию ) он ведь даже не предположил, что у парня может быть парень или муж 😂😂😂
+11
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jam.football
Медведев молодец, что пришёл в себя в 3 сете. Затратный теннис для него получился. Баес как будто новая копия Шварцмана.
+9
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Ярик01
Это не "жалость", это злость и негатив.
+8
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Gulnara Sadykova
Чтобы не происходило, он мне нравится. Я болельщик Медведева. Успехов Даниил!
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Генадий Адамов
Даня в своём репертуаре, своим нестандартным поведением смог залезть Баесу в голову и сломать его, но играть ночью последним запуском действительно очень тяжело, так что КрасавчеГ выдержал
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costa0545
Даня играет, очень не ровно и хорошо, что Баес действительно на тае небрежно с играл простой мяч, а то бы опять четвёртый сет играл, посмотрим как с играет с де Минауром, он сейчас набрал очень хороший ход)))
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Relena
Я фанат этого артиста на корте 😆
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Lavrentiy0602
Даня молодец, становится более рассудительным в интервью на корте. По игре надо прибавлять, чётче подавать
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kustodievka
Аххахаха это "вамо, вамо, вамо" было очень смешным, обязательно к прослушиванию!
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Владислав Романов
почему только в ветке тенниса используют гифки😁
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Eugenie Nation
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justbored
"A piece of work" indeed.
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Комиссар Жабер
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