35 комментариев

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Из тенниса ушел Джон Изнер. Он подавал 253 км/ч и настучал почти 15 тысяч эйсов

ATP ATP
Джон Изнер Джон Изнер
Теннис Теннис

В четверг Джон Изнер завершил карьеру – сначала проиграл на решающем тай-брейке в одиночном разряде, а потом так же уступил в паре с Джеком Соком, который тоже после US Open ушел из тенниса.

Изнер уходит из тенниса чемпионом 16 турниров ATP (включая огромный «Мастерс» в Майами), экс-восьмой ракеткой мира и полуфиналистом «Уимблдона».

А еще обладателем нескольких рекордов.

• У Изнера рост 208 см и, возможно, лучшая подача в истории тенниса. Поэтому он наколотил 14 411 эйсов – больше всех в истории. На втором месте идет Иво Карлович – 13 728. А на третьем – Роджер Федерер (11 478).

• Изнеру принадлежит самая быстрая подача в истории – 253 км/ч. Правда, Албано Оливетти один раз подал 257,5 км/ч, а Сэм Грот – 263 км/ч, но эти цифры официально не признаны, потому что были зафиксированы на «Челленджерах».

• Подачу Изнера взять было очень сложно, поэтому за карьеру он провел 839 тай-брейков, из которых выиграл 505. Обе цифры – рекордные.

• А еще Изнер – один из трех игроков, которые выигрывали титул (Ньюпорт-2017), не предоставив соперникам ни одного брейк-пойнта. Так еще делали Томми Хаас (Мемфис-2007) и Алекс де Минаур (Атланта-2019).

• Возможно, главный матч в карьере Изнера – первый круг «Уимблдона»-2010 против Николя Маю. Тогда он выиграл со счетом 70:68 в пятом сете за 11 часов и 5 минут – это самый длинный матч в истории, и рекорд уже точно не будет побит, потому что на «Шлемах» теперь играют тай-брейк в решающем сете. Можете посмотреть его целиком, если вдруг есть свободное время.

• Изнер в том матче сделал 113 эйсов – тоже рекорд.

• А всего у него было 246 виннерсов.

***

Теперь Изнера ждет семейная жизнь – с женой и четырьмя детьми.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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Фото: AP Photo/Garrett Ellwood/USTA

35 комментариев

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Сергей48
Джон, спасибо! Никогда не забуду, матч с Маю… смотрел и никак не мог дождаться хоть какой то концовки🤦‍♂️😁 Помню только эйсы считали с сыном😂 У вас большая семья, наслаждайтесь семейным счастьем сполна👌🥰
+50
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Tarkovski
Можно было ещё упомянуть умопомрачительный пф Уима-18 с Андерсоном - самый длинный пф на шлемах вроде
+24
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Кавабунга Шреддоголовый
Помимо самого длинного матча Джону принадлежит рекорд самого длинного полуфинала на шлемах. Тот матч с Андерсоном, казалось, никогда не закончится. Удачи вне тенниса
+21
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TennisForever
Всегда вызывал очень добрые эмоций Джон,всего самого доброго в жизни 🖐️
+12
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Moonwalker
Вот что при упоминании Изнера, что при упоминании Маю у меня в голове всегда только продолжительность матча всплывает )) Начало матча я не смотрел, подключился на второй день )) На третий день на работе взял выходной, чтобы досмотреть (ну, точнее, "надеялся", что именно ДОсмотрю, хотя, от еще одного выходного бы не отказался, событие было историческим)... На фоне этого матча, думается, все остальные его любые достижения уходят на второй план ))
+12
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footlocker
Добрый великан уходит как-то тихо и незаметно. Грустно...
+11
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Pol1986
Джонни, спасибо за карьеру! Как сейчас помню, как ты появился, казалось бы из ниоткуда на турнире в Атланте(по крайней мере для меня) и сразу начал показывать результаты по истине значимые! Да, рост, да, подача, но вместе с Иво вы были реальными королями подачи! Будет очень не хватать!
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ugmyanswer
Ответ Moonwalker
Вот что при упоминании Изнера, что при упоминании Маю у меня в голове всегда только продолжительность матча всплывает )) Начало матча я не смотрел, подключился на второй день )) На третий день на работе взял выходной, чтобы досмотреть (ну, точнее, "надеялся", что именно ДОсмотрю, хотя, от еще одного выходного бы не отказался, событие было историческим)... На фоне этого матча, думается, все остальные его любые достижения уходят на второй план ))
Ну с Одной стороны Да

С другой стороны
С Рафой 5 сетов на РГ
Роджера несколько раз закрывал, Особенно на Грунте в Швейцарии в Кубке Дэвиса чего стоит
Самый Высокий Теннисист в Истории Выигрывавший Мастерс
Самое Большое Количество Эйсов в Истории
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юрий кварт
Ответ Vakhore
Великий игрок. Как же печально, что в последней игре, Джон, представитель еще великой Америки, проиграл БЛМ-ному ЛБГТшнику...еще и с матчболла. Матч был словно иллюстрацией всех тех ужасных процессов, которые сейчас в США происходят. Вышло трагически символично.
Главное что у вас все в порядке. Тысячи в земле, но то такое
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nicckk
малыш Джони оставил конечно след. когда он играл всегда за него болел, если он не с нашими играл)
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ugmyanswer
Ответ footlocker
Добрый великан уходит как-то тихо и незаметно. Грустно...
Он сам упустил вчера свои шансы, мог бы дальше играть хотя бы на этом турнире
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ugmyanswer
Любимый Джонни, Как прекрасны были твои Таи,как прекрасна была твоя игра, Несмотря на свою подачу-Брейковал по красоте, а как свою с 0-40 держал, ЛУЧШИЙ

Твой Мастерс в Майами по НЕВЕРОЯТНО СЛОЖНОЙ СЕТКЕ-Навсегда в Истории

Самое главное, как многие отмечали-Джентельмен на корте, Прекрасный Семьянин Дома, в Семье.

Любимый Джонни, Я сейчас не могу описать всё восхищение твоей карьерой, твоей Игрой, Спасибо за Теннис❤🎾🤠🇺🇸🤩🥳
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Asl Ali
Уже который раз прошу авторы сделайте про женские эйсы. кто рекордсмен,по скорости , по количеству, за сезон . за всю историю , в современном туре. этой информации нет нигде . плиииииз
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Moonwalker
Ответ ugmyanswer
Ну с Одной стороны Да С другой стороны С Рафой 5 сетов на РГ Роджера несколько раз закрывал, Особенно на Грунте в Швейцарии в Кубке Дэвиса чего стоит Самый Высокий Теннисист в Истории Выигрывавший Мастерс Самое Большое Количество Эйсов в Истории
Не я не спорю, что у него немало достижений )) Я скорее про то, что при обеих фамилиях первое, что всплывает в уме, это тот легендарный матч )) Ну, по крайней мере, у меня...
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nolan_90
интересно, что Маю сам в том матче подал 103, не берусь утверждать, наверное это второе место по количеству эйсов за матч в истории и при этом у него даже был лучше процент выигрыша первой подачи)
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Славонычч
Джон мщу за всех !!!!
Спасибо за всё !!!!!
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ugmyanswer
Ответ Сергей48
Джон, спасибо! Никогда не забуду, матч с Маю… смотрел и никак не мог дождаться хоть какой то концовки🤦‍♂️😁 Помню только эйсы считали с сыном😂 У вас большая семья, наслаждайтесь семейным счастьем сполна👌🥰
Тоже помню тот Матч
Как Символично что такой Матч сыграл Именно Джонни 😀
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Назарбек Рамунанаев
мой любимый теннисист, подача просто огонь
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Bati Goal
Ответ footlocker
Добрый великан уходит как-то тихо и незаметно. Грустно...
Добрый великан это Дель-Потро)
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Саркастичный Чел
Ответ ДоминаторТенниса
И сменщика не видно, вроде бы Опелка подавал признаки, но пропал с радаров. В одно время в топ-30 было 3 топовых подавана: Андерсон, Иснер, Карлович.
еще раоныч
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ugmyanswer
Ответ nicckk
малыш Джони оставил конечно след. когда он играл всегда за него болел, если он не с нашими играл)
ДЖОННИБОЙ- РИЛ КОВБОЙ
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BiVG
Кто разбирается хорошо в теннисе, объясните - как с такой нереальной подачей такие скромные успехи за карьеру?
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zho3716
А раньше семейной жизни не было?ОТкуда тогда 4 детей?)
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Marat_taraz
Я постоянно на матчах с его участием ставил на тай брейк или тотал больше 22,23,24 , почти всегда выходило , вот и последний матч 5 сетов , 2 тай брейка , покойся с миром Джон, на пенсии и удачи в семейных делах
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Вадим Сидоров
Кстати в теннисном симуляторе Tennis elbow я лучше всего играл Изнером. Подача убойная, ну а на приёме помогали его огромные габариты)
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