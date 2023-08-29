35 комментариев

В четверг Джон Изнер завершил карьеру – сначала проиграл на решающем тай-брейке в одиночном разряде, а потом так же уступил в паре с Джеком Соком, который тоже после US Open ушел из тенниса.

Изнер уходит из тенниса чемпионом 16 турниров ATP (включая огромный «Мастерс» в Майами), экс-восьмой ракеткой мира и полуфиналистом «Уимблдона».

А еще обладателем нескольких рекордов.

• У Изнера рост 208 см и, возможно, лучшая подача в истории тенниса. Поэтому он наколотил 14 411 эйсов – больше всех в истории. На втором месте идет Иво Карлович – 13 728. А на третьем – Роджер Федерер (11 478).

• Изнеру принадлежит самая быстрая подача в истории – 253 км/ч. Правда, Албано Оливетти один раз подал 257,5 км/ч, а Сэм Грот – 263 км/ч, но эти цифры официально не признаны, потому что были зафиксированы на «Челленджерах».

• Подачу Изнера взять было очень сложно, поэтому за карьеру он провел 839 тай-брейков, из которых выиграл 505. Обе цифры – рекордные.

• А еще Изнер – один из трех игроков, которые выигрывали титул (Ньюпорт-2017), не предоставив соперникам ни одного брейк-пойнта. Так еще делали Томми Хаас (Мемфис-2007) и Алекс де Минаур (Атланта-2019).

• Возможно, главный матч в карьере Изнера – первый круг «Уимблдона»-2010 против Николя Маю. Тогда он выиграл со счетом 70:68 в пятом сете за 11 часов и 5 минут – это самый длинный матч в истории, и рекорд уже точно не будет побит, потому что на «Шлемах» теперь играют тай-брейк в решающем сете. Можете посмотреть его целиком, если вдруг есть свободное время.

• Изнер в том матче сделал 113 эйсов – тоже рекорд.

• А всего у него было 246 виннерсов.

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Теперь Изнера ждет семейная жизнь – с женой и четырьмя детьми.

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Фото: AP Photo/Garrett Ellwood/USTA