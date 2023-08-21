Легенда.

Из теннисисток золотого российского поколения Анастасия Мыскина завершила карьеру в 2007-м, Динара Сафина – в 2011-м, Надежда Петрова – в 2017-м, Мария Шарапова – в 2020-м, Светлана Кузнецова официально не ушла, но уже два года не играет.

А Вера Звонарева еще в туре, берет титулы и квалифицируется на «Большие шлемы».

В 2010-м Звонарева провела один из мощнейших сезонов в истории нашего тенниса – вышла в пять крупных финалов, включая «Уимблдон» и US Open, и побывала второй ракеткой мира.

13 лет спустя она возвращается в основную сетку в Нью-Йорке, пройдя квалификацию. Сейчас Звонаревой 38 лет, она 672-я ракетка мира и мама шестилетней дочки Эвелины.

Она продолжает играть, несмотря на это – и несмотря на постоянные травмы. В 2021-м она перенесла операцию на правом голеностопе.

А весной 2022-го травмировала левый – и после этого не играла 10 месяцев.

Звонарева вернулась в тур в феврале и перед квалификацией US Open провела 10 одиночных матчей, потерпев в них семь поражений. В Нью-Йорке она впервые с весны-2022 одержала три победы подряд.

При этом в паре дела у нее идут гораздо лучше. Звонарева – 38-я ракетка мира и в начале августа выиграла титул в Вашингтоне вместе с Лаурой Зигемунд.

Вообще после рождения дочери она выиграла семь парных титулов, включая US Open-2020 и Майами-2022. После победы в Вашингтоне Андрей Чесноков даже сказал:

«Вера здорово играет в паре, и я думаю, что может спокойно играть на высоком уровне до 50 лет. Мне кажется, если бы она хотела, то вполне могла бы неплохо играть и в одиночном разряде, точно была бы в сотне рейтинга».

В первом круге US Open россиянка сыграет с экс-12-й ракеткой мира Яниной Викмайер.

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Фото: instagram.com/vera.zvonareva; Gettyimages.ru/Robert Prange; East News/Rob Carr