Взяла один гейм.

Турнир в Монреале, возможно, станет поворотным в карьере Людмилы Самсоновой. Ей впервые удалось показать мощный результат на крупном турнире.

• Она впервые вышла в четвертьфинал на уровне выше WTA 500.

• По ходу турнира она обыграла №2 в мире Арину Соболенко и №4 Елену Рыбакину. За неделю она одержала больше побед над топ-5, чем до этого за всю карьеру.

• Всего у нее теперь пять побед над топ-10.

• За счет выхода в финал она поднимется на 12-ю строчку рейтинга – повторит свое лучшее достижение.

Так что в целом это большой успех.

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Из-за монреальских дождей Самсоновой дважды приходилось проводить два матча за день – в пятницу и в воскресенье.

Первый воскресный матч она выиграла у Рыбакиной – 1:6, 6:1, 6:2. И это был образцовый разворот ситуации для силовых теннисисток.

В первом сете Самсонова плохо подавала, почти ничего не могла придумать на приеме и много ошибалась. Но со второго она заметно подняла процент попадания первым мячом – и уже Рыбакина не справлялась на приеме. Она много мягчила, и Самсонова с таких мячей заколачивала навылет.

На подаче соперницы Людмила начала находить стабильные удары, которые создавали сопернице проблемы – сильно, глубоко, в середину. Елена не успевала подстроиться под мяч и много ошибалась первым же ударом.

И в розыгрышах Самсонова начала смотреться предпочтительнее, потому что лучше терпела размен – не ошибалась первой, а продавливала оборону Рыбакиной. Которая к тому же не успевала работать ногами и поэтому давала ошибки.

А поскольку матч проходил в высоком темпе, он продлился всего полтора часа. Так что были надежды, что Людмила подойдет к финалу не совсем вымотанной.

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Соперницей по решающему матчу стала третья ракетка мира Джессика Пегула, которая в субботу разобралась с Игой Швентек и потом спокойно отдыхала. И она шансов Самсоновой совсем не оставила.

Весь финал складывался примерно как первый сет против Рыбакиной.

• Самсонова не могла пробить Пегулу, но при этом очень много ошибалась – в одном только первом сете у нее было 12 невынужденных.

• Длинных розыгрышей в матче почти не было, но если они завязывались, то обычно оставались за американкой. Потому что силовая игра Людмилы не работала, когда она пыталась что-то придумать, Пегула со всем справлялась. Как, например, во втором сете при счете 0:2, 30:30, когда россиянка смягчила удары, бросила неплохой дропшот – но соперница догнала и обвела ее у сетки.

• Но важнее всего было противостояние подач. У Самсоновой совсем ничего не получалось на приеме первого мяча – Пегула выиграла 19 из 19. Да и на втором особых успехов не было – американка забрала 9 из 16.

• А сама Людмила на своих подачах выиграла всего треть всех розыгрышей. При этом дала шесть двойных ошибок и не выполнила ни одного эйса.

Это было тотальное уничтожение.

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Пегула продолжает превращение из теннисистки, главной характеристикой которой было то, что она дочь миллиардера, в большого топа. За последний год она выиграла два турнира WTA 1000, стабильно далеко проходит по сеткам и держится в топ-5 рейтинга.

Еще она демонстрирует прекрасное умение работать над ошибками и учиться – это лучше всего показывает то, что она в этом году выиграла два из трех матчей у Швентек, хотя в прошлом проиграла ей все четыре.

Следующим шагом в ее эволюции должен стать выход в полуфинал «Большого шлема». Пока что она шесть раз проиграла в 1/4.

US Open уже совсем скоро.

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Фото: Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis