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Самсонова провела лучший турнир в карьере – но на финал против дочки миллиардера ее не хватило

Елена Рыбакина Елена Рыбакина
WTA WTA
Людмила Самсонова Людмила Самсонова
National Bank Open National Bank Open
Джессика Пегула Джессика Пегула
Теннис Теннис

Взяла один гейм.

Турнир в Монреале, возможно, станет поворотным в карьере Людмилы Самсоновой. Ей впервые удалось показать мощный результат на крупном турнире.

• Она впервые вышла в четвертьфинал на уровне выше WTA 500.

• По ходу турнира она обыграла №2 в мире Арину Соболенко и №4 Елену Рыбакину. За неделю она одержала больше побед над топ-5, чем до этого за всю карьеру.

• Всего у нее теперь пять побед над топ-10.

• За счет выхода в финал она поднимется на 12-ю строчку рейтинга – повторит свое лучшее достижение.

Так что в целом это большой успех.

***

Из-за монреальских дождей Самсоновой дважды приходилось проводить два матча за день – в пятницу и в воскресенье.

Первый воскресный матч она выиграла у Рыбакиной – 1:6, 6:1, 6:2. И это был образцовый разворот ситуации для силовых теннисисток.

В первом сете Самсонова плохо подавала, почти ничего не могла придумать на приеме и много ошибалась. Но со второго она заметно подняла процент попадания первым мячом – и уже Рыбакина не справлялась на приеме. Она много мягчила, и Самсонова с таких мячей заколачивала навылет.

На подаче соперницы Людмила начала находить стабильные удары, которые создавали сопернице проблемы – сильно, глубоко, в середину. Елена не успевала подстроиться под мяч и много ошибалась первым же ударом.

И в розыгрышах Самсонова начала смотреться предпочтительнее, потому что лучше терпела размен – не ошибалась первой, а продавливала оборону Рыбакиной. Которая к тому же не успевала работать ногами и поэтому давала ошибки.

А поскольку матч проходил в высоком темпе, он продлился всего полтора часа. Так что были надежды, что Людмила подойдет к финалу не совсем вымотанной.

***

Соперницей по решающему матчу стала третья ракетка мира Джессика Пегула, которая в субботу разобралась с Игой Швентек и потом спокойно отдыхала. И она шансов Самсоновой совсем не оставила.

Весь финал складывался примерно как первый сет против Рыбакиной.

• Самсонова не могла пробить Пегулу, но при этом очень много ошибалась – в одном только первом сете у нее было 12 невынужденных.

• Длинных розыгрышей в матче почти не было, но если они завязывались, то обычно оставались за американкой. Потому что силовая игра Людмилы не работала, когда она пыталась что-то придумать, Пегула со всем справлялась.  Как, например, во втором сете при счете 0:2, 30:30, когда россиянка смягчила удары, бросила неплохой дропшот – но соперница догнала и обвела ее у сетки.

• Но важнее всего было противостояние подач. У Самсоновой совсем ничего не получалось на приеме первого мяча – Пегула выиграла 19 из 19. Да и на втором особых успехов не было – американка забрала 9 из 16.

• А сама Людмила на своих подачах выиграла всего треть всех розыгрышей. При этом дала шесть двойных ошибок и не выполнила ни одного эйса.

Это было тотальное уничтожение.

***

Пегула продолжает превращение из теннисистки, главной характеристикой которой было то, что она дочь миллиардера, в большого топа. За последний год она выиграла два турнира WTA 1000, стабильно далеко проходит по сеткам и держится в топ-5 рейтинга.

Еще она демонстрирует прекрасное умение работать над ошибками и учиться – это лучше всего показывает то, что она в этом году выиграла два из трех матчей у Швентек, хотя в прошлом проиграла ей все четыре.  

Следующим шагом в ее эволюции должен стать выход в полуфинал «Большого шлема». Пока что она шесть раз проиграла в 1/4.

US Open уже совсем скоро.

«У мамы остановилось сердце». Дочь миллиардера Пегула о лучшем годе карьеры и худшем – жизни

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Фото: Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis

2 комментария

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Daniel End
У Самсоновой либо летит, либо нет, третьего не дано!И дело не в усталости Бенчич она вынесла сразу после Арины через 3 часа.Так что не расстраиваемся, в этот раз просто не залетало)
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feral t.
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Ответ Daniel End
У Самсоновой либо летит, либо нет, третьего не дано!И дело не в усталости Бенчич она вынесла сразу после Арины через 3 часа.Так что не расстраиваемся, в этот раз просто не залетало)
Да какой не залетало, если бы вы видели матч, то там было очевидно, что она специально не играла, метровые ауты на подачах
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