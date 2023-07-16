Наследие Джеймса Ван Алена.

Тай-брейк – очень важная часть тенниса. Особенно мужского. Все мы привыкли к тому, что при счете 6:6 играется особый 13-й гейм: до 7 очков, когда сначала один игрок подает один раз, а потом они по очереди подают по два раза. И если счет 6:6, то играют до разницы в два.

Сейчас тай-брейки встречаются очень часто. Немного статистики.

Мы посчитали, какой процент сетов на турнирах «Большого шлема» этого сезона завершался тай-брейком. Брали два этапа – первый круг и решающие матчи с четвертьфиналов, когда по идее должны встречаться более равные соперники, а потребность в тай-брейках повышаться.

Получилась следующая картина.

На Australian Open в первом круге мужского турнира 21% сетов завершился тай-брейком (51 из 245). На решающих стадиях процент был еще выше – 30% (7 из 23).

У женщин цифры в Австралии были куда скромнее: 9% тай-брейков в первом круге (13 из 145) и 13% на решающих стадиях (2 из 13).

На более медленном грунте «Ролан Гаррос» процент тай-брейков у мужчин резко сократился: 13% в первом круге (33 из 250) и 12% на решающих этапах (3 из 25).

А вот у девушек есть парадокс: в первом круге всего 6% сетов завершились тай-брейком (9 из 147), зато на решающих стадиях их доля рванула до 24% (4 из 17).

На мужском «Уимблдоне» тоже интересно: 20% тай-брейков в первом круге (47 из 240), но всего 15% на решающих этапах (4 из 27).

У женщин в первом раунде доля тай-брейков составила 11% (17 из 151), а с четвертьфинала она выросла до 17% (3 из 18).

Это все говорит, какую большую роль в мужском теннисе играет подача. Чем быстрее покрытие, тем больше на нем тай-брейков – потому что сделать брейк сложнее. У женщин подачи слабее, они чаще их забирают у соперниц, поэтому и тай-брейков меньше.

Еще в четырех из шести выборок оказалось, что на решающих стадиях турниров тай-брейки встречаются чаще, так что, наверное, можно сказать, что это указывает на вырастающий уровень конкуренции.

Но главный вывод: тай-брейки – огромная часть современного тенниса.

А откуда они появились?

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Тай-брейк происходит от английского слова tiebreaker, которое буквально можно перевести как «разрушитель ничьи».

Раньше на всех турнирах действовали те же правила, которые долгое время работали в решающих сетах на всех «Больших шлемах», кроме US Open – сеты играли до упора, до разницы в два гейма. И считается, что один матч заставил теннис задуматься, как бы эту ситуацию исправить.

Историки утверждают, что кампанию в пользу тринадцатого гейма запустил матч между Панчо Гонсалесом и Чарли Пасареллом на «Уимблдоне»-1969. Он растянулся на два дня, длился пять часов и закончился со счетом 22:24, 1:6, 16:14, 6:3, 11:9 в пользу Гонсалеса.

Эта ситуация якобы заставила организаторов турниров обратить внимание на разработки управляющего теннисного клуба в Ньюпорте Джеймса Ван Алена. Он еще с 1950-х был недоволен бесконечными матчами и часто слушал жалобы на то, что игроки и зрители из-за них опаздывают на коктейли.

После одного из таких матчей Ван Ален сказал: «Я подумал, что должен быть какой-то более интересный способ контролировать длину матчей без этих проклятых бесконечных сетов. Такие матчи – это китайская пытка водой для игроков, судей и болельщиков».

В целом у Ван Алена, которого еще называли «ньюпортским большевиком», были радикальные идеи. Он предлагал вообще отказаться от традиционной системы счета с 15-30-40-гейм и играть, как в пинг-понг – 1-2-3-4 и так далее. Каждый игрок подавал бы по шесть раз, а матчи игрались бы до 25 очков. Или 31 очка. Или 37 очков – как договорятся до начала.

(И радикальные идеи у него были не только насчет счета. Например, он хотел, чтобы игроки подавали со специальной линии, которая находится дальше задней линии – чтобы у них не было возможности играть серв-энд-воллей).

Но систему Ван Алена никто не хотел пробовать на турнирах, так что в 1965-м он сам провел выставочный турнир, на который пригласил 10 топовых профессионалов тех времен. Там играли до 31 очка, и за каждое взятое теннисист получал пять долларов. В дальнейшем турнир проводили снова, и при счете 30:30 решили играть так называемый «дополнительный гейм» – до 5 очков.

Однажды в этом дополнительном гейме дошли до счета 4:4, и Ван Ален решил, что в таком случае нужно безызбежно определять победителя, поэтому играется решающее очко. Так и родился тай-брейк до пяти очков, который еще называли Sudden Death – «внезапная смерть». И когда его играли, Ван Ален еще придумал махать рядом с кортом красными флагами, чтобы подчеркнуть напряженность момента.

В итоге после того матча Гонсалеса с Пасареллом и того, что телевидение все чаще требовало от организаторов как-то ограничить продолжительность матчей, главные теннисные боссы решили попробовать идеи Ван Алена на ключевых турнирах.

Одним из первых стал US Open-1970, где были и решающее очко при счете 4:4 на тай-брейке, и красные флаги. Игрокам это не очень нравилось, потому что они слишком нервничали и считали результаты не совсем справедливыми. Но до 1974-го работала именно такая система.

А потом перешли на привычный нам 12-очковый тай-брейк (то есть выиграть надо минимум 7, а при равенстве счета играют до разницы в два), потому что он считается более объективным: смена сторон нивелирует влияние погодных условий, а борьба до разницы в два очка снижает вероятность случайных исходов.

Долгое время тай-брейки на «Больших шлемах» не играли в решающих сетах – исключением был только US Open. Но с 2022-го ТБШ ввели универсальную систему – в решающей партии играется чемпионский тай-брейк до 10 очков.

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Фото: AP Photo; Gettyimages.ru/Ben Martin, Mike Hewitt, Lintao Zhang